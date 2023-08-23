В чём польза бронекофе и как его приготовить? Рассказывает нутрициолог

Думать быстрее, трудиться эффективнее, тренироваться больше — какой современный человек не мечтает о таких суперспособностях? В ритме больших городов-мегаполисов многие из нас желают оставаться бронебойными, то есть иметь ресурс и возможность высокоэффективно и как можно дольше заниматься своим делом. Решение кроется в образе жизни и в питании. Углеводы «усыпляют», а жиры — «пробуждают». Всё просто! И утренний бронебойный кофе надолго зарядит ваш природный аккумулятор.
Что такое бронекофе?
Это кофе с добавлением масел гхи и МСТ. После добавления масляных компонентов напиток взбивают блендером, чтобы всё хорошо перемешалось. Пить его рекомендовано в первой половине дня.
Фото: istockphoto.com
Напитки с добавлением правильных жиров и масел становятся ещё более полезными. Регулярное употребление делает здоровье и мозг «бронебойными» и помогает думать быстрее, трудиться эффективнее и тренироваться больше.
Польза бронекофе
Кофе с маслом эффективно насыщает и тонизирует весь организм:
- правильные жиры быстро усваиваются, дают продолжительную энергию и питают мозг;
- кофеин расщепляется продолжительное время и сохраняет бодрость более трёх часов;
- кофе с маслом не закисляет организм.
Уже давно известно и подтверждено, что, сократив в своём рационе количество «быстрых» углеводов и увеличив количество «правильных» полезных жиров, человек получит здоровье, силу и красоту. А также более высокую сообразительность и сосредоточенность на работе, повышенную и эффективную работоспособность, выносливость, нормализацию обменных процессов организма.
Фото: istockphoto.com
Результатом становится:
- нормализация веса и избавление от излишков жира;
- омоложение организма и кожи;
- уменьшение очагов воспаления.
Как действует бронекофе?
В состав бронекофе входит масло МСТ — среднецепочечные триглицериды, каприловая и каприновая жирные кислоты. Благодаря своей молекулярной структуре продукт помогает уменьшить голод, снизить содержание жира в организме.
Масло МСТ в четыре раза более эффективно, чем кокосовое масло, так как повышает уровень кетонов. Это помогает телу использовать жир, а не сахар. И приводит к стабильному уровню энергии на протяжении целого дня.
Фото: istockphoto.com
К полезным функциям масла МСТ также относятся:
- улучшение когнитивных функций;
- ускорение метаболизма, повышение чувства сытости и, как следствие, снижение веса;
- антидиабетическое действие и повышение чувствительности к инсулину;
- защита сердца и сосудов;
- протекция мозга при нейродегенеративных заболеваниях, РАС, эпилепсии;
- гепатопротекторная;
- улучшение всасывания аминокислот, кальция и магния.
Масло гхи входит в состав напитка и содержит необходимый холестерин. Без питательных ингредиентов и витаминов А, Е, D, содержащихся в правильных животных жирах, все другие питательные вещества, как правило, не усваиваются.
Высококачественное топлёное масло гхи:
- очищает и поддерживает работу печени;
- укрепляет связки;
- ускоряет обмен веществ в тканях;
- улучшает процесс пищеварения, укрепляет иммунитет;
- замедляет процессы старения организма;
- укрепляет желудочно-кишечный тракт;
- поддерживает работу сердечно-сосудистой системы;
- благоприятно влияет на работу мозга;
- выводит токсины из организма;
- улучшает зрение.
Рецепт бронекофе
1. Приготовьте заварной кофе «Арабика» любым удобным для вас способом. Залейте его в стакан блендера или высокую колбу, сначала обдайте её кипятком, можно использовать капучинатор или ложку.
2. Добавьте 1 ч. л. топлёного масла гхи и 10 мл масла МСТ.
3. Перемешайте в блендере или с помощью погружного блендера.
4. Налейте в чашку и наслаждайтесь напитком.
5. Не добавляйте сахар.
6. Заряжайтесь и наслаждайтесь.
Фото: istockphoto.com
Любой кофе вреден с оговоркой, если употребляется в больших количествах, равно как вреден любой другой часто употребляемый продукт.
Добавление в кофе молока нейтрализует действие содержащихся в кофе антиоксидантов, так как казеин привязывается к антиоксидантам, делая их бесполезными. Вместо обычного кисломолочногопродукта лучше использовать кокосовое.
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