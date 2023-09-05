Нутрициолог назвала продукт, повышающий у мужчин умственные способности

Включите его в рацион для улучшения работы мозга и памяти.

Алена Денисова нутрициолог , эксперт FPA «Сыр является тем продуктом, который представлен множеством сортов и вкусов, кроме этого, он обладает полезными для человека свойствами, что можно назвать хорошей новостью для его любителей. Чем же так полезен этот продукт и какие у него есть особенности употребления?»

В чём заключается польза сыра?

Одним пунктом здесь точно не ограничиться, потому что у сыра обилие положительных эффектов для организма человека.

Качественный сыр

Содержит кальций. Именно он относится к структурным элементам костей, оказывает влияние на возбудимость нервных клеток, участвует в процессе свёртывания крови.

Является источником фосфора. Он входит в состав костной ткани, клеточных мембран и ферментов, а ещё влияет на жировой обмен.

Отличается высоким содержанием витаминов A и D. Первый необходим для синтеза зрительных пигментов, от него зависят острота зрения и состояние кожи, а второй усиливает всасывание кальция и фосфора и их отложение в организме.

Фото: istockphoto.com

Содержит белок. Сыр не только отличается высоким содержанием белка (примерно 25 г на 100 г продукта), но ещё и хорошо усваивается, потому что это питательное вещество относится к животным источникам.

Способствует чувству насыщения. Причина заключается в том, что в состав сыра входит один из двух видов молочного белка. Он образует в желудке гель, поэтому переваривается достаточно медленно. Это продлевает чувство сытости и особенно важно для тех, кто стремится похудеть.

Оказывает положительное влияние на здоровье сердца. Кисломолочные продукты, такие как сыр, йогурт и кефир, являются эффективными источниками пробиотиков, которые известны множеством метаболических преимуществ.

Кроме этого, было обнаружено, что насыщенные жиры из сыра, рыбы и йогурта снижают уровень заболеваемости ишемической болезнью сердца, в то время как насыщенные жирные кислоты из других продуктов животного происхождения, например, красного мяса и масла, повышают риск заболеваний.

Снижает риск развития преддиабета. Ферментированные молочные продукты способны снижать риск развития преддиабета. Такие результаты были обнаружены как для сыра с низким содержанием жира, так и с высоким.

Чем сыр полезен для мужчин?

Конечно, сыр рекомендуется включать в рацион всем, но если говорить о его пользе для мужчин, то в этом случае у него есть несколько преимуществ. Было проведено исследование, в котором принимали участие более 2000 мужчин в возрасте от 42 до 60 лет. И его результаты показали, что употребление продукта оказывает влияние на когнитивные способности, снижая риск деменции на 29%.

Фото: istockphoto.com

Кроме этого, мужчины часто стремятся к набору мышечной массы, а сыр как источник белка способен в этом помочь. Белок является основным строительным материалом для клеток, и он оказывает сократительную функцию, обеспечивая сокращение мышц.

И важно учитывать, что у мужчин выше потребность в белке, чем у женщин. Это связано с тем, что у них больше мышечной массы и меньше жировой, а жировые клетки расходуют меньшее количество строительного материала, чем клетки мышц.

Особенности употреблении сыра

У этого продукта есть несколько особенностей

Высокое содержание соли. У большинства людей наблюдается повышенное её количество в рационе: она присутствует не только в блюдах, приготовленных самостоятельно, но и в готовой, консервированной продукции, соусах. Такая ситуация повышает риск развития гипертонии. Чтобы употребление сыра не стало дополнительным источником соли, лучше ограничиться одной его порцией в день.

Сыры могут обладать разными свойствами. Например, существенно различаться по содержанию питательных веществ, с широким диапазоном общих концентраций жиров и белков и некоторыми различиями в микроэлементах, а также с существенно разной обработкой, как у сырого и пастеризованного сыра.

Пастеризация – это термический процесс обработки жидкого продукта, вещества с целью его очищения от болезнетворных бактерий и продления срока хранения.

Фото: istockphoto.com

Это правило относится и к калорийности: самой высокой обладают твёрдые сорта, у мягких этот показатель ниже. Например, калорийность пармезана составляет примерно 400 ккал на 100 г, «Гауды» – 360 ккал, «Моцареллы» – 300 ккал, а «Брынзы» — 260 ккал.

При покупке сыра важно обращать внимание на состав: в нём не должно быть заменителей молочного жира или белка, добавленных масел. И называться продукт должен «Сыр», а не «Сырный продукт».

Чтобы употребление сыра принесло не только удовольствие, но и пользу, помните о правилах его выбора, рекомендуемом количестве в рационе и старайтесь включать в питание различные его сорта, чтобы получить больше питательных веществ от каждого из них.

Также не забывайте, что сыр довольно жирный и калорийный продукт, поэтому злоупотреблять им не стоит, особенно если вы в процессе похудения.