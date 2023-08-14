Упражнение для пресса, покорившее соцсети. Поможет ли «китайская жиротопка» похудеть?

Разбираемся вместе с тренером, как работает нашумевшее упражнение и сделает ли оно живот плоским.

Антонина Зайцева фитнес-тренер клуба Alex Fitness и «2255 Фитнес» «Каждый год в фитнесе появляется множество новых направлений. Соцсети взорвали ролики китайского тренера, которая изобрела методику под названием «китайская жиротопка», позволяющую очень быстро худеть. Но так ли эффективна «китайская жиротопка» на самом деле? Будем разбираться!»

Что такое «китайская жиротопка»?

«Китайская жиротопка» — новая фитнес-методика, построенная на танцевальных движениях и позиционирующаяся как эффективный метод жиросжигания. Для неё не нужно специального оборудования или приспособлений — можно выполнять как в зале, так и дома. Единственное, что может потребоваться — ритмичная музыка. Подобная тренировка активизирует энергоцентры организма, чем значительно улучшает обмен веществ. Отмечается, что нагрузку надо увеличивать постепенно.

Концепция заключается в том, чтобы поднимать грудь вверх и опускать вниз, одновременно быстро двигая бёдрами вперёд и назад под очень интенсивную музыку.

Техника выполнения упражнения

Как и любое упражнение, метод имеет чёткую технику, которую необходимо соблюдать.

Встаньте, поставив ноги чуть шире плеч и немного согнув в коленях.

Поднимите руки вверх.

Сделайте резкое движение бёдрами вперёд и чуть вверх, напрягая ягодичные мышцы и пресс.

Далее расслабьтесь, уходя в исходное положение.

Повторяете интенсивные движения снова и снова.

Подробную технику выполнения «китайской жиротопки» смотрите в видео.

Мышцы пресса должны быть всегда напряжёнными и вовлечёнными в процесс. Выполнять «китайскую жиротопку» можно один-два раза в день. Несмотря на кажущуюся простоту техники, в первые дни занятий с вас буквально будут сходить семь потов. Время тренировки — один час.

Как правило, на видео девушки двигаются в высоком темпе под музыку, но первые несколько тренировок вы можете выполнять упражнение в своём темпе, чтобы понять технику. Самая частая ошибка начинающих — совершать движение не тазом, а бёдрами, выгибая при этом поясницу. Во-первых, это неправильно, а во-вторых, может привести к травмам и боли.

Рекомендация китайского тренера: чтобы научиться правильно выполнять упражнение, встаньте спиной к стене, прижав к ней плечи и ягодицы. Сделайте вдох, прижимая спину полностью к стене, а на выдохе толкайте таз вперёд, напрягая живот.

Эффективна ли «китайская жиротопка» для похудения?

Создательница методики Дженни утверждает, что тренировки будут убирать жир с живота. Однако любой грамотный тренер подтвердит, что локального жиросжигания не существует, поэтому говорить о «китайской жиротопке» в области пресса не совсем верно.

Процесс похудения запускается только при дефиците калорий – тогда, когда вы тратите больше энергии, чем получаете из пищи. Недостающую энергию организм начинает черпать из жировых отложений, а активная аэробная или анаэробная работа способствует выработке тестостерона, ускоряющего процесс потери веса.

Говоря об эффективности «китайской жиротопки» стоит отметить, что по факту метод работает как и любая аэробная нагрузка, однако риск травматизма здесь гораздо выше, чем в других видах аэробики. Такой танец может оказать крайне негативное влияние на внутренние органы и позвоночник.

Любая жиросжигающая тренировка должна быть направлена на основные группы мышц, максимально задействуя их. Это ускорит метаболизм, и жир будет уходить равномерно. Более того, не стоит забывать, что любую кардионагрузку стоит совмещать с силовыми тренировками, иначе ваши мышцы будут дряблыми.

Фото: istockphoto.com

Преимущества метода

Главным плюсом является возможность заниматься дома. Дополнительного оборудования для такой тренировки не требуется. Всё, что нужно — это музыка и желание похудеть. Но данное преимущество имеет и обратную негативную сторону — отсутствие контроля техники квалифицированным тренером.

Анализируя «китайскую жиротопку», можно сделать вывод, что она имеет такую же эффективность, как и любая физическая нагрузка, и ничего уникального найти в такой тренировке нельзя. Плюсы упражнения — новизна и довольно лёгкое, на первый взгляд, исполнение.

Но если ваша задача — похудение и набор мышечной массы, вам нужна классическая кардионагрузка, эффективно сжигающая калории, улучшающая выносливость и тренирующая сердечно-сосудистую систему. Попробуйте велотренажёр, ходьбу на дорожке, бёрпи и приседания с выпрыгиванием.

При сопутствующем правильном питании можно получить желаемый эффект от таких тренировок. Но не стоит забывать, что, как и при любой аэробной нагрузке, после окончания занятия процесс жиросжигания тормозится. Поэтому для большей эффективности лучше отдать предпочтение силовым тренировкам, а не танцам под музыку. Несмотря на менее интенсивное жиросжигание во время силовой, потеря лишнего веса продолжится ещё долгое время после её окончания.