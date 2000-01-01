Девушка танцует на роликах, будто на льду
Только посмотрите, как красиво и изящно у неё получается.
@vasilisafreestyle.1
@vasilisafreestyle.1
Девушка танцует на роликах, будто на льду
Читайте также
Смогли бы пробежать по такому мосту?
Этот пёс путешествует в рюкзаке хозяина! Видео
Уникальная скала-слон в Исландии! Видео
Так выглядит место для идеальных выходных осенью
Видео с рыбой — копией Шварценеггера
Турист готовит идеальный бургер на высокогорье
Фитнес-милота! Котёнок помогает накачать пресс
К сёрферу присоединился необычный гость
Атлеты исполняют сложнейшие трюки на мотоциклах
Девушка красиво танцует на роликах
Туристы плывут на каяке и встречают… кита!
Нашли классную альтернативу вейксёрфингу
Навстречу приключениям с самой верной командой
Будущая звезда фристайл-мотокросса
Альпинист поднялся на скалу-иглу. Вид завораживает
Видео с чемпионата мира по сёрфингу среди собак!