В чём польза бронекофе и как его приготовить? Рассказывает нутрициолог

Татьяна Яковлева нутрициолог Думать быстрее, трудиться эффективнее, тренироваться больше — какой современный человек не мечтает о таких суперспособностях? В ритме больших городов-мегаполисов многие из нас желают оставаться бронебойными, то есть иметь ресурс и возможность высокоэффективно и как можно дольше заниматься своим делом. Решение кроется в образе жизни и в питании. Углеводы «усыпляют», а жиры — «пробуждают». Всё просто! И утренний бронебойный кофе надолго зарядит ваш природный аккумулятор.

Что такое бронекофе?

Это кофе с добавлением масел гхи и МСТ. После добавления масляных компонентов напиток взбивают блендером, чтобы всё хорошо перемешалось. Пить его рекомендовано в первой половине дня.

Фото: istockphoto.com

Напитки с добавлением правильных жиров и масел становятся ещё более полезными. Регулярное употребление делает здоровье и мозг «бронебойными» и помогает думать быстрее, трудиться эффективнее и тренироваться больше.

Польза бронекофе

Кофе с маслом эффективно насыщает и тонизирует весь организм:

правильные жиры быстро усваиваются, дают продолжительную энергию и питают мозг;

кофеин расщепляется продолжительное время и сохраняет бодрость более трёх часов;

кофе с маслом не закисляет организм.

Уже давно известно и подтверждено, что, сократив в своём рационе количество «быстрых» углеводов и увеличив количество «правильных» полезных жиров, человек получит здоровье, силу и красоту. А также более высокую сообразительность и сосредоточенность на работе, повышенную и эффективную работоспособность, выносливость, нормализацию обменных процессов организма.

Фото: istockphoto.com

Результатом становится:

нормализация веса и избавление от излишков жира;

омоложение организма и кожи;

уменьшение очагов воспаления.

Однако во всём важно знать меру: при нормальном ритме жизни напиток следует употреблять только в первой половине дня. Одной кружки вполне достаточно. Если захочется вторую, то её можно выпить только через три часа.

Как действует бронекофе?

В состав бронекофе входит масло МСТ — среднецепочечные триглицериды, каприловая и каприновая жирные кислоты. Благодаря своей молекулярной структуре продукт помогает уменьшить голод, снизить содержание жира в организме.

Масло МСТ в четыре раза более эффективно, чем кокосовое масло, так как повышает уровень кетонов. Это помогает телу использовать жир, а не сахар. И приводит к стабильному уровню энергии на протяжении целого дня.

Фото: istockphoto.com

К полезным функциям масла МСТ также относятся:

улучшение когнитивных функций;

ускорение метаболизма, повышение чувства сытости и, как следствие, снижение веса;

антидиабетическое действие и повышение чувствительности к инсулину;

защита сердца и сосудов;

протекция мозга при нейродегенеративных заболеваниях, РАС, эпилепсии;

гепатопротекторная;

улучшение всасывания аминокислот, кальция и магния.

Масло гхи входит в состав напитка и содержит необходимый холестерин. Без питательных ингредиентов и витаминов А, Е, D, содержащихся в правильных животных жирах, все другие питательные вещества, как правило, не усваиваются.

Высококачественное топлёное масло гхи:

очищает и поддерживает работу печени;

укрепляет связки;

ускоряет обмен веществ в тканях;

улучшает процесс пищеварения, укрепляет иммунитет;

замедляет процессы старения организма;

укрепляет желудочно-кишечный тракт;

поддерживает работу сердечно-сосудистой системы;

благоприятно влияет на работу мозга;

выводит токсины из организма;

улучшает зрение.

Рецепт бронекофе

1. Приготовьте заварной кофе «Арабика» любым удобным для вас способом. Залейте его в стакан блендера или высокую колбу, сначала обдайте её кипятком, можно использовать капучинатор или ложку.

2. Добавьте 1 ч. л. топлёного масла гхи и 10 мл масла МСТ.

3. Перемешайте в блендере или с помощью погружного блендера.

4. Налейте в чашку и наслаждайтесь напитком.

5. Не добавляйте сахар.

6. Заряжайтесь и наслаждайтесь.

Фото: istockphoto.com

Любой кофе вреден с оговоркой, если употребляется в больших количествах, равно как вреден любой другой часто употребляемый продукт.

Добавление в кофе молока нейтрализует действие содержащихся в кофе антиоксидантов, так как казеин привязывается к антиоксидантам, делая их бесполезными. Вместо обычного кисломолочногопродукта лучше использовать кокосовое.