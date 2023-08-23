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Бронекофе: рецепты приготовления, польза, можно ли на диете

В чём польза бронекофе и как его приготовить? Рассказывает нутрициолог
Татьяна Яковлева
В чём польза бронекофе и как его приготовить?
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Напиток приобрёл популярность благодаря тому, что способен заменить полноценный завтрак.
<a href="https://www.championat.com/authors/7351/1.html">Татьяна Яковлева</a>
Татьяна Яковлева
нутрициолог

Думать быстрее, трудиться эффективнее, тренироваться больше — какой современный человек не мечтает о таких суперспособностях? В ритме больших городов-мегаполисов многие из нас желают оставаться бронебойными, то есть иметь ресурс и возможность высокоэффективно и как можно дольше заниматься своим делом. Решение кроется в образе жизни и в питании. Углеводы «усыпляют», а жиры — «пробуждают». Всё просто! И утренний бронебойный кофе надолго зарядит ваш природный аккумулятор.

Что такое бронекофе?

Это кофе с добавлением масел гхи и МСТ. После добавления масляных компонентов напиток взбивают блендером, чтобы всё хорошо перемешалось. Пить его рекомендовано в первой половине дня.

Фото: istockphoto.com

Напитки с добавлением правильных жиров и масел становятся ещё более полезными. Регулярное употребление делает здоровье и мозг «бронебойными» и помогает думать быстрее, трудиться эффективнее и тренироваться больше.

Польза бронекофе

Кофе с маслом эффективно насыщает и тонизирует весь организм:

  • правильные жиры быстро усваиваются, дают продолжительную энергию и питают мозг;
  • кофеин расщепляется продолжительное время и сохраняет бодрость более трёх часов;
  • кофе с маслом не закисляет организм.

Уже давно известно и подтверждено, что, сократив в своём рационе количество «быстрых» углеводов и увеличив количество «правильных» полезных жиров, человек получит здоровье, силу и красоту. А также более высокую сообразительность и сосредоточенность на работе, повышенную и эффективную работоспособность, выносливость, нормализацию обменных процессов организма.

Фото: istockphoto.com

Результатом становится:

  • нормализация веса и избавление от излишков жира;
  • омоложение организма и кожи;
  • уменьшение очагов воспаления.
Однако во всём важно знать меру: при нормальном ритме жизни напиток следует употреблять только в первой половине дня. Одной кружки вполне достаточно. Если захочется вторую, то её можно выпить только через три часа.

Как действует бронекофе?

В состав бронекофе входит масло МСТ — среднецепочечные триглицериды, каприловая и каприновая жирные кислоты. Благодаря своей молекулярной структуре продукт помогает уменьшить голод, снизить содержание жира в организме.

Масло МСТ в четыре раза более эффективно, чем кокосовое масло, так как повышает уровень кетонов. Это помогает телу использовать жир, а не сахар. И приводит к стабильному уровню энергии на протяжении целого дня.

Фото: istockphoto.com

К полезным функциям масла МСТ также относятся:

  • улучшение когнитивных функций;
  • ускорение метаболизма, повышение чувства сытости и, как следствие, снижение веса;
  • антидиабетическое действие и повышение чувствительности к инсулину;
  • защита сердца и сосудов;
  • протекция мозга при нейродегенеративных заболеваниях, РАС, эпилепсии;
  • гепатопротекторная;
  • улучшение всасывания аминокислот, кальция и магния.

Масло гхи входит в состав напитка и содержит необходимый холестерин. Без питательных ингредиентов и витаминов А, Е, D, содержащихся в правильных животных жирах, все другие питательные вещества, как правило, не усваиваются.

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Высококачественное топлёное масло гхи:

  • очищает и поддерживает работу печени;
  • укрепляет связки;
  • ускоряет обмен веществ в тканях;
  • улучшает процесс пищеварения, укрепляет иммунитет;
  • замедляет процессы старения организма;
  • укрепляет желудочно-кишечный тракт;
  • поддерживает работу сердечно-сосудистой системы;
  • благоприятно влияет на работу мозга;
  • выводит токсины из организма;
  • улучшает зрение.

Рецепт бронекофе

1. Приготовьте заварной кофе «Арабика» любым удобным для вас способом. Залейте его в стакан блендера или высокую колбу, сначала обдайте её кипятком, можно использовать капучинатор или ложку.

2. Добавьте 1 ч. л. топлёного масла гхи и 10 мл масла МСТ.

3. Перемешайте в блендере или с помощью погружного блендера.

4. Налейте в чашку и наслаждайтесь напитком.

5. Не добавляйте сахар.

6. Заряжайтесь и наслаждайтесь.

Фото: istockphoto.com

Любой кофе вреден с оговоркой, если употребляется в больших количествах, равно как вреден любой другой часто употребляемый продукт.

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Добавление в кофе молока нейтрализует действие содержащихся в кофе антиоксидантов, так как казеин привязывается к антиоксидантам, делая их бесполезными. Вместо обычного кисломолочногопродукта лучше использовать кокосовое.

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