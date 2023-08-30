Что почитать? 10 книжных новинок этой осени на любой вкус

Их можно найти на Московской международной книжной ярмарке. Она проходит с 30 августа по 3 сентября в «Экспоцентре».

С наступлением осени читатели по традиции устремляются на Московскую международную книжную ярмарку — здесь проходят встречи с авторами, проводятся лекции, открытые дискуссии, а также презентуются главные книжные новинки года. В этом году ММКЯ пройдёт с 30 августа по 3 сентября в «Экспоцентре». Рассказываем, на какие книги стоит обратить внимание.

Иван Охлобыстин, «Великая тушинская зга»

В новой книге писатель, актёр, сценарист Иван Охлобыстин демонстрирует все грани талантливого рассказчика, внимательного к деталям и событиям прошлого. Героями романа стали дерзкие подростки, их обеспокоенные родители, изобретатели-алкоголики, высококультурные цыгане, известные рокеры, герои спецслужб в отставке, предприимчивые менты, терпимые священники, закалённые последователи Порфирия Иванова, воображаемые шпионы, фантомы российской истории, а также козёл, кролик и человеческий мозг в колбе… Место действия — московский район Тушино. Время — 1980-е годы.

Фото: Эксмо-АСТ

Михаил Швыдкой, «Культурная революция»

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой на протяжении 15 лет ведёт авторскую колонку в «Российской газете». Эти тексты, посвящённые ретроспективе знаковых событий в российской и мировой культуре, отражают изменения, происходившие со всеми нами в последние годы, и то, как они переосмыслялись режиссёрами, артистами, художниками, музыкантами.

Фото: Эксмо-АСТ

Дмитрий Данилов, «Пустые поезда 2022 года»

Дмитрий Данилов — драматург, прозаик, поэт, лауреат и финалист ряда литературных премий, в новой книге наблюдает за скоротечностью жизни из окна поезда. Жизнь идёт, но в вагоне, словно в янтаре, всё замерло, и есть время для неспешных наблюдений и бесед. Ни о чём и обо всём, о важном и близком.

Фото: Эксмо-АСТ

Михаил Елизаров, «Библиотекарь»

Михаил Елизаров — прозаик, музыкант, автор романов «Земля», Pasternak и «Мультики» написал историю о великой идее и отчаянных средствах, культе книг советского писателя и их волшебной силе, за которую борются разные кланы. Роман вышел в специальном издании к премьере одноимëнной экранизации с Никитой Ефремовым в главной роли.

Фото: Эксмо-АСТ

Вадим Панов, «День чёрной собаки»

Вадим Панов — известный писатель-фантаст, автор культовых серий «Анклавы», «Тайный город» — предстаёт в новом амплуа: автор выпустил психологический триллер. Читателя ждёт завораживающая история, где есть серийный убийца, интеллектуал-полицейский, ведьма и чёрная собака, а также много неожиданных, пугающих событий. Триллер написан в лучших традициях Стивена Кинга, Ю Несбë и Артура Конан Дойла.

Фото: Эксмо-АСТ

Терренс Рил, «От «Я» к «МЫ». Как быть по-настоящему вместе»

Методику работы с парами известного психотерапевта Терренса Рила изучают во всём мире. Её эффективность проверена тысячами пациентов, среди которых Брэдли Купер и Гвинет Пэлтроу. В своей книге доктор Рил рассказывает, как разговаривать со своим партнёром, делиться чувствами и слушать другого, принимать его и строить по-настоящему близкие отношения. Метод Рила основан на новейших достижениях психологии, психотерапии и нейробиологии.

Фото: Эксмо-АСТ

Илья Кувшинов, «Eternal. Иллюстрации Ильи Кувшинова»

Российский художник, дизайнер Илья Кувшинов работает в международных анимационных проектах. Среди его работ — создание персонажей для перезапуска аниме «Призрак в доспехах», графические работы к проекту «В стране чудес» и другие. В альбоме собраны иллюстрации художника в его узнаваемом стиле, с опорой на силуэт и простую композицию, а также эскизы и наброски к культовым аниме. Идеальный подарок для поклонника жанра и начинающего художника.

Фото: Эксмо-АСТ

Оливи Блейк, «Парадокс Атласа»

История тайного общества александрийцев, начатая в романе Оливи Блейк «Шестёрка Атласа», продолжается. Пятеро магов стали новыми членами тайного общества. И вскоре им предстоит сделать выбор, на чью сторону встать. Новые союзы пройдут испытание на прочность, преданность и дружба снова окажутся под ударом, но главное — героям откроется истинная суть Александрийского общества, к которому они так мечтали примкнуть.

Фото: Эксмо-АСТ

Сора Наумова, Мария Дубинина, «Серебряный змей в корнях сосны»

Первая книга новой фэнтезийной серии, написанной российскими соавторами в японском сеттинге. Древняя мифология, сказания переплетаются с реальными событиями и географическими точками. Здесь люди живут, дружат и сражаются с екаями — сверхъестественными существами, демонами, богами. Иллюстрации для книги создала талантливая художница RACCUN. Путешествие по удивительному, коварному и чудесному миру, полному тайн, интриг и настоящей дружбы, только начинается.

Фото: Эксмо-АСТ

Вольфганг Мюллер-Фанк, «Жестокость. История насилия в культуре и судьбах человечества»

Учёный-культуролог Вольфганг Мюллер-Фанк определяет жестокость как часть цивилизационного процесса и на примерах показывает её важность для человечества. Героями книги стали 12 писателей, психологов, философов и других известных личностей, среди которых Сенека, Фридрих Ницше, маркиз де Сад, Зигмунд Фрейд. Автор рассказывает поучительную историю о жестокости и предлагает философский способ противостоять её искушениям.

Фото: Эксмо-АСТ