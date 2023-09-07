Можно ли прожить на 1000 ккал в день? Нутрициолог сравнила два рациона для снижения веса

Алена Денисова нутрициолог , эксперт FPA «Различные диеты, схемы и программы питания всегда привлекают внимание тех, кто стремится похудеть. Гарантированный и быстрый результат, простые правила, чёткий список допустимых продуктов только способствуют повышению интереса к таким методам снижения веса. Если всё это подкрепляется положительными отзывами популярных личностей, то у многих людей не остаётся сомнений в правильности своего выбора. К сожалению, такие способы похудения имеют большой перечень негативных последствий для организма. И лучше ознакомиться с ними до того, как вы начнёте действовать».

Можно ли питаться на 1000 ккал

Самый простой способ снизить вес – это ограничить потребление калорий. Именно так и поступают многие. Нет необходимости углубляться в подробности конкретной диеты, следовать строгим правилам, питаться в определённое время. Поэтому очень распространены диеты на 1000 ккал. Но такой подход к снижению веса может быть опасен для здоровья.

Важно знать порядок расхода калорий нашим организмом. Потребность в калориях определяется такими параметрами, как пол, рост, возраст, уровень двигательной активности. Но если с физической деятельностью ситуация у разных людей может сильно отличаться, то есть одно правило, которое едино для всех. И заключается оно в том, что бóльшую часть калорий организм расходует на обеспечение жизнедеятельности.

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Работа внутренних органов, обновление клеточных структур, поддержание температуры тела и не только. Всё это требует большего количества энергии, чем кажется на первый взгляд. Именно поэтому питание на 1000 ккал для взрослого, здорового человека несёт опасность. Организм просто не сможет получать энергию для осуществления самых простых процессов.

Чем опасны низкокалорийные диеты

Такой тип питания имеет массу последствий.

Краткосрочность результатов. Если говорить не о влиянии диеты на здоровье, а о самом её смысле (снижении веса), то диета как помогает, так и нет. Дело в том, что любое ограничение калорийности само по себе гарантирует похудение. Однако особенность методик, нацеленных на быстрое снижение веса, состоит в том, что после их завершения он вскоре возвращается. И иногда даже в большем размере. Именно поэтому важно не только похудеть, но и в процессе сформировать новые пищевые привычки, которые помогут удержать достигнутый результат.

Снижение не только жировой, но и мышечной массы. Это приводит к замедлению обменных процессов.

Уменьшение запасов витаминов и минералов в организме. Низкая калорийность рациона не может не сказаться на его полноценности, поэтому снижается количество поступающих в организм важных элементов. Запасы расходуются без возможности восполнения.

Нарушение микробиоты кишечника. Питание человека влияет на обилие и разнообразие микробиоты кишечника. Это, в свою очередь, влияет на устойчивость организма к патогенам.

Ухудшение состояния костей. Это относится к тем ситуациям, когда человек придерживается не только низкокалорийной диеты, но и ограничивает употребление продуктов животного происхождения. В этом случае исключение мяса и рыбы из рациона повышает риск переломов. Происходит это по причине того, что данные продукты являются надёжными источниками некоторых ключевых питательных веществ для здоровья костей. В том числе включая белок, витамины группы B и витамин D.

Психологическое напряжение. Сильные ограничения, разделение продуктов на «разрешённые» и «запрещённые», голод приводят к тому, что человек испытывает сильный стресс, напряжение. После завершения диеты, а иногда и в процессе есть риск начать переедать. Конечно, это влияет на результаты похудения. Тогда всё начинается заново.

Также происходит уменьшение мышечной массы, при сильном ограничении потребления жиров начинаются проблемы с кожей, ухудшается общее самочувствие и снижается работоспособность.

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Сравнение двух рационов для снижения веса

Чтобы понять разницу между нормальным рационом для похудения и диетой на 1000 ккал, сравним два варианта. Каждый из них рассчитан на взрослую женщину с минимальным уровнем двигательной активности, стремящуюся снизить вес.

Полноценный рацион для снижения веса

Завтрак:

овсяные хлопья – 50 г;

мёд – 1 ч. л.;

сливочное масло – 5 г;

грецкие орехи – 20 г.

Перекус:

йогурт питьевой без сахара.

Обед:

макароны – 50 г;

филе индейки, запечённое с сыром – 150 г;

салат овощной.

Перекус:

порция ягод или фрукт.

Ужин:

яичница из двух яиц с шампиньонами;

винегрет.

Рацион на 1000 ккал

Завтрак:

овсяные хлопья – 50 г;

мёд – 1 ч. л.;

грецкие орехи – 10 г.

Перекус:

йогурт питьевой без сахара.

Обед:

макароны – 50 г;

запечённое филе индейки – 150 г;

салат овощной.

Перекус:

порция ягод или фрукт.

Ужин:

винегрет.

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В первом варианте присутствует достаточное количество жиров — как растительного, так и животного происхождения, источники сложных углеводов, несколько порций овощей и фруктов.

В меню на 1000 ккал общее количество жиров снижено более чем в два раза. Здесь меньше животного белка, а калорийность ужина не обеспечит чувство сытости. Это приводит к повышенному аппетиту утром. Стабильно придерживаться такого рациона очень сложно, особенно если к ограничению калорийности добавить проведение нескольких тренировок в неделю.

Перед тем как принять решение о похудении, очень важно понять: не существует диеты, которая могла бы гарантировать снижение веса без вреда для здоровья. Не имеет большого значения, какой диеты придерживается человек, поскольку большинство из них дают схожие краткосрочные результаты, но не обеспечивают долгосрочного успеха.

И даже все из возможных преимуществ диет в большинстве случаев через год сходят на нет. Поэтому старайтесь подобрать такой тип питания, который не только помог бы вам добиться результата, но и не вредил здоровью, не влиял на ваше психологическое состояние, социальную сторону жизни.