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Комплекс простых и полезных упражнений из йоги на 5 минут

Комплекс простых и полезных упражнений из йоги. Всего 5 минут в день изменят ваше тело
Надежда Ахметова Светлана Ибрагимова
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Пятиминутная йога-тренировка
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Эту тренировку можно делать ежедневно.

Меняться и совершенствоваться можно каждый день, иногда потребуется не больше 5–10 минут. Кажется, что это маленький отрезок времени, но именно он может изменить жизнь к лучшему. Поставьте цель и двигайтесь к ней постепенно.

Возьмём желание иметь здоровое и подтянутое тело. Пойти в зал сразу на часовую тренировку сложно, а может, даже страшно. Но ведь делать это так сразу и необязательно. Начните каждый день заниматься по 5–10 минут, причём речь не про тяжёлые, изнурительные тренировки. Попробуйте ввести в жизнь йогу, она не только изменит ваше тело, но и прокачает разум.

Инструктор по йоге Надежда Ахметова делится коротким комплексом, ежедневное выполнение которого приведёт вас к здоровому телу. Регулярные занятия сделают проще даже выполнение повседневных задач, ведь мышцы будут в тонусе, а суставы станут подвижнее.

Видео с йога-комплексом для ног ищите по ссылке:
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