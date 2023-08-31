Врач назвала самые распространённые хронические заболевания и способы избежать их развития

Что такое хроническое заболевание

Айша Тагирова врач-онколог маммологического центра L7, доктор медицинских наук «Хронические заболевания – это патологии, характеризующиеся длительным и стойким течением. Для любого из них характерны периоды обострения (усиление симптоматики и появление новых признаков болезни) и ремиссии (ослабление симптоматики или исчезновение клинических проявлений)».

Хронические заболевания невозможно вылечить полностью, однако это не означает, что любая хроническая патология серьёзно отражается на качестве жизни пациента и сокращает продолжительность жизни. При правильно подобранном лечении и соблюдении рекомендаций лечащего врача в большинстве случаев удаётся добиться устойчивой и длительной ремиссии.

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При этом заболевание может напоминать о себе лишь незначительными изменениями показателей работы органов, которые определяются с помощью лабораторных, инструментальных или ультразвуковых методов исследований.

В каждой системе органов под воздействием внутренних или внешних факторов (триггеров) могут начаться патологические изменения, провоцирующие развитие острого состояния. Затем, при отсутствии своевременного лечения, болезнь переходит в подострое (умеренное), а после – в хроническое состояние.

Какие бывают хронические заболевания

Существуют хронические инфекционные заболевания, например, гепатиты, СПИД (синдром приобретённого иммунного дефицита), и хронические неинфекционные заболевания, к которым относятся гипертоническая болезнь, сахарный диабет, онкологические патологии и другие болезни.

Причины возникновения хронических заболеваний

Триггерами для развития хронических инфекционных заболеваний являются различные виды вирусов и бактерий. К примеру, сифилис возникает на фоне инфицирования бледной трепонемой, а хронический тонзиллит вызывают аденовирус, вирус парагриппа, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, вирус Эпштейна-Барр, стафилококки, стрептококки и пневмококки.

Вероятность заражения инфекционными заболеваниями повышается при неоптимальной функциональности иммунитета, то есть у людей с ослабленным иммунитетом риск заражения в несколько раз выше. Большинство хронических инфекционных заболеваний при своевременной диагностике успешно купируются и вводятся в ремиссию.

Факторы риска хронических заболеваний

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) развиваются под влиянием множества факторов. Одной из основных причин возникновения ХНИЗ являются вредные привычки (курение, в том числе пассивное, чрезмерное употребление алкоголя).

Так, у курящих людей на 30% повышается вероятность развития ишемической болезни сердца (ИБС) и онкологических заболеваний лёгких, шейки матки и почек.

Возникновению хронических неинфекционных заболевания также подвержены пациенты, страдающие от избыточной массы тела и ведущие малоподвижный образ жизни. Низкая физическая активность на 30% увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го типа и на 21-25% – рака толстого кишечника и молочной железы. Частые стрессы и нестабильное психоэмоциональное состояние в том числе могут спровоцировать возникновение ХНИЗ.

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Особенно остро тревожные ситуации отражаются на женском здоровье, так как эмоциональные переживания оказывают сильное влияние на гормональный фон. Также хроническое заболевание может развиться под влиянием генетических факторов, например, наследственной предрасположенности к секреторной недостаточности или гиперсекреции, атрофических изменений в слизистых и других.

Список самых распространенных хронических заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность); Сахарный диабет 2-го типа; Хронические респираторные заболевания (астма, хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)); Онкологические заболевания (рак молочной железы, рак лёгких, рак печени, рак толстой кишки, рак желудка).

Симптомы хронических заболеваний

Симптомы хронических заболеваний напрямую зависят от того, какой орган или системы органов вовлечены в патологический процесс.

Общими признаками большинства хронических заболеваний считаются следующие проявления: ощущение периодического или постоянного дискомфорта или боли в определённой области, слабость, быстрая утомляемость, апатия, повышенная температура тела, расстройство пищеварения.

Вместе с этим для каждой патологии характерны специфические признаки.

Так, например, наиболее распространёнными заболеваниями молочных желёз являются рак молочной железы (РМЖ), фиброаденома, киста молочной железы и мастопатия. Основные симптомы мастопатии – боль в груди, уплотнение структуры, выделение жидкости из сосков (жидкость может быть жёлтого, коричневого или серого цвета).

Признаки кисты молочной железы – боль, наличие пальпируемого узла с чёткими контурами, покраснение кожи, отёк груди, повышенная температура тела, фиброаденомы – наличие плотного и подвижного узла в тканях молочной железы, отсутствие покраснения и боли.

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Рак молочной железы – это «многоликое» заболевание, сочетающее клинические проявления нескольких патологий. При РМЖ женщину могут беспокоить изменение формы и размера груди, выделения из сосков, появление втянутых участков кожи на груди, отёк или покраснение кожи, тянущая боль в груди, отдающая в руку или лопатку, возможно образование уплотнений в подмышечной области.

При этом каждый случай рака уникален, в некоторых клинических случаях онкология проявляется комплексом симптомов на ранних стадиях, а в других – одним не ярко выраженным признаком.

Лечение хронических заболеваний

Диагностикой и лечением хронических заболеваний занимаются узкие специалисты – гинекологи, онкологи, маммологи, оториноларингологи, кардиологи и другие врачи. Методика лечения подбирается в зависимости от стадии заболевания и наличия сопутствующих патологий.

Для купирования симптомов и улучшения состояния пациента могут быть выбраны лекарственная терапия, иммунотерапия в сочетании с физиотерапией, а также хирургическое лечение.

Профилактика хронических заболеваний

Важно понимать, что риск развития некоторых хронических заболеваний увеличивается в случае, если в анамнезе пациента уже имеется определённая болезнь. Так, например, вероятность развития мастопатии повышается у женщин с отягощённым гинекологическим анамнезом (при наличии миомы матки, воспалительных заболеваний яичников).

Именно поэтому людям, у которых наблюдались эпизоды обострения хронических заболеваний, важно регулярно проходить плановые профилактические осмотры. Кроме того, превентивная диагностика – это основа профилактики любых недугов.

Обследования. Определённые патологии, например, сахарный диабет 2-го типа, в течение длительного времени могут протекать бессимптомно. А профилактические обследования позволят своевременно диагностировать опасные заболевания и вовремя начать лечение, благодаря чему удастся избежать тяжёлых осложнений и быстрее вывести болезнь в ремиссию.

Отказ от вредных привычек. Помимо этого, для предотвращения развития хронических заболеваний необходимо отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Следует выработать правильные пищевые привычки: следовать принципам рационального питания, ограничить потребление соли и сахара, а также продуктов, содержащих канцерогены и трансжиры.

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Тренировки. Особое значение в профилактике хронических заболеваний имеют здоровая активность и регулярные физические нагрузки. Занятия спортом позволяют укреплять иммунитет, что делает организм более выносливым и менее восприимчивым к вредоносным бактериям и вирусам.

Гигиена. Для снижения рисков заражения инфекциями, передающимися половым путём (ИППП), следует использовать средства барьерной контрацепции при каждом половом контакте. Также необходимо следить за своим эмоциональным состоянием, постараться избегать стрессовых факторов и переутомлений.