Колесо баланса: как понять, чего вам не хватает для счастья, и наконец обрести гармонию?

Многие привыкли подводить итоги только в конце года. Эксперты же советуют делать это раз в квартал. Для чего? Чтобы анализировать течение своей жизни. Как итог – понять, чего не хватает для счастья. Каждый хоть раз в жизни задавал себе вопрос – «гармонична ли моя жизнь?». Есть прекрасный метод, который поможет в этом разобраться.

Тот, кто интересуется тайм-менеджментом или личностным ростом, знает о такой методике, как «колесо жизни» или «колесо жизненного баланса». Её часто используют в различных мотивационных тренингах.

Зачастую люди ошибаются, ставя цели только в одной сфере. Как правило, это карьера или финансы. Все силы бросают на достижение необходимых результатов. Но в конце они чувствуют только разочарование, выгорание и уходят в депрессию. Помимо данных областей, есть и другие, которые не менее важны, чем социальный успех. Об этом нужно помнить.

Валерий Гут психолог, разработчик теории адаптивного интеллекта Применяя технику «колесо жизненного баланса», можно оценить свой уровень удовлетворённости во всех областях. Но главное — понять, куда дальше двигаться.



Что такое «колесо жизненного баланса»?

«Колесо жизненного баланса» (wheel of life) – это аналитический коучинговый инструмент c 50-летней историей. Он позволяет быстро оценить, насколько человек удовлетворён своей жизнью, а также понять, сбалансирована она или далека от идеала.

Создателем данной методики является американский коуч Пол Майер – выходец из бедной семьи иммигрантов. В детстве ему приходилось много трудиться на сельскохозяйственных работах. Как-то Пол спросил у матери: «Мама, неужели я так и буду тяжело работать руками всю жизнь?» И она ответила ему: «Всё, что нужно, чтобы делать, что захочешь, и быть, кем захочешь, есть у тебя прямо сейчас».

Фото: istockphoto.com

Позже Майер говорил: «Именно в тот момент я понял, что выбор всегда за мной и всё зависит только от моего отношения. Изобилие мира – к моим услугам».

Мальчик начал зарабатывать. Сначала собирал сливы в садах, продавал газеты, потом занялся страховыми полисами. В 27 лет он стал миллионером, а позже – автором книг по практической психологии и мотивации.

В 1966 Майер основал Институт мотивации успеха, программы которого посвящены вопросам самореализации личности и нацелены на то, чтобы помогать людям полностью реализовывать свой потенциал.

За 50 лет учреждение выросло до международной группы компаний, представленной в нескольких десятках стран. Их тренинги и книги были переведены более чем на 20 языков. Пол Майер стал одним из ведущих мировых авторитетов в области целеполагания, тайм-менеджмента, развития и совершенствования личности.

Во время коучинговых сессий Пол использовал авторскую методику «колесо жизненного баланса», которая выполняет определённые задачи:

увидеть, какие сферы формируют жизнь прямо сейчас;

понять, какова степень удовлетворённости своими успехами в целом;

разобраться, что действительно важно сегодня;

сравнить текущую ситуацию с идеальным представлением о жизни;

увидеть узкие места и зоны роста;

оценить прогресс (если взять в привычку повторять эту технику раз в квартал);

определить направления изменений.

Метод «колеса жизненного баланса» мотивирует человека задать себе вопросы, о которых в повседневной жизни обычно он не задумывается. В ходе определения ключевых для себя сфер и выставления оценок индивид уже находится в процессе анализа. Часто многие проблемы сразу становятся наглядными.

Интерпретация получившейся картины позволяет комплексно взглянуть на свою жизнь. Техника легка в применении и доступна любому. Нужны ручка, лист бумаги и 20–30 минут свободного времени.

Виды «колеса жизненного баланса»

Безусловно, самый популярный вид – это «пирог»/«пицца». В данном случае линии на шкале оценки проводятся через весь фрагмент, выделенная часть закрашивается. При этом также встречается «паутина». Здесь вместо закрашивания оценки расставляются точки, которые потом соединяются. Как правило, этот метод встречается в онлайн-версиях «колеса жизненного баланса».

Есть ещё варианты: «солнышко», «торт» и «мишень». Но для самостоятельной работы они не подходят. Их необходимо выполнять с помощью психолога или коуча. Почему? Они включают в себя определённые техники самоанализа.

Фото: istockphoto.com

Из каких секторов состоит колесо жизненного баланса?

Изначально колесо жизни Пола Мейера состояло из шести секторов. Со временем количество рассматриваемых областей росло. Сегодня некоторые специалисты предлагают включать в колесо баланса до 12 сфер жизни.

Пространство вокруг. Устраивает ли климат? Приятно ли находиться дома? Радует ли глаз дорога до ближайшей кофейни? Семья и близкие люди. Общение с окружением наполняет вас или опустошает? Любовь. Личные отношения вдохновляют и поддерживают или разочаровывают и лишают сил? Дети. Насколько крепки и хороши отношения с ними? Здоровье. Получают ли достаточно заботы и внимания ваши тело и психика? Внешность. Насколько вы радуетесь своему отражению в зеркале? Удовлетворены ли своим имиджем? Отдых. Хватает ли вам времени и ресурсов на то, чтобы качественно восстанавливаться? Деньги. Позволяет ли финансовое состояние закрыть базовые потребности и не чувствовать себя в дефиците? Карьера и статус. Насколько полна реализация в профессиональной среде? Хобби. Удаётся ли уделять время любимым занятиям? Саморазвитие. Получается ли задумываться о мечтах и глобальных целях и двигаться в их направлении? Духовность. Знакомо ли вам чувство присутствия высшего начала в вашей жизни? Видите ли в событиях высший смысл?

Большое преимущество метода заключается в его гибкости: состав и количество сфер для анализа можно адаптировать под конкретную ситуацию человека. Если какая-то область нуждается в детализации, под неё стоит создать отдельное колесо. Это могут быть такие сектора, как дружба, спорт, путешествия, секс, учёба, безопасность, благотворительность.

Как работать с колесом жизненного баланса?

Когда секторы выбраны, следует оценить степень своей удовлетворённости каждой из сфер по 10-балльной шкале. Для объективности имеет смысл задуматься: какие критерии лично для нас обозначали бы максимальный балл. Это даст представления о том, как вы видите идеальное положение вещей в конкретной сфере. Разница между реальным состоянием и образцовой картиной будет задавать вектор дальнейшего движения.

Если мы разделим каждый сектор на десять частей и поставим отметку на уровне, соответствующем баллу, который присвоили на этапе оценки, можно будет объединить отметки всех секторов одной линией.

После присвоения баллов можно приступить к анализу. Подумайте над следующими моментами.

Какие секторы «просели»?

Какие оказались впереди других?

Какие шаги следует предпринять в ближайшее время, чтобы увеличить балл на отстающих секторах?

Какие из секторов наиболее важны для вас именно сегодня?

Как может измениться ваше представление об идеальном положении вещей в разных сферах через месяц, полгода, год?

Но главный вопрос – «катится» ли колесо? Суть работы инструмента именно в том, что оно должно двигаться, а это возможно лишь при равномерном наполнении секторов… Если не катится, нужно выровнять «проседающие секторы» или убрать из фокуса внимания те сферы, в которых нет стремления развиваться.

Фото: istockphoto.com

Теперь, когда у вас перед глазами есть снимок вашей жизни (своеобразный компас), по нему можно сверяться и составлять план роста. Для каждого из секторов необходимо сформулировать по 4–5 конкретных шагов, которые могли бы привести к повышению балла на единицу или двойку. После этого — переходить к действиям.

Что это может быть? Например, если у вас «провисает» здоровье, то план может быть следующим:

ходить в спортзал два раза в неделю;

соблюдать водный баланс;

исключить из рациона фастфуд;

проверить состояние зубов у стоматолога.

Активность в нужном направлении приблизит вас к балансу, а гармония – это именно то, что даст наибольшую удовлетворённость собой и происходящим. Также зарядит энергией и уверенностью, что человек может справиться с любыми вызовами.

При этом вы увидите, как все сферы между собой связаны. Например, если у вас маленький сектор «отдыха», то он будет влиять ещё на «здоровье» и «красоту». Это же правило работает в обратном направлении. Обеспечив себе полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, полное восстановление сил, вы сможете положительно повлиять на самочувствие и внешность.

Также здесь есть одна ловушка. В первую очередь все обращают внимание на то, что провисает, и забывают про сектора, которые значительно превосходят все остальные. Так часто бывает у трудоголиков, которые имеют ярко выраженный фрагмент «работа/карьера». На это стоит обратить внимание. Необходимо привести в гармонию эту сферу жизни. Как? Начать с того, что перестать работать вне офисного времени и не брать дела на выходные.