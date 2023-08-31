Он рассчитан на прокачку нижней части тела, но несёт большую пользу и для верха.

Базовое упражнение для упругих бёдер и не только. Всё о ягодичном мостике

Егор Ходырев фитнес-тренер «Ягодичный мостик – базовое упражнение, в работу включено сразу несколько суставов. При выполнении мы активно задействуем тазобедренные, коленные и голеностопные суставы. В итоге одновременно вовлекается большой объём мышц: ягодичные, задней поверхности бедра, брюшные и поясничные».

Ягодичный мостик считается эффективным упражнением для укрепления нижней части спины, кора, бёдер и ног, а также подколенных сухожилий. Он помогает прокачать ягодицы и проработать позвоночник, поэтому особенно актуален для тех, кто сидит по 6-10 часов в день, ведёт малоподвижный образ жизни и имеет недостаточно времени для полноценных тренировок в зале.

Это упражнение целиком и полностью рассчитано на нижнюю часть тела, но несёт огромную пользу и для верха. Ноги и ягодицы являются составными частями группы мышц кора. Слабые ноги и ягодицы означают слабый центр тела, а ведь именно он отвечает за формирование здоровой осанки, стабилизацию бёдер и позвоночника, передачу силового импульса от верхней части тела к нижней и многое другое.

Фото: istockphoto.com

​​Какие мышцы работают в ягодичном мостике?

Большие, средние и малые ягодичные мышцы; Двуглавые мышцы бедра; Мышцы, выпрямляющие позвоночник; Напрягатель широкой фасции бедра; Косые мышцы живота; Полусухожильная и полуперепончатая мышцы; Икроножные мышцы на задней поверхности голени.

Ягодичный мостик: техника выполнения

Лягте на спину. Согните правую и левую ногу в коленях и плотно упритесь пятками в пол. Стопы на расстоянии 20-25 см друг от друга.

Обратите внимание на положение стопы и коленного сустава. Они стоят ровно друг под другом, не заваливаются внутрь или наружу.

На выдохе выталкивайте таз вверх до прямой линии со спиной, задерживаясь в верхней точке на одну секунду или более.

На вдохе опускайте таз плавно на пол в течение двух-трëх секунд.

Избегайте сильного прогиба в пояснице, когда будете опускаться вниз. Для этого контролируйте таз и держите мышцы ягодиц и пресса в лёгком напряжении.

Выполняйте два-три подхода по 10-15 раз. Отдых между подходами — две минуты. Используйте дополнительное отягощение для увеличения эффективности. Также можете увеличивать количество повторений.

Что говорят учёные?

По данным исследований, ягодичные мышцы показали высокую активность при использовании резинового эспандера, а также при выполнении различных вариантов ягодичного мостика на одной ноге.

С помощью электромиографии определили, что уровень активности ягодичных мышц при различных вариантах ягодичного моста меняется. Например, с ногами на фитболе от 0% до 20%, варианты ягодичных мостов на одной ноге, в том числе ногой на bosu, показывали от 21% до 60%. Самый высокий показатель у ягодичного моста на одной ноге с углом сгибания 90 градусов, когда стопа полностью на полу.

Фото: istockphoto.com

Польза от ягодичного моста

У ягодичного мостика есть много явных преимуществ, которые делают его любимцем многих как начинающих, так и опытных атлетов.

Вы получаете высокую активность работы ягодичных мышц, причём выше, чем при приседаниях. Вы эффективно укрепляете мышцы кора, ног, ягодиц. Вы можете регулировать нагрузку, перемещая стопы ближе и дальше от тела. Вы исключаете возможность получить травму, поэтому упражнение активно используется в реабилитации опорно-двигательного аппарата. Вы можете делать его даже при проблемах с позвоночником и лишним весом. Например, те же приседания и выпады при таких обстоятельствах могут навредить. Вы улучшаете кровообращение органов таза и работу тазобедренного сустава. Вы улучшаете состояние здоровья позвоночника. Если у вас болят коленные суставы, то в этом упражнении вы оказываете на него минимальное давление, которого практически невозможно избежать при приседаниях или выпадах.

Фото: istockphoto.com

Вред и противопоказания

Если вы хотите получить максимум пользы от тренировок и уберечь себя от травм и неприятных ситуаций, в идеале перед началом любых занятий стоит проконсультироваться со специалистом по физической культуре, который разбирается в физических упражнениях. Это может быть врач, инстуктор или фитнес-тренер. Он оценит состояние опорно-двигательного аппарата и поможет выстроить грамотную программу тренировок, исходя из ваших индивидуальных показателей.

Даже такое безобидное упражнение, как ягодичный мостик, имеет ряд противопоказаний и может принести вред, например, при:

острых болях в поясничном отделе позвоночника;

наличии крупных грыж в период обострения;

наличии высокого артериального давления.

Противопоказаний для этого упражнения мало, и все они относятся к периодам обострения заболеваний. Также аккуратно делайте ягодичный мостик во время беременности. В этот период любые нагрузки обязательно предварительно обговаривайте с врачом.

Виды ягодичного мостика

Ягодичный мостик на одной ноге

Техника выполнения

Лягте на спину. Согните правую ногу в колене и плотно упритесь пяткой в пол. Левую ногу закиньте на бедро правой ноги. Обратите внимание на положение стопы и коленного сустава. Они стоят ровно друг под другом, не заваливаются внутрь или наружу.

На выдохе выталкивайте таз вверх до прямой линии со спиной, задерживаясь в верхней точке на одну секунду.

На вдохе опускайте таз плавно на пол в течение двух-трëх секунд.

Избегайте сильного прогиба в пояснице, когда будете опускаться вниз. Для этого контролируйте таз и держите мышцы ягодиц и пресса в лёгком напряжении.

Выполняйте два-три подхода по 10-15 раз. Отдых между подходами — две минуты. Используйте дополнительное отягощение для увеличения эффективности. Также можете увеличивать количество повторений.

Ягодичный мостик с эспандером

Техника выполнения

Лягте на спину. Согните правую и левую ноги в коленях и плотно упритесь пятками в пол. Стопы поставьте близко друг к другу. Зафиксируйте эспандер чуть выше коленей. Обратите внимание на положение стопы и коленного сустава. Они стоят ровно друг под другом, не заваливаются внутрь или наружу.

На выдохе выталкивайте таз вверх до прямой линии со спиной. Далее разведите бёдра в стороны, чтобы ощутить сопротивление эспандера.

Задержитесь в таком положении на одну секунду или более. На вдохе сведите бёдра и опускайте таз плавно на пол в течение двух-трëх секунд.

Избегайте сильного прогиба в пояснице при возвращении в исходное положение. Для этого контролируйте таз и держите мышцы ягодиц и пресса в лёгком напряжении.

Выполняйте два-три подхода по 10-15 раз. Отдых между подходами — две минуты. Используйте дополнительное отягощение для увеличения эффективности. Также можете увеличивать количество повторений.

Ягодичный мостик с вытянутой ногой

Техника выполнения

Лягте на спину. Согните правую ногу в колене и плотно упритесь пяткой в пол. Левую ногу выпрямите вперёд и зафиксируйте в таком положении. Обратите внимание на положение стопы и коленного сустава. Они стоят ровно друг под другом, не заваливаются внутрь или наружу.

На выдохе выталкивайте таз вверх до прямой линии со спиной, задерживаясь в верхней точке на одну секунду.

На вдохе опускайте таз плавно на пол в течение двух-трëх секунд.

Избегайте сильного прогиба в пояснице при возвращении в исходное положение. Для этого контролируйте таз и держите мышцы ягодиц и пресса в лёгком напряжении.

Выполняйте два-три подхода по 10-15 раз. Отдых между подходами — две минуты. Используйте дополнительное отягощение для увеличения эффективности. Также можете увеличивать количество повторений.

Ягодичный мостик с широкой и узкой постановкой ног

Техника выполнения

Лягте на спину. Согните правую и левую ноги в коленях и плотно упритесь пятками в пол. Стопы ставьте узко либо широко. Обратите внимание на положение стопы и коленного сустава. Они стоят ровно друг под другом, не заваливаются внутрь или наружу.

На выдохе выталкивайте таз вверх до прямой линии со спиной, задерживаясь в верхней точке на одну секунду или более.

На вдохе опускайте таз плавно на пол в течение двух-трëх секунд.

Избегайте сильного прогиба в пояснице, когда будете опускаться вниз. Для этого контролируйте таз и держите мышцы ягодиц и пресса в лёгком напряжении.

Выполняйте два-три подхода по 10-15 раз. Отдых между подходами — две минуты. Используйте дополнительное отягощение для увеличения эффективности. Также можете увеличивать количество повторений.

Частые ошибки при выполнении ягодичного мостика

Упор в шею, а не в центр лопаток. Важно сделать упор в лопатки, а шея не должна напрягаться.

Потеря стабильности и расслабленный пресс. Важно сохранить стабильное положение таза и напрягать пресс, тогда мышцы будут работать оптимально.

Быстрая скорость выполнения. Используйте разные варианты темпа выполнения упражнений — от среднего к медленному.

Отсутствие фиксации в верхнем положении. Важно зафиксировать таз в верхней точке на одну секунду или более, а потом медленно опустить его на пол. Бросать таз вниз нельзя.

Фото: istockphoto.com

Как эффективно делать ягодичный мостик?

Чтобы получить заметный эффект, необходимо грамотно выстроить тренировочный процесс. Вот несколько советов, как это сделать.

Оттачивайте технику с собственным весом и только потом переходите к дополнительному. Лучше всего подойдёт короткая штанга или гантель. Их нужно класть в зону паха, ниже пупка. Используйте разные варианты темпа выполнения упражнений — от среднего к медленному. Вы можете делать ягодичный мост со штангой за 30 или за 60 секунд. В медленном ритме вы вовлечёте больше мышечных волокон и исключите инерцию. Постепенно увеличивайте вес дополнительного отягощения. Когда поняли, что можете с лёгкостью сделать 15-20 повторений с привычным для вас весом, повышайте тяжесть снаряда на 5-10%. Не гонитесь за большими весами, отдайте предпочтение правильной технике и медленному, но постоянному прогрессу. Увеличивайте общий тоннаж за время тренировки. Вы можете сделать ягодичный мостик с гантелей 10 кг на 15 повторений, а можете — с 15 кг на пять повторений. В первом случае тоннаж нагрузки на мышцу составил 150 кг, а во втором — 75 кг. Меняйте время отдыха между подходами. Например, раньше этот интервал составлял 90 секунд, а теперь время отдыха между подходами с этим же весом – 60 секунд. Это значит, что мышцы стали эффективнее переносить нагрузку и улучшили свои показатели. Используйте разные виды ягодичного моста. Сделайте ваши тренировки разнообразными, чтобы тренироваться было интересно.

Фото: istockphoto.com

Что лучше: приседания или ягодичный мостик?

Нельзя ответить на вопрос, что лучше – приседания или ягодичный мостик. Это два разных упражнения, дополняющие друг друга, но не заменяющие. Они могут решать одну задачу или работать над разными проблемами.

Например, если у вас есть сомнение насчёт здоровья суставов и спины, но хочется быть физически активным и держать себя в форме, лучше отдать предпочтение ягодичному мостику. С другой стороны, если у вас нет серьёзных проблем с позвоночником, коленными и тазобедренными суставами, отсутствует боль в этих местах – смело включайте приседания в тренировки.

Если вы хотите накачать ягодицы и сделать ноги более рельефными, тренировок с собственным весом тела для желанных изменений будет недостаточно для обоих упражнений. Только тренировки с дополнительным отягощением помогут накачать ягодицы и держать нижнюю часть тела на высоком уровне физической подготовки.

Фото: istockphoto.com

Действительно, при правильно выстроенных тренировках первое время вам будет достаточно и собственного веса, чтобы подтянуть ягодичные мышцы. Однако если вы хотите увеличить их в размере, а не просто привести в тонус, придётся обзавестись разборными гантелями или другим оборудованием.

Выполняйте различные виды ягодичного мостика один-два раза в неделю — три-пять подходов по 15-20 раз, чтобы извлечь максимум пользы для своего организма. Обязательно дополняйте программу другими упражнениями. Соблюдайте правильную технику выполнения и помните о противопоказаниях.