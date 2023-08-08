Диетолог назвала орех, который снижает риск смерти от болезней сердца

Стоимость этого ореха крайне высока. Это обусловлено способом его выращивания. После посадки растения оно начинает плодоносить только через 10 лет. Созревают плоды за шесть месяцев. Такие деревья способны производить орехи вплоть до 100 лет.

Необычное название придумал ботаник Фердинанд фон Мюллер из Австралии около 150 лет назад. Он решил увековечить память своего друга, химика Джона МакАдама. Ранее этот орех имел такие названия: муллимбимби, бумера, киндал-киндал.

Популяризировать макадамию решился директор ботанического сада Брисбена в Гарденс-Пойнт Уолтер Хилл. Ботаник самостоятельно выращивал деревья и продавал саженцы в разные уголки нашей планеты. Этому способствовали капитаны кораблей, прибывающих в Австралию.

Сегодня основные места выращивания – Новая Зеландия, ЮАР, Кения, Зимбабве, Малави, Гавайи.

Алёна Денисова нутрициолог , эксперт FPA Орехи — это продукт, без которого сложно представить здоровый рацион. Они не только богаты жирами, обладают разнообразием видов, но ещё и очень удобные, что делает их хорошим вариантом для перекуса. Самыми популярными у большинства людей являются грецкий, миндаль, арахис и фундук. Но почему-то все забывают о макадамии, хотя он достоин внимания.

Как и другие орехи, прежде всего макадамия – источник жиров. Этим и объясняется его высокая калорийность: 718 ккал на 100 граммов. Данный орех содержит 7 граммов белка, 76 граммов жиров и 13 граммов углеводов.

Фото: istockphoto.com

Полезные свойства

Стоит отметить, что нет самого полезного или лучшего продукта для организма человека. Орехи не исключение. Дело в том, что учёные не смогли выявить какой-либо конкретный тип орехов, которые имеют большее значение для здоровья человека. Все они, как и макадамия, обладают такими полезными свойствами, как:

наличие растительного белка;

большое количество ненасыщенных жирных кислот;

содержание клетчатки, калия, магния, фосфора, меди, витамина Е, витаминов группы В, фолиевой кислоты и многих антиоксидантных и противовоспалительных фитохимических веществ.

Так, макадамия способствует снижению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Большинство исследований показывают, что употребление любых орехов:

значительно снижает риск смерти от болезней сердца;

уменьшает вероятность развития диабета 2-го типа;

оказывает положительное влияние на артериальное давление;

сводит к минимуму риск образования камней в желчном пузыре;

нормализует уровень холестерина.

Противопоказания

Внимательно к его употреблению стоит отнестись тем людям, у которых выявлена непереносимость данного продукта или аллергия на него. Также необходимо помнить про высокую калорийность макадамии. Это важно для тех, кто стремится снизить вес. Несколько очищенных орехов в день будет вполне достаточно.

Как употреблять?

Конечно, лучше всего употреблять орехи без соли и сахара. Также стоит выбирать те, которые не были обжарены. Ещё их можно добавлять в салаты, выпечку, хлеб и соусы.

Масло из макадамии

Кроме самого плода, макадамия ещё продаётся в виде масла. У него есть одна важная особенность: на нём можно жарить.

Вся польза для здоровья у любого продукта теряется, когда высокая температура разрушает жирные кислоты. Жареные во фритюре продукты поглощают масло и добавляют больше калорий к блюду. Именно поэтому стоит заменить растительное масло на масло макадамии. Почему? У него высокая температура дымления. Также оно дольше хранится.

Такие масла, как масло семян тыквы, грецкого ореха и виноградных косточек, имеют срок годности около шести месяцев. В свою очередь, масла авокадо, рисовых отрубей и макадамии могут храниться в течение года при соблюдении всех условий хранения.

Фото: istockphoto.com

Как выбрать и хранить?

При выборе макадамии важно обратить внимание на следующие факторы:

аромат. Орех должен иметь приятный запах. Не стоит брать продукт, если есть резкий или прогорклый привкус. Это указывает на несвежесть или неправильное хранение продукта;

текстура. Выбирайте с гладкой скорлупой, без шероховатости и вмятин;

цвет. Качественная макадамия обладает однородным окрасом: светло-кремового или золотистого оттенка;

тактильность. Возьмите в руки и потрогайте орех на ощупь. Он должен был твёрдым и плотным. Если орех легко сжимается или мягкий, это может быть признаком старения или порчи.

Покупайте только те орехи, которые продаются в герметичных пакетах или банках. Если остановили свой выбор на орехах в упаковке, то она должна быть качественной. Это предотвратит попадание влаги и воздуха. Проверьте, чтобы упаковка была целой и без повреждений. Обратите внимание на информацию о производителе и срок годности продукта.

Фото: istockphoto.com

Срок хранения зависит от вида ореха. Самый долгий – у макадамии в скорлупе. Продукты, лишённые оболочки, более уязвимые к высокой влажности, свету и легко впитывают посторонние запахи. Но любой орех следует хранить в стеклянных тарах с плотно закрытой крышкой, в тёмном и сухом месте.

Старайтесь не держать их в полиэтиленовых пакетах, не оставлять под прямыми солнечными лучами и в местах с высокой влажностью и температурой.

Включите в свой рацион любые орехи. Выбирайте те, что не проходили обработку. Это наполнит ваш рацион необходимыми для здоровья ненасыщенными жирами и внесёт новые вкусы в привычные блюда.