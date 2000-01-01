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Дайвер встретил рыбу, похожую на Шварценеггера 
Дайвер встретил рыбу, похожую на Шварценеггера 
Сходство с актёром отметил один из подписчиков. А вы согласны? @noa_7269
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Дайвер встретил рыбу, очень похожую на Шварценеггера — видео
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