Учимся пользоваться блочным тренажёром. Этот снаряд прокачает все группы мышц

Каждый, кто бывал в тренажёрном зале, видел эту массивную конструкцию. Кто-то даже хотел в ней позаниматься, но не решился, потому что без инструктажа тут не обойтись. Непонятно даже, с какой стороны подступиться к такому снаряду. В этом материале мы расскажем всё, что знаем про блочный тренажёр. Пользоваться им гораздо проще, чем кажется.

Евгений Никишин старший тренер в Mriya Resort & Spa «В блочном тренажёре вы можете прокачать все группы мышц. Для этого существует несколько рукоятей, которые можно менять и использовать для разных целей в ваших тренировках».

Как пользоваться блочным тренажёром?

Состоит он, как правило, из металлических плит, служащих для регулировки нагрузки, из направляющих, на которых тренажёр держится, а также из шкивов, рукоятей и тросов. В зависимости от модификации снаряда могут добавляться различные элементы, но те, что перечислены выше – основные.

Блочный тренажёр оснащён несколькими видами рукоятей. Разбираться в них необходимо каждому, поскольку их нужно менять, в зависимости от того, какое упражнение и на какую группу мышц вы хотите сделать. Вы фиксируете ручку на верхнем или нижнем уровне, а во время выполнения упражнения тянете её в нужном вам направлении.

Треугольную насадку используют для прокачки трицепса или мышц спины. Следующая на очереди канатная рукоять. В верхнем блоке она также помогает прокачивать трицепс, задние дельты и спину. А вот если переместить механизм вниз, можно задействовать как бицепс, так и средние пучки дельт. Для грудных мышц можно использовать две отдельные ручки, крепящиеся на каждую сторону блока.

Хотите проработать бёдра или ягодичные мышцы? Потребуются манжеты. Они закрепляются исключительно снизу и позволяют выполнять множество эффективных упражнений, таких как отведение ног из положения стоя.

Фото: istockphoto.com

Какие упражнения можно выполнять в блочном тренажёре?

У блочного тренажёра есть несколько основных преимуществ. Первое – нагрузку можно подобрать под свой уровень подготовки с точностью до килограмма, а затем планомерно её повышать. Второе – возможность проработать на одном снаряде сразу несколько групп мышц. Вот примеры упражнений для блочного тренажёра.

Сведение рук

Техника выполнения

Закрепите блоки в верхней позиции, возьмитесь за рукояти.

Поставьте одну ногу назад и слегка наклонитесь вперёд.

Разведите руки в стороны и чуть назад.

На выдохе сведите руки к центру перед собой.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Сведение лопаток

Техника выполнения

Закрепите блоки в верхней позиции, зажмите рукоятки в кулаках.

Отойдите от тренажёра и выпрямите руки.

Поставьте одну ногу вперёд, спина должна быть прямой.

На выдохе согните руки в локтях и отведите их назад, сведите лопатки.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Подъёмы рук

Техника выполнения

Отрегулируйте тренажёр в нижнюю позицию, схватитесь за рукоятки. Встаньте к снаряду спиной и отойдите так, чтобы тросы натянулись.

Отведите руки чуть назад, спину выпрямите.

На выдохе поднимите прямые руки вверх.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Сгибание рук на бицепс

Техника выполнения

Исходное положение то же, что и в предыдущем упражнении, только руки не отводите назад, они должны быть опущены вдоль тела.

На выдохе согните руки в локтях, как будто поднимаете гантели на бицепс.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Сохраняйте спину прямой на протяжении всего упражнения.

Фото: istockphoto.com

Жим из-за головы

Техника выполнения

Установите тренажёр в нижнюю позицию, возьмитесь за рукоятки.

Повернитесь к снаряду спиной и отойдите от него, чтобы тросы натянулись.

Согните руки в локтях и уведите их за голову так, будто держите обеими руками гантель.

На выдохе выпрямите руки и, не разъединяя их, поднимите над головой.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Приседания

Техника выполнения

Положение тренажёра то же, что и в предыдущем упражнении.

Возьмитесь обеими руками за рукоять, встаньте прямо.

На выдохе выполните приседание так, чтобы бёдра были в нижней точке параллельны полу. Руки тянутся вперёд за рукоятью.

На вдохе вернитесь в исходное положение, руки всё это время держите вместе перед собой.

Подробную инструкцию, как пользоваться тренажёром от тренера Евгения Никишина, смотрите в нашем видео.