Тренировка с утяжелителями: 7 упражнений для красивых и сильных рук

Утяжелители – ваш универсальный помощник на все случаи жизни. Их можно надевать на руки или на ноги, тем самым делая свои тренировки сложнее, а главное – интереснее. Сегодняшний комплекс посвящён прокачке рук, он несложный, а делать его можно где угодно – дома, на улице или в зале.

Перед занятием обязательно сделайте лёгкую разминку, чтобы разогреть мышцы. Вам предстоит выполнить семь упражнений, каждое – в 2–3 подхода по 15 повторений. Жим плечами, французский жим, сгибание на бицепс, подъёмы рук и ещё много интересного ждёт вас в обучающем видео. Включайте ролик, который подготовила тренер Анна Маркова, и повторяйте за инструктором. После тренировки обязательно выполните растяжку, чтобы снять напряжение с мышц.