Врач-невролог назвал симптомы вывиха коленной чашечки

И рассказал, как его лечить.

Руслан Сибагатуллин врач-невролог, директор медицинской службы, главный врач здравницы «Лаго-Наки» «Коленные суставы являются одними из самых сложных сочленений в организме и подвержены различным заболеваниям и повреждениям, которые стоит безотлагательно лечить. Одно из них — вывих надколенника, так называемой «коленной чашечки».

Надколенник в форме овала расположен спереди сустава и выполняет важную функцию защиты мышечно-связочного аппарата.

Он действует словно щит, который закрывает полость сустава и хрящи. Прикреплённые к надколеннику связки обеспечивают его устойчивость и стабильность, включая прикрепление четырёхглавой мышцы бедра, мышц голени и собственную связку надколенника. Четырёхглавая мышца играет важную роль в движении конечности, поскольку главным образом отвечает за разгибание колена.

Фото: istockphoto.com

Патологическое смещение коленной чашечки, которое сопровождается неприятными болезненными ощущениями, называется вывихом. С учётом серьёзной роли надколенника, повреждение, вызвавшее вывих, может привести к ограничению подвижности сустава и в любом случае оказывает влияние на окружающие ткани.

Вывих надколенника бывает врождённым и травматическим. Врождённый возникает из-за генетически обусловленной слабости соединительной ткани — соединительнотканной дисплазии. Встречается врождённый вывих довольно редко и выявляется обычно в раннем детстве.

Травматический вывих надколенника, как видно из названия, появляется вследствие острой травмы: падение на колено, удар по коленному суставу или резкое разгибание в коленном суставе. В момент травмы возникает острая боль в области коленного сустава, усиливающаяся при малейшей попытке согнуть или разогнуть ногу или опереться на неё.

Очень быстро нарастает отёк в области коленного сустава, часто проявляются массивные кровоподтёки, которые могут распространяться ниже и выше области коленного сустава. Подвижность надколенника при этом отсутствует или сильно ограничена из-за боли.

Фото: istockphoto.com

Если травмы в суставе происходят регулярно, вывихи называют привычными. Например, если коленная чашечка периодически смещается из нормального анатомического расположения, это будет считаться привычным вывихом.

Также вывихи классифицируют по степени давности: их делят на острые и застарелые, или на свежие, несвежие и застарелые.

Свежие. Свежим, как понятно из названия, считается вывих, который возник не более трёх дней назад, несвежим — если с момента травмы прошло от трёх дней до трёх недель, к застарелым относятся вывихи, которые возникли более трёх недель назад.

Застарелые. Застарелые вывихи в большинстве случаев нельзя вправить закрытым способом и в целом лечить их сложнее, чем свежие.

В норме при полностью разогнутой ноге имеется естественная подвижность надколенника — его без труда можно сдвинуть вверх-вниз и в стороны. При вывихе же надколенника эта естественная подвижность отсутствует или сильно ограничена из-за боли. При этом коленный сустав слегка согнут и увеличен в объёме, выглядит одутловатым и отёчным.

Фото: istockphoto.com

Зачастую при вывихах невозможны активные движения: человек чувствует острую боль. Могут быть ограничены, болезненны и пассивные движения. По сути, при остром травматическом вывихе любые попытки двигать ногой будут дискомфортны. Хотя зачастую передвигаться человек может, даётся это с трудом: нарушается нормальная опорная функция.

При подозрении на вывих надколенника необходимо срочно обратиться в травмпункт для оказания специализированной врачебной помощи.

Точный диагноз при лёгких вывихах можно поставить только после проведения комплексного обследования. Средняя степень вывиха характеризуется более выраженными симптомами и требует медицинского вмешательства. Тяжёлые вывихи требуют срочного лечения и могут потребовать хирургического вмешательства.

Помните, что самостоятельно пытаться вправить надколенник или игнорировать повреждение нельзя, это чревато переходом в хронический или привычный вывих надколенника.

Вывих надколенника — серьёзнее состояние, требующее внимательного врачебного наблюдения и соответствующего лечения.

Восстановление после вывиха может занять продолжительное время и включает в себя физиотерапию, реабилитацию и укрепление мышц вокруг колена. Раннее обращение к врачу и правильное лечение помогут предотвратить осложнения и вернуть функциональность сустава.