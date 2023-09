Владимир Турчинский, Даллас Маккарвер и ещё 8 бодибилдеров, которые умерли молодыми

Ни для кого не секрет, что профессиональные бодибилдеры используют различные препараты для мышечного роста и поддержания соответствующей физической формы.

Среди них — стероиды, которые в том числе имитируют деятельность тестостерона в организме. Однако, помимо «положительного» эффекта — роста мышц и придания телу спортсменов рельефа, при чрезмерном употреблении они могут вызывать серьёзные побочные эффекты и даже приводить к летальному исходу.

Учёные утверждают , что чаще всего именно употребление стероидов является одной из основных причин ранней смерти бодибилдеров. В этой статье мы вспомним спортсменов, рано ушедших из жизни.

Владимир Турчинский (46 лет)

Один из самых известных российских бодибилдеров, Владимир Турчинский, или Динамит, ушёл из жизни в возрасте 46 лет. Смерть спортсмена шокировала и близких, и поклонников. Дело в том, что он скончался на самом пике своей спортивной карьеры. В тот период культурист активно участвовал в съёмках и в спортивных соревнованиях.

Владимир Турчинский Фото: РИА Новости

15 декабря 2009 года Турчинский вернулся после долгого съёмочного дня, поужинал с семьёй и лёг спать. Отмечается, что никаких признаков недомогания не было. Однако спортсмен проснулся в пять утра, попытался встать с кровати и потерял сознание. Когда приехала скорая, было уже поздно — врачи констатировали смерть от инфаркта.

По ходу следствия стало известно, что незадолго до смерти спортсмен обращался в военно-морской госпиталь с болями в груди, а за день до кончины спортсмен перенёс процедуру очищения крови.

После внезапной гибели Турчинского у него остались жена, Ирина, и двое детей – сын Илья от первого брака и дочь Кристина от третьего. Известно, что вдова продолжает работать в фитнес-индустрии, а её 23-летняя дочь поступила в продюсерский факультет Школы-студии МХАТ и пробовала себя в модельном бизнесе. Тем временем наследник спортсмена ведёт закрытый образ жизни.

Майк Матараццо (48 лет)

Американец Майк Матараццо вошёл в историю бодибилдинга как один из обладателей самых больших бицепсов в мире. Он семь раз участвовал в конкурсе «Мистер Олимпия» — самое важное соревнование в мире культуризма, которое ежегодно проводится Международной федерацией бодибилдинга.

Несмотря на свою международную популярность, Матараццо так и не покорил подиум этого турнира. Самая высокая позиция, которую спортсмен занимал, — девятое место. Но это не помешало ему завоевать внимание и любовь публики и журналистов. Спортсмен активно принимал участие в разного рода соревнованиях по бодибилдингу, что впоследствии и привело к трагической развязке.

Майк Матараццо Фото: wikimedia.org

У спортсмена начались серьёзные проблемы со здоровьем, в том числе — с кровеносной системой и сосудами. Спустя почти десять лет непрерывных тренировок и соревнований Матараццо завершил карьеру из-за развивающейся грыжи. Тогда он создал собственный курс тренировок, который и сделал его знаменитым на весь мир.

Однако спустя несколько лет у бодибилдера случился сердечный приступ. Матараццо решился на пересадку сердца, однако так и не дожил до операции, скончавшись от нового приступа в возрасте 48 лет.

Андреас Мюнцер (31 год)

Профессиональный австрийский бодибилдер Андреас Мюнцер ушёл из жизни в 31 год. Спортсмен прославился на весь мир своей физической формой — в его теле содержалось всего лишь 4% жира. Для достижения таких результатов он употреблял специальные препараты (около 20 видов), которые стали причиной скоропостижной смерти бодибилдера в 1996 году.

Андреас Мюнцер Фото: ambal.ru

Кроме того, культурист придерживался жёсткой низкокалорийной диеты в 2000 калорий в день, что является низким показателем для любого спортсмена, придерживающегося интенсивного режима тренировок.

Инцидент произошёл после соревнований «Арнольд Классик» — конкурса, организованного Арнольдом Шварценеггером. У Мюнцера начались неожиданные проблемы с кишечником, врачи диагностировали кровотечение из желудка. Однако даже после того, как оно было остановлено медиками, культурист не смог прийти в себя. Его организм был слишком истощён и обезвожен после приёма стероидов, из-за чего отказали печень и почки. После этого спортсмен прожил всего лишь сутки и скончался.

Даллас Маккарвер (26 лет)

Американец Даллас Маккарвер начал заниматься бодибилдингом ещё в школе. Тогда он играл в команде по американскому футболу, где нужно было всегда поддерживать крепкую спортивную форму. Однако спортсмен так увлёкся культуризмом, что бросил командную игру и перешёл в бодибилдинг. На своих первых соревнованиях среди юниоров он одержал победу и продолжил развиваться в этом направлении.

Даллас Маккарвер Фото: из личного архива Далласа Маккарвера

Уже через год спортсмен получил про-карту, специальный титул, став самым молодым про-атлетом в мире. Следующие три года карьера Маккарвера стремительно развивалась, он выиграл титул Чикаго Про, что позволило ему получить квалификацию «Мистер Олимпия», где он занял восьмое место. Уже через год, в 2017-м, во время позирования на «Арнольд Классик» бодибилдер потерял сознание.

Позже медики объяснили, что это было связано с инфекцией верхних дыхательных путей. Через полгода, в том же 2017-м, Даллас Маккарвер был найден мёртвым на полу в своём доме. При вскрытии врачи отметили увеличенную печень, а также проблемы с почками и щитовидной железой вследствие злоупотребления стероидами.

Джордж Петерсон (37 лет)

Скоропостижно, в возрасте 37 лет, ушёл из жизни спортсмен Джордж Петерсон. Его смерть стала настоящим шоком для поклонников бодибилдинга со всего мира, ведь трагедия случилась за день до начала конкурса «Мистер Олимпия». Интересно, что он был настоящим фаворитом турнира — четырёхкратным призёром главного состязания в мире бодибилдинга.

Джордж Петерсон Фото: из личного архива Джорджа Петерсона

За день до старта Петерсен активно выкладывал контент в свои социальные сети, демонстрируя полную готовность, хорошее самочувствие и прекрасную форму. Его тренер Джастин Миллер нашёл своего подопечного в отеле номера, лежащего лицом вниз без сознания. Он попытался оказать ему экстренную помощь, однако спасти спортсмена ни ему, ни приехавшим медикам не удалось. Вскрытие показало, что бодибилдер скончался от внезапной сердечной дисритмии, вызванной сердечно-сосудистой болезнью.

Рич Пиана (46 лет)

Американский бодибилдер Рич Пиана ушёл из жизни в возрасте 46 лет по той же причине. Он был не только культуристом, но и занимался своим блогом и создавал линейку спортивного питания. Сам спортсмен не раз говорил в интервью, что не скрывает приём стероидов и синтетических гормонов роста. По его словам, он принимал их с 18 лет, что безусловно привело к плачевным последствиям. Он скончался у себя в доме от внезапного падения.

Рич Пиана Фото: из личного архива Рича Пианы

Когда медики приехали на место, они нашли измельчённый белый порошок, поэтому сразу ввели противодействие опиатам. Следующие несколько недель Пиана провёл в коме и вскоре умер, так и не придя в сознание. Вскрытие показало, что сердце и печень бодибилдера были гипертрофированы и весили вдвое больше нормы. Помимо этого, употребление запрещённых веществ усугубило состояние спортсмена.

Джо Линднер (30 лет)

Немецкий бодибилдер Джо Линднер, более известный под никнеймом Joesthetics, ушёл из жизни в возрасте 30 лет. Помимо бодибилдинга, Линднер вёл собственный блог, где количество подписчиков насчитывало 8,4 миллиона человек. Бодибилдер вдохновлял миллионы человек заниматься спортом, рассказывая о питании и тренировках. Однако он внезапно скончался от аневризмы — локального расширения сосудов, что привело к кровотечению.

Джо Линднер Фото: Джо Линднер

Девушка спортсмена позже рассказала, что Линднер за несколько дней до смерти жаловался на боли в шее, однако не воспринял их всерьёз. Помимо этого, незадолго до смерти спортсмен перенёс ковид, что тоже могло повлиять на ухудшение состояния. Позже врачи установили, что бодибилдер скончался от аневризма головного мозга — истончения стенки мозговой артерии.

Азиз Шавершян (Zyzz, 22 года)

Один из самых молодых бодибилдеров, начавший свой путь как геймер, скончался от сердечной недостаточности из-за приёма стероидов в возрасте 22 лет. Zyzz родился в Москве, но в раннем возрасте его семья переехала в Австралию, где спортсмен и вырос. Он стал популярным благодаря роликам в интернете и геймингу. Позже культурист увлёкся спортом, начал ходить в тренажёрный зал и создал свою Марку спортивного питания. А также также запустил собственную линию одежды и написал книгу по бодибилдингу.

Азиз Шавершян Фото: из личного архива Азиза Шавершяна

Азиз скоропостижно скончался от сердечного приступа, который случился с ним в сауне во время отдыха в Тайланде. На момент прибытия медиков спасти спортсмена было уже невозможно. Вскрытие также показало, что у бодибилдера был врождённый порок сердца, что усугубило приём стероидов.

Артём Масалов (27 лет)

Известный российский бодибилдер, уроженец Владивостока, Артём Масалов ушёл из жизни в возрасте 27 лет. Масалов достаточно рано увлёкся спортом и стал профессиональным бодибилдером. Он дважды выигрывал российские турниры по бодибилдингу в Санкт-Петербурге, а в своих кругах его называли «Живая сталь» за то, каким сильным и выносливым был спортсмен.

Артём Масалов Фото: из личного архива Артёма Масалова

Однако бодибилдер скоропостижно скончался в раннем возрасте, а истинную причину смерти до сих пор не могут установить. Он был найден в Санкт-Петербурге спустя два дня после смерти, что позже установило следствие. Врачи не отрицают версию злоупотребления стероидами, хотя истинная причина так и не была выявлена.

Байтоллах Аббаспур (36 лет)

Известный на весь мир иранский бодибилдер Байтоллах Аббаспур начал свою спортивную карьеру в 17 лет. Он сразу добился успеха, одержав победу на первом же турнире, в котором принимал участие. После того как спортсмен построил успешную карьеру, апогеем которой стала квалификация в «Мистер Олимпия», ему пришлось оставить любимое занятие.

Байтоллах Аббаспур Фото: из личного архива Байтоллаха Аббаспура

Причина тому – васкулит, заболевание стенок кровеносных сосудов. После продолжительной борьбы с недугом бодибилдер скончался в возрасте 36 лет, оставив после себя большое спортивное наследие.

Мнение врача

Евгений Машковский кандидат медицинских наук, эксперт по доказательным практикам и управлению здоровьем «В чём же основная причина ранней смерти бодибилдеров? Действительно ли этот спорт становится опасным и как вовремя остановиться, чтобы сохранить здоровье?»

Смертность среди профессиональных бодибилдеров является темой активных дискуссий в спортивных кругах. Хотя конкретные цифры могут варьироваться в зависимости от источника, некоторые исследования указывают на увеличенный риск ранней смерти у бодибилдеров.

Вот четыре причины:

злоупотребление стероидами. Анаболические стероиды, широко распространённые среди бодибилдеров для ускоренного роста мускулатуры и восстановления после тренировок, несут в себе серьёзные риски. Исследование, опубликованное в журнале Mayo Clinic Proceedings, показало, что употребление стероидов может значительно увеличить риск сердечных заболеваний;

неправильное питание и диеты. Ежедневное питание и диеты, которыми руководствуются бодибилдеры, также заслуживают внимания. В исследовании The Journal of Strength and Conditioning Research говорится о потенциальных рисках экстремальных диет, направленных на быструю потерю веса, что может привести к дефициту витаминов и минералов;

избыток физической нагрузки. Непрерывные и интенсивные тренировки без надлежащего восстановления также могут стать причиной проблем. Авторы работы Journal of Functional Morphology and Kinesiology подчеркнули, что подобный подход может значительно увеличить риск травм, особенно связанных с суставами и мышцами;

употребление стимулирующих препаратов. Употребление стимулирующих препаратов, таких как жиросжигатели и стимуляторы, становится всё более популярным среди атлетов. Однако, по данным British Journal of Sports Medicine, такие препараты могут вызывать серьёзные кардиоваскулярные и неврологические осложнения.

Фото: istockphoto.com

Занятия спортом, несмотря на все преимущества, могут нести определённые риски. Прежде чем начать интенсивные тренировки, рекомендуется проконсультироваться с врачом и тренером. Используйте только разрешённые и проверенные препараты, чтобы обеспечить безопасность и эффективность вашего спортивного пути.