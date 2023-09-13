Врач назвал фрукты и овощи, польза которых сильно преувеличена

В современном мире, где господствует культ здорового питания, фрукты и овощи занимают особое место на столе каждого человека. Из древних времён до наших дней нам внушают, что эти продукты — залог здоровья, долголетия и хорошего самочувствия. Однако даже среди них найдутся те, чьи благоприятные свойства на деле оказываются сильно преувеличенными.
«Попробуем развенчать некоторые мифы, связанные с популярными продуктами питания. Разберёмся, насколько полезны бананы, сельдерей, сухофрукты и другие продукты, которые мы привыкли видеть в своём рационе».
Бананы
Возможно, ни один фрукт не пользуется такой любовью, как банан. Ему приписывают свойства незаменимого источника калия и мощного антидепрессанта благодаря содержанию серотонина. Однако на самом деле серотонин в банане практически не усваивается организмом. Калия в нëм действительно много — средний банан может содержать 400–600 мг.
Фото: istockphoto.com
Тем не менее дневная норма вещества для взрослого составляет 2500–3000 мг. Это означает, что для покрытия дневной потребности потребуется съесть шесть-семь бананов. Не меньшее количество калия содержится и в других продуктах, таких как авокадо или белая фасоль.
Сельдерей
Сельдерей, ставший популярным благодаря диетам для похудения, часто называют продуктом с «отрицательной калорийностью». То есть организм тратит больше энергии на его переваривание, чем получает от самого продукта.
На практике же сельдерей неспособен создать энергетический дефицит, необходимый для снижения веса, хотя и обладает низкой калорийностью: всего 16 ккал на 100 г.
Сухофрукты
Сухофрукты — это концентрированный источник энергии и питательных веществ, однако в них также содержится значительное количество сахара. 100 г кураги обеспечивают 240 ккал, чернослив и сушёная хурма имеют показатель около 240 и 274 ккал соответственно, а изюм даже больше — около 299 ккал.
Фото: istockphoto.com
Для сравнения: 100 г свежих абрикосов дают всего около 48 калорий, что ставит под сомнение идею о безоговорочной полезности сухофруктов для фигуры.
Свежевыжатые соки
Соки часто ассоциируются с диетами для «очищения» организма. Однако, сравнив 100 г сока апельсина и 100 г самого апельсина, можно увидеть, что в соке меньше полезных веществ и пищевых волокон и почти две чайные ложки сахара. Свежий продукт сохраняет больше питательных веществ при аналогичной калорийности, делая его более здоровым выбором.
Виноград
Виноград — ещё один фрукт, чьи полезные свойства часто преувеличивают. Он действительно содержит антиоксиданты, способствующие укреплению иммунной системы.
Фото: istockphoto.com
Но в то же время в 100 г винограда содержится до 16–18 г сахара, что почти эквивалентно четырём чайным ложкам, это делает его менее желанным для тех, кто следит за фигурой или уровнем сахара в крови.
Кабачок
Кабачок – продукт, который часто воспринимается как чрезвычайно полезный. Однако, несмотря на низкую калорийность (24 ккал на 100 г) и наличие витаминов группы B, его пищевая ценность довольно невысока. Овощ в большей степени состоит из воды, и, хотя он и может быть хорошим дополнением к диете, полагаться на него как на основной источник питательных веществ не стоит.
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