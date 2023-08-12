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Лёгкая йога-тренировка на каждый день для новичков — видеоинструкция от тренера

Йога на каждый день. Лёгкий комплекс упражнений, который под силу даже новичку
Надежда Ахметова Светлана Ибрагимова
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Ежедневная йога, которую может выполнить каждый
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Вам понадобится всего 10 минут.

Что произойдёт, если вы будете практиковать йогу ежедневно? Начнём с очевидных преимуществ: тело станет более подтянутым, суставы будут подвижнее, увеличатся сила и гибкость, улучшится качество сна. Но, помимо таких физических качеств, положительная динамика будет наблюдаться и в моральном состоянии, вас будет сложнее вывести из себя, а в мыслях появятся лёгкость и свобода.

Дыхательные практики, медитации и, конечно же, асаны – всё это поможет вам приблизиться к гармонии и спокойствию. Если вы пока не готовы к групповым занятиям в вашем фитнес-клубе, но хотите попробовать йогу, начните с нашего небольшого комплекса упражнений, который подготовила инструктор по йоге Надежда Ахметова. Включайте видео и тренируйтесь вместе с нами!

О том, какую практику можно выполнять вечером, рассказываем в материале:
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