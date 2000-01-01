Туристы плывут на каяке и встречают… кита!
Кажется, ребята в шоке. А как бы вы повели себя в такой момент?
@paoloosta
@paoloosta
Туристы плывут на каяке и встречают… кита!
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