Какими бывают беговые дорожки и что выбрать под свой тип тренировки?

Обычную беговую дорожку видели все посетители тренажёрных залов, и она, пожалуй, один из самых популярных кардиотренажёров. Однако если присмотреться к своему фитнес-клубу получше, можно обнаружить ещё один интересный вариант – изогнутую беговую дорожку. Ещё её называют механической, или гусеничной. С электрическими у этих тренажёров немного общего за исключением основного вида нагрузки – ходьбы или бега. Сегодня разберёмся, в чём плюсы разных снарядов и как на них заниматься.

Екатерина Кравченко топ-тренер сети фитнес-студий World Class «Каждый тип тренажёра обладает своими преимуществами и недостатками, работает по различному принципу. Механические – наиболее простые, в движение они приводятся усилиями спортсмена. Электрическая же дорожка оснащается двигателем, приводящим полотно в движение».

Механическая дорожка: как на ней тренироваться?

Правила эксплуатации очень просты – встаёшь и бежишь. Но с первого раза может получиться не у всех. Механическая беговая дорожка – это тренажёр, полотно которого приводит в движение бег тренирующегося. Такая система регулирует натяжение полотна, создавая сопротивление. Это позволяет сжечь большее количество калорий во время тренировки, расходуя энергию и снижая вес. Скорость движения спортсмен регулирует сам, своими собственными усилиями.

Чтобы привести в движение такую дорожку, достаточно просто начать идти, ничего сложного. А вот дальше начинаются трудности. Поначалу будет сложно поймать равновесие и почувствовать себя уверенно на такой дорожке, поскольку вместе с вами будет разгоняться и сам тренажёр. Так что будьте сосредоточены и держитесь за ручки, чтобы не упасть. Ну а дальше – дело привычки, за несколько попыток вы научитесь держать баланс.

Преимущества

Бег на такой дорожке очень комфортен за счёт плавности хода и высокого качества амортизации полотна. Нужно самому прикладывать усилия для движения тренажёра, что подразумевает бóльшую нагрузку, чем на классической дорожке. Не требует подключения к сети. Если тренажёр есть у вас дома, с наступлением летнего сезона можно перевезти его на дачу и тренироваться там.

Фото: istockphoto.com

Электрическая беговая дорожка: как на ней тренироваться?

Переходим к более знакомому варианту. И хотя большинство в курсе, мы ещё раз напомним, что он из себя представляет. Электрические беговые дорожки оснащаются электромоторами, приводящими в движение полотно. Спортсмен не должен прикладывать усилия для поддержки выбранного темпа, за него это делает тренажёр.

Сама же по себе дорожка гораздо более технически оснащённая в сравнении с механической. У неё есть множество дополнительных функций, как, например, регулировка угла наклона полотна, увеличение и уменьшение скорости, настройка режима и выбор программы. И, конечно, остановить или поставить снаряд на паузу можно одной кнопкой, в то время как на механической дорожке придётся постепенно сбавлять темп.

Екатерина Кравченко: На данной дорожке нужно просто выбрать оптимальную скорость и успевать переставлять ноги, ничего сложного.

Преимущества

Наличие различных программ и режимов. Сниженная нагрузка на колени и суставы. Тренажёр позволяет отслеживать биометрические параметры, текущую скорость. Движение полотна плавное, что повышает результативность анаэробной тренировки. Ширина полотна больше, соответственно, тренажёром могут пользоваться люди разной комплекции.

Фото: istockphoto.com

Какая беговая дорожка лучше?

С классификацией разобрались, но один вопрос остался незакрытым. Какая дорожка лучше? Тут важно понимать, что, в принципе, каждый может заниматься на любой дорожке. Но если есть противопоказания к бегу, лучше проконсультироваться с врачом.

Всё зависит от целей, которые вы перед собой ставите. Электрическая дорожка подойдёт тем, кто хочет разнообразить свои кардиотренировки, поскольку в ней есть встроенные программы. Например, на жиросжигание или интервальные тренировки. Отличный вариант, если вы тренируетесь в зале. У этой дорожки много возможностей, можно настроить её под себя. Но вот если мы говорим про вариант для дома, электрическая дорожка будет слишком громоздкой для квартиры.

А вот механическая идеально подойдёт для домашнего использования, так как она занимает меньше места. Это не единственный плюс – она и стоит в разы дешевле, а это всегда приятно. Механический вариант поможет научиться держать баланс и равномерно набирать и сбавлять скорость бега.

Фото: istockphoto.com

Правило, которое нужно соблюдать на тренировках

Это правило относится ко всем видам беговых дорожек, ведь это травмоопасный тренажёр. Выбирайте темп с умом, наращивайте его постепенно. Если вы сразу настроите большую скорость, появится риск упасть.

Тем, кто ранее не тренировался на этих снарядах, советуем выбирать минимальную скорость и не стесняться на первых занятиях держаться за ручки. Со временем вы привыкнете к работе дорожки и будете чувствовать себя увереннее.

Если вы любите кардиотренировки, попробуйте сайклинг. По ссылке рассказали, чем он полезен: Идеальное кардио: 5 причин заняться сайклингом