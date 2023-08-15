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Блочный тренажер: как выглядит, упражнения и польза

Учимся пользоваться блочным тренажёром. Этот снаряд прокачает все группы мышц
Евгений Никишин Виктор Обморнов
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Что такое блочный тренажер
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Несмотря на громоздкую конструкцию, заниматься на нём легко.

Каждый, кто бывал в тренажёрном зале, видел эту массивную конструкцию. Кто-то даже хотел в ней позаниматься, но не решился, потому что без инструктажа тут не обойтись. Непонятно даже, с какой стороны подступиться к такому снаряду. В этом материале мы расскажем всё, что знаем про блочный тренажёр. Пользоваться им гораздо проще, чем кажется.

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Евгений Никишин
старший тренер в Mriya Resort & Spa

«В блочном тренажёре вы можете прокачать все группы мышц. Для этого существует несколько рукоятей, которые можно менять и использовать для разных целей в ваших тренировках».

Как пользоваться блочным тренажёром?

Состоит он, как правило, из металлических плит, служащих для регулировки нагрузки, из направляющих, на которых тренажёр держится, а также из шкивов, рукоятей и тросов. В зависимости от модификации снаряда могут добавляться различные элементы, но те, что перечислены выше – основные.

Блочный тренажёр оснащён несколькими видами рукоятей. Разбираться в них необходимо каждому, поскольку их нужно менять, в зависимости от того, какое упражнение и на какую группу мышц вы хотите сделать. Вы фиксируете ручку на верхнем или нижнем уровне, а во время выполнения упражнения тянете её в нужном вам направлении.

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Треугольную насадку используют для прокачки трицепса или мышц спины. Следующая на очереди канатная рукоять. В верхнем блоке она также помогает прокачивать трицепс, задние дельты и спину. А вот если переместить механизм вниз, можно задействовать как бицепс, так и средние пучки дельт. Для грудных мышц можно использовать две отдельные ручки, крепящиеся на каждую сторону блока.

Хотите проработать бёдра или ягодичные мышцы? Потребуются манжеты. Они закрепляются исключительно снизу и позволяют выполнять множество эффективных упражнений, таких как отведение ног из положения стоя.

Фото: istockphoto.com

Какие упражнения можно выполнять в блочном тренажёре?

У блочного тренажёра есть несколько основных преимуществ. Первое – нагрузку можно подобрать под свой уровень подготовки с точностью до килограмма, а затем планомерно её повышать. Второе – возможность проработать на одном снаряде сразу несколько групп мышц. Вот примеры упражнений для блочного тренажёра.

Сведение рук

Техника выполнения

  • Закрепите блоки в верхней позиции, возьмитесь за рукояти.
  • Поставьте одну ногу назад и слегка наклонитесь вперёд.
  • Разведите руки в стороны и чуть назад.
  • На выдохе сведите руки к центру перед собой.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Сведение лопаток

Техника выполнения

  • Закрепите блоки в верхней позиции, зажмите рукоятки в кулаках.
  • Отойдите от тренажёра и выпрямите руки.
  • Поставьте одну ногу вперёд, спина должна быть прямой.
  • На выдохе согните руки в локтях и отведите их назад, сведите лопатки.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Подъёмы рук

Техника выполнения

  • Отрегулируйте тренажёр в нижнюю позицию, схватитесь за рукоятки. Встаньте к снаряду спиной и отойдите так, чтобы тросы натянулись.
  • Отведите руки чуть назад, спину выпрямите.
  • На выдохе поднимите прямые руки вверх.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Сгибание рук на бицепс

Техника выполнения

  • Исходное положение то же, что и в предыдущем упражнении, только руки не отводите назад, они должны быть опущены вдоль тела.
  • На выдохе согните руки в локтях, как будто поднимаете гантели на бицепс.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.
  • Сохраняйте спину прямой на протяжении всего упражнения.

Фото: istockphoto.com

Жим из-за головы

Техника выполнения

  • Установите тренажёр в нижнюю позицию, возьмитесь за рукоятки.
  • Повернитесь к снаряду спиной и отойдите от него, чтобы тросы натянулись.
  • Согните руки в локтях и уведите их за голову так, будто держите обеими руками гантель.
  • На выдохе выпрямите руки и, не разъединяя их, поднимите над головой.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Приседания

Техника выполнения

  • Положение тренажёра то же, что и в предыдущем упражнении.
  • Возьмитесь обеими руками за рукоять, встаньте прямо.
  • На выдохе выполните приседание так, чтобы бёдра были в нижней точке параллельны полу. Руки тянутся вперёд за рукоятью.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение, руки всё это время держите вместе перед собой.

Подробную инструкцию, как пользоваться тренажёром от тренера Евгения Никишина, смотрите в нашем видео.

Подробнее о тренажёре, на котором можно качать ноги, читайте по ссылке:
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