Реально ли сбросить 5 кг за неделю и чем это может обернуться? Личный опыт и мнение врача

Динара Гужва модель, блогер, вегетарианка «С 13 лет я была очень заинтересована в различных методах контроля веса. Хотела достичь не просто стройного, а худощавого тела. Экспериментировала с разными диетами и даже пробовала голодать в течение нескольких дней, отказываясь от еды и воды. Иногда моя пищевая рутина включала только гречку. В течение пяти дней употребляла по 100 г шоколада в день вместе с зелёным чаем и следила за калориями. Также пробовала множество различных диет и состояла в группах по похудению».

В молодости случайно наткнулась на интересную методику питания и решила попробовать её. В то время мой вес составлял 51 кг при росте 168 см.

Основная концепция этой диеты заключается в ограничении приёма пищи до жидкостей, исключая твёрдую еду. В течение недели питалась только только водой, кофе, зелёным чаем, немного разбавляя рацион молочными коктейлями, свежевыжатым соком и бульоном супа.

Фото: из личного архива Динары Гужвы

Было непросто. Во-первых, мои родители не одобряли подобного рода эксперименты со здоровьем, и я была вынуждена сохранять тайну о своих новых диетах и притворяться, что ем нормально. Во-вторых, в течение этих дней чувствовала себя плохо. Была слабость, падала в обмороки несколько раз, но меня это не сильно тревожило, так как ранее был опыт с диетами. Поэтому продолжила придерживаться выбранного питания.

Каждый день мой вес уменьшался, начала замечать выступающие кости и видимые контуры тела. Каждое утро с нетерпением становилась на весы, надеясь увидеть заветную цифру. В моих мечтах мой идеальный вес был 42 кг.

Очень часто хотела сорваться и пойти поесть какой-нибудь запрещёнки, но держалась изо всех сил.

И вот по истечении семи дней цифра на весах достигла 46 кг. Я похудела на 5 кг за семь дней и была несказанно счастлива этому! Далее потихоньку стала выходить из жёсткой диеты, начала есть мягкую, пюрированную пищу.

Постепенно вернулась к обычной лёгкой и твёрдой и молочной пище. Планировала уже следующую диету и находила единомышленниц, так, часто мы худели вместе, чтобы оставаться начеку и поддерживать друг друга.

Фото: istockphoto.com

Но позже обнаружилась и обратная сторона медали, которая не радовала. За такой эксперимент я поплатилась своим здоровьем — физическим и психическим. У меня обострились проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), неделю спустя я уже лежала в больнице с острым гастритом.

Психическое здоровье тоже пошатнулось. Когда я вернулась к привычному питанию, восстановился и вес, мне было тяжело видеть увеличивающиеся цифры на весах, а внутри было чувство вины за каждый съеденный кусочек.

Сейчас понимаю, что для подростковой нестабильной психики такие эксперименты опасны. Они приводят к серьёзным последствиям в виде нездоровой самооценки, самобичевания, к постоянному чувству вины за еду. Чтобы избавиться от этого полностью, нужно очень много усилий и времени.

С тех пор осторожно подходила к выбору диет, а вскоре и вовсе оставила идею о похудении, однако это далось мне нелегко. Было очень трудно вернуться к здоровым отношениям с едой после строгих диет. И лишь недавно смогла в полной мере избавиться от чувства вины за съеденную пищу.

Это был особый этап, который научил меня важному. Сейчас мне 24 года, я вегетарианка, ем вкусную и здоровую пищу, вешу 52 кг, люблю морепродукты и очень довольна своим здоровьем и телом!

Мнение врача

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог «Голодание само по себе не является причиной развития гастрита. Однако при длительном недоедании организм может быть подвержен стрессу, который способен вызывать увеличение кислотности содержимого желудка. Это может повлечь за собой раздражение слизистой органа и образование язв».

Таким образом, голодание может быть одним из факторов, приводящих к обострению гастрита у людей, уже страдающих этим заболеванием.

Фото: istockphoto.com

Важно отметить, что существует разница между долгосрочным недоеданием и контролируемым недельным голоданием с целью очищения организма или диеты. В таких случаях при соблюдении рекомендаций специалистов и умеренном подходе ограничения в питании могут быть не только безопасными, но и полезными для организма. Но только под контролем специалиста.

Можно заключить, что голодание само по себе не является причиной развития гастрита. Но экспериментировать с этим самостоятельно не следует. Даже ради похудения.