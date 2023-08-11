Тренировка с утяжелителями: 7 упражнений для красивых и сильных рук
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Комплекс займёт не больше 20 минут.
Утяжелители – ваш универсальный помощник на все случаи жизни. Их можно надевать на руки или на ноги, тем самым делая свои тренировки сложнее, а главное – интереснее. Сегодняшний комплекс посвящён прокачке рук, он несложный, а делать его можно где угодно – дома, на улице или в зале.
Перед занятием обязательно сделайте лёгкую разминку, чтобы разогреть мышцы. Вам предстоит выполнить семь упражнений, каждое – в 2–3 подхода по 15 повторений. Жим плечами, французский жим, сгибание на бицепс, подъёмы рук и ещё много интересного ждёт вас в обучающем видео. Включайте ролик, который подготовила тренер Анна Маркова, и повторяйте за инструктором. После тренировки обязательно выполните растяжку, чтобы снять напряжение с мышц.
В этой статье рассказали, как прокачать ноги с помощью утяжелителей:
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