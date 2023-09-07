Как привести себя в форму после родов без вреда для здоровья? Советы тренера и упражнения

«Послеродовой период — важное время для молодых мам. Нужно сосредоточиться на восстановлении своего физического здоровья и благополучия. Выполнение соответствующих тренировочных комплексов поспособствует плавному улучшению формы и самочувствия после родов. Сегодня я поделюсь комплексом упражнений, специально разработанных для решения распространённых проблем».
- Что поможет восстановиться после родов?
- Как заниматься в тренажёрном зале?
- Как заниматься нельзя?
- Полезные советы для комфортных тренировок
Что поможет восстановиться после родов?
Дыхательные упражнения
У многих женщин наблюдается снижение функции лёгких из-за изменений позы и давления, оказываемого на диафрагму во время беременности. Дыхательные практики позволят восстановить ёмкость лёгких и улучшить оксигенацию (насыщение крови кислородом). Диафрагмальное дыхание и дыхание с поджатыми губами могут оказаться полезными. Эти упражнения не только помогают восстановить лёгкие, но также способствуют расслаблению и снижению стресса.
Фото: istockphoto.com
Укрепление мышц тазового дна
Мышцы тазового дна испытывают значительную нагрузку во время беременности и родов. Их укрепление имеет решающее значение для восстановления контроля и улучшения их функции, особенно для предотвращения недержания мочи. Настоятельно рекомендуется выполнять упражнения Кегеля, которые включают сокращение и расслабление мышц тазового дна. Кроме того, мосты, приседания и наклоны, помогут ещё больше повысить силу и стабильность области таза.
Растяжка
Мышечное напряжение и скованность — распространённые проблемы, возникающие после родов. Лёгкая растяжка может облегчить мышечную боль, повысить гибкость и вызвать расслабление. Уделяйте приоритетное внимание стретчингу основных групп мышц – спине, бёдрам и ногам. Включите в тренировочный план лёгкие наклоны вперёд и растяжку бёдер сидя, чтобы облегчить дискомфорт и восстановить мышечное равновесие.
Фото: istockphoto.com
Езда на стационарном велосипеде
Аэробные упражнения необходимы для здоровья сердечно-сосудистой системы и общей физической формы. Однако молодые мамы часто сталкиваются с ограничениями из-за болей в суставах или чрезмерной нагрузки на организм. Езда на велотренажёре представляет собой щадящую и полезную для суставов форму аэробной работы. Она помогает укрепить нижнюю часть тела и повысить выносливость, не создавая ненужной нагрузки на уязвимые суставы. Начинайте с коротких занятий и постепенно увеличивайте продолжительность и интенсивность по мере роста вашего уровня физической подготовки.
Фото: istockphoto.com
Укрепление мышц живота
Во время беременности прямые мышцы живота могут разделиться, что приведёт к диастазу. Выполнение специальных упражнений может помочь восстановить целостность пресса и предотвратить дальнейшее расхождение. Тем не менее крайне важно проконсультироваться с медицинским работником или квалифицированным специалистом по послеродовым упражнениям, чтобы обеспечить правильную технику и избежать обострения состояния. Наклоны таза, лёгкие сокращения корпуса и модифицированная планка могут эффективно воздействовать на мускулы и способствовать их восстановлению.
Фото: istockphoto.com
Правильное питание
Для достижения желаемых результатов также важно обратить внимание на рацион. Частое, но умеренное питание сбалансированной едой играет важную роль в восстановлении организма после родов. В рацион следует включать каши, белое мясо, рыбу, фрукты, овощи, кисломолочные продукты, растительные жиры и белки. Необходимо избегать голодания, чтобы жировые запасы не накапливались. Употребление достаточного количества воды также способствует обменным процессам в организме, улучшает внешний вид кожи и повышает её упругость.
Фото: istockphoto.com
Как заниматься в тренажёрном зале?
К занятиям в фитнес-клубе следует подходить с осторожностью, приступая к тренировкам только через один-два месяца после родов. Желательно начать с лёгких занятий, например, с йоги или пилатеса. Однако если вы всё же отдадите предпочтение тренажёрам, вот несколько рекомендуемых упражнений.
Вертикальная тяга блока
Что работает: спина.
Техника выполнения
- Сядьте на скамью. Возьмитесь за рукоять широко разведёнными руками и сведите лопатки вместе.
- На выдохе тяните блок вниз.
- На вдохе вернитесь в исходное положение.
- Стремитесь к 15 повторениям в четырёх подходах.
Фото: istockphoto.com
Жим гантелей сидя
Что работает: плечи и спина.
Техника выполнения
- Сядьте на скамью с ровной спиной. В каждой руке – по гантели.
- Согните руки в локтях и разведите их в стороны.
- На выдохе выпрямите руки над головой.
- На вдохе вернитесь в исходное положение.
- Стремитесь к 10-12 повторениям в четырёх подходах.
Фото: istockphoto.com
Сгибание рук на скамье Скотта
Что работает: бицепс.
Техника выполнения
- Займите удобное положение на скамье. В одну из рук возьмите лёгкую гирю или гантель.
- На вдохе тяните снаряд к подбородку, сгибая руку в локте.
- Стремитесь к 10-12 повторениям в четырёх подходах.
Разгибание рук в верхнем блоке
Что работает: трицепс.
Техника выполнения
- Используйте канатную рукоятку в кроссоверном тренажёре, блок должен быть в верхнем положении.
- Схватитесь за рукоять. На выдохе полностью разогните руки в локтях, потянув канат вниз.
- На вдохе вернитесь в исходное положение.
- Стремитесь к 10-12 повторениям в четырёх подходах.
Фото: istockphoto.com
Жим гантелей на наклонной скамье
Что работает: грудные мышцы.
Техника выполнения
- Установите скамью под углом 30 градусов. В каждую руку возьмите по гантели.
- Согните руки, держите их на уровне ушей.
- На выдохе выжимайте гантели вверх, выпрямляя руки над головой.
- На вдохе вернитесь в исходное положение.
- Стремитесь к 10-12 повторениям в четырёх подходах.
Фото: istockphoto.com
Жим ногами
Что работает: бёдра и ягодицы.
Техника выполнения
- Сядьте в тренажёр. Разместите стопы на платформе.
- На выдохе толкайте платформу вверх, перенося вес на пятки. Избегайте полного выпрямления ног в верхней точке.
- На вдохе возвращайтесь в исходное положение.
- Стремитесь к 15 повторениям в четырёх подходах.
Фото: istockphoto.com
Рассмотрите плавание как альтернативу залу, сосредоточив внимание на упражнениях, укрепляющих мышцы живота без чрезмерного напряжения.
Как заниматься нельзя?
Вот некоторые распространённые ошибки, которых следует избегать:
- Слишком раннее начало тренировок без достаточного времени для восстановления.
- Тренировки с уровнем интенсивности, не подходящим для послеродового периода.
- Перегрузка слишком большим количеством упражнений и пренебрежение техникой.
- Игнорирование сигналов организма об отдыхе и сне.
Фото: istockphoto.com
Полезные советы для комфортных тренировок
- Выбирайте для занятий хорошо проветриваемое помещение.
- Носите удобную одежду.
- Разминайтесь перед каждой тренировкой.
- Избегайте обезвоживания, пейте достаточно жидкости.
- Разработайте сбалансированную программу упражнений, нацеленную на такие важные области, как живот, спина, бёдра и плечи.
Послеродовые упражнения играют жизненно важную роль в процессе физического восстановления и улучшения общего самочувствия молодых матерей. Включив в свой распорядок дня дыхательные практики, упражнения для укрепления тазового дна, растяжку, езду на велотренажёре и упражнения для мышц живота, женщины могут решить распространённые послеродовые проблемы.
Независимо от того, будете ли вы заниматься дома или прибегнете к спортзалу и тренеру, специализированные упражнения помогут вам вернуться к тому уровню физической подготовки, который был до беременности, и улучшить общее самочувствие.
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