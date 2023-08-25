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Упражнения на плечи и спину на турнике

Качаем плечи и спину на турнике. Тренер назвал 5 самых эффективных упражнений
Егор Ходырев
Качаем плечи и спину на турнике
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Этот снаряд отлично прорабатывает верх тела, но есть нюансы.
<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Ходырев</a>
Егор Ходырев
фитнес-тренер

Занятия на турнике очень эффективны для развития мышц верхней части тела. При тренировках мы качаем широчайшую мышцу спины, двуглавую мышцу плеча, большую грудную мышцу, круглую мышцу, мышцу предплечья, ромбовидную и заднюю дельтовидную мышцу.

На перекладине можно делать как тяговые (различные варианты подтягиваний любым хватом), так и жимовые упражнения (отжимания на горизонтальной перекладине), однако основными являются всё же первые, качающие спину и руки.

Также тренировки на турнике укрепляют сухожилия и кости, повышают прочность и эластичность связок, делают суставы верхней части тела подвижными.

Тренировка на спину и бицепс для новичков — по ссылке:
Качаем спину и бицепс. Тренировка для тех, кто делает первые шаги в фитнесе
Видео
Качаем спину и бицепс. Тренировка для тех, кто делает первые шаги в фитнесе

Упражнения на спину на турнике

Основное упражнение на спину на турнике – подтягивания. Они крайне эффективны для прокачки мышц спины. Существует много видов подтягиваний, которые могут переносить акцент нагрузки на нужную вам мышцу. Подтягивания узким хватом сильнее задействуют бицепс, а широкий хват переносит больше нагрузки на мускулы спины.

У подтягиваний есть свои особенности техники. Конечно, вы можете заниматься так, как научились, но мы предлагаем обратить внимание на рекомендации, которые помогут выжать максимум при тренировке на турнике на спину.

Фото: istockphoto.com

Австралийские подтягивания

Этот вариант идеально подойдёт начинающим атлетам, которым сложно выполнять классические подтягивания на турнике.

Техника выполнения

  • Хватаемся за низкий турник руками на ширине плеч. Корпус находится под перекладиной, ноги стоят на земле.
  • Перед подтягиванием слегка напрягаем лопатки и опускаем их вниз. Грудь выдвигаем вперёд.
  • На выдохе мощным движением тянем верхнюю часть груди к перекладине. Задерживаемся на одну секунду.
  • На вдохе плавно опускаемся в исходное положение.
  • Следим, чтобы пресс был напряжён, а тело держало ровную линию.

Делаем три подхода по 10 раз. Отдых между подходами — две минуты.

Классические подтягивания

Именно с этого варианта рекомендуется осваивать подтягивания, а уже после – пробовать разные типы хватов.

Техника выполнения

  • Хватаемся за турник руками на ширине плеч.
  • Перед подтягиванием слегка напрягаем лопатки и опускаем их вниз. Грудь выдвигаем вперёд.
  • На выдохе плавным движением тянем верхнюю часть груди к перекладине. Задерживаемся на одну секунду.
  • Старайтесь крепко сжимать турник, чтобы лучше включить мышцы рук.
  • Делаем движение за счёт отведения локтей, лопатки сводим вместе.
  • На вдохе плавно опускаемся в исходное положение.

Делаем два-три подхода по пять-семь раз. Отдых между подходами — две минуты.

Подтягивания обратным хватом с узкой постановкой рук

Техника выполнения

  • Хватаемся за турник обратным хватом у́же, чем ширина плеч.
  • Перед подтягиванием слегка напрягаем лопатки и опускаем их вниз. Грудь выдвигаем вперёд. На выдохе плавным движением тянем подбородок к перекладине. Задерживаемся на одну секунду.
  • Старайтесь делать упражнение за счёт сгибания рук в локтях, напрягая бицепс. В верхней точке локти параллельны друг другу и смотрят вниз.
  • На вдохе плавно опускайтесь в исходное положение.

Выполняйте два-три подхода по пять-семь раз. Отдых между подходами — две минуты.

Подтягивания широким хватом

Техника выполнения

  • Хватаемся за турник руками шире плеч.
  • Перед подтягиванием слегка напрягаем лопатки и опускаем их вниз. Грудь выдвигаем вперёд.
  • На выдохе плавно тянем верхнюю часть груди к перекладине. Делаем движение за счёт отведения локтей вниз. Задерживаемся на одну секунду.
  • На вдохе плавно опускаемся в исходное положение.

Делаем два-три подхода по пять раз. Отдых между подходами — две минуты.

Упражнения на плечи на турнике

Мускулы плеч состоят из трёх головок – передней, средней и задней дельты. Каждая головка дельтовидной мышцы выполняет свою функцию. Передняя дельтовидная мышца — сгибание плеча перед собой, внутренняя ротация. Средняя дельтовидная мышца – отведение плеча в сторону. Задняя дельтовидная мышца – горизонтальное разгибание плеча назад, разгибание плеча, наружная ротация.

Пожалуй, вариантов упражнений для прокачки плеч на турнике не так много. Основные и единственные: подтягивания и отжимания на горизонтальной перекладине.

При подтягиваниях основная нагрузка ложится на мышцы спины и бицепсы, а только потом – на заднюю дельту. Турник позволит укрепить связки и сухожилия и прилично прибавить в силе. Даже если подтягиваться различными хватами, нагрузка на заднюю дельту будет слишком маленькая, чтобы она увеличивалась в размере.

При отжиманиях основная нагрузка ложится на мышцы груди, трицепсы и переднюю дельту. При отжиманиях на брусьях передняя дельта неплохо включается в работу, но по-прежнему нагрузка слишком рассеянная.

Отжимания на перекладине

Техника выполнения:

  • Упираемся в турник сверху руками на ширине плеч.
  • На вдохе плавно опускаемся, сгибая руки в локтях до угла 90 градусов. Тело ровное, вытянуто в одну линию.
  • На выдохе мощно толкаемся вверх до полного выпрямления рук, напрягая мышцы груди и руки.

Делаем два-три подхода по пять раз. Отдых между подходами — две минуты.

Почему накачать рельефные плечи на турнике не получится?

Если ваша цель целенаправленно увеличить дельты в объёме, то турник и брусья – не самый эффективный способ, так как нагрузка распределяется между большим объёмом мышц. Лучше всего прокачивать плечи штангой, гантелями или в тренажёре.

Об эффективном упражнении на плечи рассказали ниже:
Идеальное упражнение для мощных плеч. Что такое армейский жим и как его правильно делать?
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Идеальное упражнение для мощных плеч. Что такое армейский жим и как его правильно делать?

Лучшие упражнения для прокачки дельтовидных мышц

  1. Передняя дельта: жим штанги лёжа, жим гантелей лёжа, отжимания, подъём гантелей перед собой.
  2. Средняя дельта: отведение гантелей в стороны, тяга штанги к подбородку, жим гантелей сидя или стоя.
  3. Задние дельты: разведение гантелей в наклоне, разведение в кроссовере в наклоне, горизонтальная протяжка в кроссовере, разведение в тренажёре «бабочка».

На турнике отлично прокачиваются мышцы спины, но для проработки плеч этот снаряд – не лучший вариант. Если у вас небольшой тренировочный опыт или вы новичок, на первых порах сможете нарастить минимальное количество мышц на плечах, укрепить связки, сухожилия. Но со временем вам придётся разнообразить нагрузку и включать в план занятий упражнения на других снарядах.

Фото: istockphoto.com

Противопоказания

Незалеченные до конца травмы плеча. При тренировках на турнике сильную нагрузку получает плечевой сустав. Когда рука полностью поднята вверх, она достигает своей крайней амплитуды движения, а любая крайняя амплитуда не полезна для здоровья суставов. Добавьте к этому застарелую недолеченную травму, и вы гарантированно получите обострение, боли в верхней части тела и снижение спортивных результатов.

Острые боли в спине, шее и пояснице. Если они имеются, тренировки на турнике пойдут во вред. Иногда при висе на перекладине усиливается прогиб в пояснице, от этого она перенапрягается, что приводит к неприятным ощущениям и скованности.

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