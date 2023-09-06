«Я толстела даже от запаха еды». Личная история о быстром похудении без особых усилий

«Сбросить вес для меня всегда было проблемой, ведь мой организм толстеет даже от запаха. Какие диеты мной только не были испробованы. И белковая диета, и подсчёт калорий, и полный отказ от всего вредного, и минимальный размер порций. Всё было тщетно! Сидеть на них было трудно, я постоянно срывалась и начинала сначала. Диета — не видишь результата — срыв — набор веса. Замкнутый круг».
Потом диеты окончательно были заброшены, я влюбилась и за полгода набрала 10 кг. Мне стало труднее передвигаться, любимые футболки стали обтягивать, а отражение в зеркале совсем не радовало.
до похудения
Фото: из личного архива Виктории Токмаковой
Однажды на одном из форумов мы с девчонками решили создать группу «Стройнеющих дев до XXS». Одна девушка посоветовала мне кетодиету и интервальное голодание. Это безуглеводная диета, на которой большинство продуктов, которые я люблю, можно было употреблять.
В рацион входили жиры, например, жирная сметана, кокосовое/какао/красное пальмовое/оливковое/сливочное масло или масло авокадо, яйца и сало, различные виды мяса, рыба, морепродукты, субпродукты, колбасы, сыры, любые виды овощей, орехи и семечки. Список внушающий, а самое главное — всё это сытно!
Решив, что терять мне нечего, начала процесс похудения прямо в отпуске. Я знала свой изначальный вес и стала потихоньку втягиваться. Поначалу было сложно, ведь практиковала ещё и интервальное голодание.
Есть несколько вариантов такого типа питания: 18/6, 20/4 и 23/1. То есть 18 часов голодания и шесть часов на приём пищи. Изначально выбрала этот вариант, но мне он показался простым, поэтому перешла на вариант 20/4. Первый приём пищи в 13:30, второй (последний) — в 17:30.
Первые три-четыре дня выла от голода, особенно когда на набережной каждый вечер из каждого угла пахло вкусной едой, но намерения были сильнее желания наесться.
после похудения
Фото: из личного архива Виктории Токмаковой
Безусловно, потребляя жир и белки, насыщалась больше, чем булками и сладким, и после некоторого времени на диете мне стало хватать времени до следующего дня, чтобы снова почувствовать голод. Вместо десерта заказывала кетопасту — орехово-шоколадную и кокосовую, напоминающую «Рафаэлло». Она не содержит сахара, и в ней очень мало углеводов. Могу съесть пару ложек в день.
Во время диеты ещё очень не хватало хлеба. Сыр с колбасой не на что было класть. Но и эту проблему тоже решила. Сначала заказала готовую смесь для кетохлеба, но она мне не понравилась, поэтому взяла миндальную муку и стала экспериментировать.
В конце концов нашла вкусный рецепт кетохлеба с беконом и сыром внутри. Сложно было отказаться и от круп, макарон и картофеля. Спасалась овощами на гарнир.
после похудения
Фото: из личного архива Виктории Токмаковой
Спустя месяц отпуска вернулась домой и первым делом встала на весы. Я не поверила своим глазам — минус 12 кг! Моему восторгу не было предела.
Мнение врача
«Кетогенная диета, или кетодиета, является популярным методом по снижению веса и улучшению общего здоровья. Этот режим питания характеризуется высоким потреблением жиров, умеренным приёмом белков и крайне низким содержанием углеводов».
Кетоз, состояние, при котором организм начинает использовать жиры вместо углеводов в качестве основного источника энергии, играет центральную роль в этой диете. Этот процесс стимулирует разрушение жировых запасов, что может привести к быстрой и эффективной потере веса.
Фото: istockphoto.com
Кетодиета может помочь контролировать уровень глюкозы в крови, что полезно для людей с диабетом или предрасположенными к нему. Режим питания, богатый жирами, также способствует улучшению обмена веществ и повышению чувства сытости.
Кетодиета может быть менее питательной по витаминам, минералам и волокнам, что может вызвать дефицит некоторых питательных веществ.
Риск: при неправильной реализации ограничений в питании может возникнуть кетоацидоз, опасное для жизни состояние, связанное с кислотностью крови.
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