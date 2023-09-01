Чем опасны укусы морских блох и как от них защититься? Отвечает дезинфектолог

В последние несколько лет прежняя ночная активность морских блох сменилась дневной. Также отмечается возросшая популяция этих паразитов. На данный момент учёные никак не могут дать этому явлению точного объяснения.

Кто такие морские блохи?

Они относятся к виду ракообразных. По-научному они называются talitrus saltator. Внешне очень похожи на креветок, только маленького размера – около 8–17 мм. Разглядеть их практически невозможно. Морские блохи питаются водорослями, а, их в свою очередь, едят многие прибрежные птицы.

При этом наличие этих паразитов на пляже будет указывать, что это место является экологически чистым. То есть биосистема пребывает в хорошей сохранности.

Фото: istockphoto.com

Где обитают морские блохи?

Николай Дубинин врач-дезинфектолог, эксперт по борьбе с вредителями, создатель проекта «ДоброБлог» Ареал обитания морских блох — тропические и умеренные климатические зоны по всему миру. Таких ракообразных можно найти практически на любом песчаном общественном пляже, а также в межприливной зоне.



При этом в самой воде и водорослях они не водятся, а предпочитают прибрежные области. Именно здесь этот вид песчаных цикад проводят бóльшую часть времени, погружённые в мокрый песок. Так они прячутся от солнечного света и жары. Из-за небольшого размера тельца коричневого оттенка практически неразличимы. Увидеть их невооружённым взглядом невозможно.

Паразит особенно активен ночью, а также в период приливов. В это время суток он вылезает из толщи песка для поиска пищи. Так как вода затапливает песок и вымывает мелкие организмы и органические остатки, которыми и питаются эти беспозвоночные.

Чем опасны морские блохи?

Эти насекомые несут пользу для экологии. Ракообразные очищают побережье от вредных микроорганизмов. За это их часто называют «санитарами» пляжей, которые не допускают тотального заражения берега вредными микробами. Тем не менее для человека они несут вред, так как, будучи голодными, нападают на отдыхающих людей.

Человека атакуют как самки, так и самцы. Однако укусы двух особей сильно отличаются друг от друга. Для насыщения самцам нужно небольшое количество крови, такой укус сравнивают с комариным.

Фото: istockphoto.com

Самка же действует иначе. Она более агрессивна и опасна. Её укусы приравниваются к укусам клеща. Насекомое присасывается к кровеносному сосуду и проникает под слой эпидермиса. Находясь под кожей, питается кровью человека и размножается.

Самка-паразит находится в подкожном слое до тех пор, пока не созреет её потомство. Постоянно питаясь кровью, она существенно увеличивается в размерах. По мере того как созревают личинки, насекомое выстреливает ими наружу, разбрасывая на большие расстояния. При этом сама же морская блоха остаётся под кожей, вскоре погибает, провоцируя воспаление.

Признаки укуса

К основным симптомам укуса относят:

сыпь;

покраснение;

нагноение эпидермиса в области стоп, ягодиц и ног, паховой зоне;

нестерпимый зуд в поражённых местах.

Помните, что, несмотря на дискомфорт, расчёсывать воспалённые места строго запрещено.

Чем опасны укусы?

Атака насекомых может не только вызвать воспаления и нагноения, но и такие неприятные заболевания, как тунгиоз (заражение яйцами песчаной блохи) и саркопсиллёз (паразитарная болезнь). Они характерны зудом, красными пятнами или покраснением кожи, ощущением подёргивания в месте укусов. В отдельных случаях могут развиваться вторичные бактериальные инфекции, гангренозный инфекционный процесс.

Фото: istockphoto.com

Первая помощь при укусе морской блохи

В качестве первой помощи надо промыть зудящую область чистой проточной водой. Важно использовать мыло для удаления бактерий. Для обработки места поражения рекомендовано использовать:

раствор соды;

спирт;

антисептический лосьон.

На воспалённую область следует нанести антигистаминную мазь или гель. Это поможет уменьшить сыпь, зуд и отёк, облегчить общее состояние.

Помните, что обязательно стоит обратиться к врачу за консультацией. Специалист проведёт всю необходимую диагностику и составит план лечения в каждом конкретном случае, учитывая все личные особенности пациента. Не занимайтесь самолечением.

Как защитить себя от укусов?

Для защиты от укусов морской блохи необходимо следовать нескольким простым советам:

избегать посещения побережий во время отлива;

носить пляжную обувь;

избегать купания или плавания в местах с высоким уровнем инфестации (заражение организма человека или животного паразитами), особенно если у вас чувствительная кожа или вы склонны к аллергическим реакциям.

Фото: istockphoto.com

Для профилактики (после посещения пляжа) необходимо снять купальник, тщательно промыть и вытереть кожу, чтобы убедиться, что блохи не остались на теле, принять душ или ванну.

Чтобы избавиться от воспаления, обработать раны на коже, следует применять антисептики (спирт или лосьон). Не забывайте, что чесать зудящие места нельзя, чтобы избежать инфекций.