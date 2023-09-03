Как изменить свой образ жизни, чтобы похудеть и удерживать вес — 5 главных шагов

Просто и по существу — о самом главном.

Екатерина Тур врач, психосоматолог, нейропсихолог «Расскажу о самых важных шагах, которые нужно сделать на пути к нормализации веса и оздоровлению в целом».

1. Следите за здоровьем

Если у вас давно что-то болит или вы чувствуете дискомфорт в теле – обратитесь к врачу, прислушайтесь к его рекомендациям. Будьте внимательны к себе. Подходите к процессу управления своим здоровьем комплексно и ответственно.

2. Не забывайте пить воду

Человек больше чем наполовину состоит из воды. Её потребление крайне важно для бесперебойной работы метаболизма. Заведите трекер или установите напоминание на телефон. Постарайтесь сделать так, чтобы это вошло в привычку.

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3. Пересмотрите рацион

Если вы питаетесь только сосисками и макаронами, пора обратить внимание и на другие прилавки. Сезонные овощи и фрукты, небольшое количество красного мяса, птица. В случае веганства – продукция растительного происхождения: нут, чечевица и т. д., любая рыба, орехи.

Обязательно учитывайте, когда и сколько пищи хотите употребить. Ведь, например, съев три банана за раз (казалось бы, «правильный продукт»), вы потребляете почти две трети суточной нормы калорий. К слову, не демонизируйте продукты питания, не делите их чётко «плохой/хороший». Обычно люди отказываются от орехов или грибов из-за их калорийности или вовсе исключают любимые сладости. Стройность — не равно строгая диета, как и лишний вес вовсе не повод ограничивать себя во всём.

Если нет медицинских противопоказаний (лечебная диета, наличие пищевой аллергии), можно есть и сладкое, и острое. Главное — обрести баланс и не возводить еду в культ.

4. Укажите еде её место

Как сказано выше – не нужно возводить питание на пьедестал потребностей. Для этого необходимо работать со своим внутренним состоянием, искать «слабые места», которые могли бы стать причиной как лишнего веса, так и зависимости от еды. Комплексная работа с психологом и диетологом вам в помощь!

5. Старайтесь больше двигаться

Найдите спорт, который вам по душе. Пробуйте, узнавайте своё. Возможно, вы давно хотели сходить на йогу или абсолютно уверены в том, что пилатес – это не ваше. Можно «хотеть», а можно «сделать». Необязательно идти в зал, если вы пока стесняетесь заниматься в группе или даже индивидуально. Попробуйте провести тренировку дома по видеоурокам.

Если со спортом пока никак, больше ходите пешком. Не используйте лифт, пройдите пару лишних шагов вокруг дома. Эта полезная привычка не только поможет снизить вес, но и выработает выносливость, окажет необходимую профилактику ОРВИ и ОРЗ.

6. Избавляйтесь от вредных привычек

Помимо отказа от алкоголя и никотина, откажитесь от привычки «вредно» думать. Поиск негатива во всём, сплетни на работе, осуждение отравляют жизнь наравне с сигаретами. Помните: в новую жизнь – с новыми привычками.

7. Найдите дело по душе

Изучение иностранных языков, музыка, рисование, чтение, рукоделие, танцы сделают вашу жизнь не только интереснее и ярче. Всё это поможет переключить фокус внимания с еды на хобби.

Хотите быть здоровым и выглядеть хорошо? А готовы ли вы ради этого меняться? Надеюсь, что да!