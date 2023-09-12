Упражнение по методу Фукуцудзи — лёгкий способ сделать тело красивым и здоровым

Пути к тонкой и красивой талии бывают разными: аэробика, фитнес, силовые и интервальные тренировки. Вариантов много. Но что если добиваться уменьшения сантиметров можно просто лёжа? Звучит как сказка, но именно так говорят о методе доктора Фукуцудзи, который долгое время изучал организм и процесс его развития. По итогам исследования он выдвинул способ исправить осанку и избавиться от лишних сантиметров при помощи статичного упражнения: нужно было только лежать на скрученном полотенце. Мы расскажем вам обо всех трёх техниках этого метода и узнаем у тренера о его эффективности.

Анна Мотина фитнес-тренер World Class «По сути, основной эффект – это следствие возвращения к нормальной осанке. Чем лучше в теле человека течёт лимфа, тем меньше отёчность и тем меньше вес и объёмы тела».

Как правильно выполнять упражнение?

В каждой из позиций нужно задерживаться на пять минут, а повторять упражнения необходимо каждый день, рекомендуем уделять время тренировке с утра. Для выполнения нужно постелить коврик и подготовить валик из полотенца. Махровое полотенце (примерно 1,5 м) нужно свернуть, можно дополнительно зафиксировать резинками или шнурками. Длина получившегося валика должна быть равна ширине вашей спины, высота же для новичков подойдёт небольшая: 5-7 см, позднее можно увеличивать. Не стоит делать валик слишком высоким, постепенно увеличивайте диаметр, но следите, чтобы вам было комфортно.

Фото: istockphoto.com

Техника выполнения

Сверните полотенце валиком и положите на коврик.

Сядьте на коврик, а затем плавно опуститесь на него так, чтобы полотенце оказалось под поясницей.

Вытяните руки над головой и положите на пол, мизинцы соединены.

Ноги вытянуты, расстояние между пятками 10-20 см, а большие пальцы соединены.

Тело – прямая линия от пальцев ног до пальцев рук.

Второе положение выполняется с той же техникой, но валик располагается под грудной клеткой.

Третий вариант упражнения подразумевает расположение валика под шеей.

Не выполняйте упражнение слишком долго. Пяти минут вполне достаточно, возможно, для начала вам будет достаточно и двух-трёх минут. Небольшие неприятные ощущения после выполнения допустимы, однако при сильных болях и явном дискомфорте стоит прекратить выполнение.

Анна Мотина: Категорически запрещено делать данное упражнение на спортивных валиках для миофасциального релиза. Их жёсткость и диаметр не предназначены для таких положений, можно заработать травму. Стоит быть аккуратными людям с грыжами и протрузиями, любое неверное движение может спровоцировать обострение. Избегайте резких подъёмов и скручиваний во время выполнения упражнения, попробуйте сначала убрать валик, полежите просто на полу, затем повернитесь на бок, сядьте и только после вставайте.

Фото: istockphoto.com

Противопоказания

При выполнении оказывается прямое воздействие на позвоночник, поэтому все травмы, заболевания и болевые ощущения в спине ограничивают выполнение упражнения. Не стоит рисковать, лучше проконсультироваться с врачом и минимизировать вероятность неблагоприятного исхода.Также эта техника не подходит при простудах и лихорадочных состояниях, температуре или артериальном давлении, превышающем норму.

В чём польза?

Японский врач Фукуцудзи, разработавший эту методику, утверждал, что она способствует исправлению осанки, восстановлению положения внутренних органов, позвоночника, рёбер и тазовых костей. Этот эффект действительно можно ожидать от выполнения, он достигается благодаря правильному положению, в котором оказывается человек при выполнении.

Также благодаря регулярным практикам этого метода можно избавиться от спазмов, болевых ощущений в спине и плечевом поясе. Одно из заметных действий – уменьшение объёмов тела и улучшение его качества за счёт снижения отёчности, а также понижение уровня усталости и улучшение самочувствия.

Фото: istockphoto.com

Можно ли похудеть с помощью этого упражнения?

История о том, что этот способ помогает избавиться от лишних сантиметров, иногда появляется на просторах интернета. И тут стоит разобраться. Уйдёт ли жир и захватит ли с собой лишние килограммы? Нет. Увы, но такого можно добиться только правильным питанием и физической активностью. Однако сбрасывать метод Фукуцудзи со счетов рано, он действительно помогает более равномерно распределить вес по организму, убрать отёки и прорисовать талию.

Анна Мотина: Такое упражнение не помогает похудеть, для этого процесса необходим дефицит калорий. Оно может уменьшить отёчность, особенно на спине и вокруг живота. Связано это с тем, что во время лежания на валике позвоночник вытягивается, мышцы спины становятся менее ригидными (твёрдыми, неподвижными), благодаря чему улучшается лимфо- и кровоток».

Подведём итог: это упражнение – отличный способ улучшить осанку, избавиться от отёков и убрать пару лишних сантиметров в объёмах, но оно не поможет добиться идеальной фигуры. Для похудения необходимо следить за здоровьем и заниматься спортом. А вот в качестве вспомогательных упражнений можно использовать подобные техники.