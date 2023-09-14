Пищевая ценность рациона при повышенной физической активности должна быть особенно высока.

Когда цель — набор массы. Недельное меню на 3000 ккал в день от врача-гастроэнтеролога

Шафаг Садыгова врач-гастроэнтеролог, диетолог «Подбор продуктов для каждого человека индивидуален. Он зависит от ряда факторов: вкусовые предпочтения, возраст, рост, вес, образ жизни и состояние здоровья. Также стоит помнить о длительности приготовления блюд, правильной организации питания на работе или дома. Все эти тонкости и нюансы нужно прояснить с врачом или же нутрициологом на личном приёме».



Норма потребления калорий

Усреднённая норма калорий в день для женщин составляет примерно 2200–2400 ккал в зависимости от возраста. Для мужчин до 30 лет — 2400–3000 ккал. Расчёт в каждом случае будет индивидуален. На окончательное количество необходимых калорий влияют:

рост и вес;

пол;

возраст;

уровень физической активности (она может быть минимальная, низкая, средняя, высокая и очень высокая).

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Кому рекомендовано питание в 3000 ккал

Если мы говорим о меню на 3000 ккал для повседневного рациона, то целью, как правило, будет являться набор веса. Также такое питание может быть предложено людям с повышенной физической активностью. Например, профессиональным спортсменам. Так, для набора мышечной массы норма питательных вещества должна превышать усреднённую норму на 10–20%.

Важно помнить, что рост мускул невозможен без соблюдения водного баланса. Дефицит жидкости в организме не приведёт к нужным результатам.

Если же изначально цель заключалась в снижении веса и вы выбрали меню с таким количеством калорий, то важно помнить, что количество сжигаемой энергии должно быть выше потребляемой. Иначе результат будет противоположный.

Как рассчитать меню на 3000 ккал

Распределение БЖУ (белков, жиров и углеводов) должно составлять:

40–55% углеводов;

20–30% жиров;

10–35% белка.

Если мы берём 3000 ккал, то можно провести условные подсчёты:

при меню на 3000 ккал 50% углеводов составляет 1500 ккал, 1 г углеводов равен 4 ккал, что будет составлять 375 г углеводов;

30% жиров составляют 900 ккал. В граммах это будет равно 100 г жиров;

20% белка составляет 600 ккал. В перерасчёте получаем 150 г белка.

Важно помнить, что эти показатели усреднённые, у каждого человека подсчёт должен быть индивидуальным в зависимости от наличия хронических заболеваний, соотношения мышечной ткани к жировой. Всё это можно выявить в том числе при биоимпедансометрии.

Какие продукты должны быть в рационе:

яичный белок;

бобовые;

орехи;

крупы;

рыба и морепродукты;

мясо птицы;

говядина;

молочные и кисломолочные продукты;

картофель;

фрукты и овощи;

творог.

Фото: istockphoto.com

Примерное меню на 3000 ккал

Понедельник:

Завтрак

чиа-пудинг с ягодами и гранолой – 250 г.

Перекус

салат «Цезарь» – 200 г.

Обед

паста с мидиями под соусом и помидорами черри – 250 г.

Перекус

рубленая индейка – 160 г;

чечевица с красным перцем – 150 г.

Ужин

куриный рулет с творожным кремом и зеленью – 250 г.

Вторник:

Завтрак

творожное суфле с ягодой, заправленное йогуртом – 250 г.

Перекус

ягодное смузи с кедровыми орешками – 1 ст.

Обед

ризотто из чёрного риса с морепродуктами – 300 г.

Перекус

митболы из индейки – 180 г;

нут – 200 г.

Ужин

лосось на гриле – 160 г;

брокколи на пару – 100 г;

цельнозерновая паста – 200 г.

Среда:

Завтрак

овсянка на обезжиренном молоке с ягодами и орехами – 250 г;

свежевыжатый апельсиновый сок – 1 ст.

Перекус

гаспачо – 110 г;

гренки – 2 шт.

Обед

кус-кус – 100 г;

запечённый цыплёнок – 110 г.

Перекус

жаркое из говядины – 200 г.

Ужин

запечённая рыба – 250 г;

салат овощной – 200 г;

отварной картофель – 400 г.

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Четверг:

Завтрак

овсянка на миндальном молоке с бананом – 400 г.

Перекус

йогурт – 230 г;

ягода – 100 г.

Обед

тост из цельнозернового хлеба – 3 шт.;

ветчина – 100 г;

сыр – 50 г.

Перекус

салат из яиц и капусты – 300 г.

Ужин

курица на гриле – 160 г;

цветная капуста – 100 г;

гречка – 200 г.

Пятница:

Завтрак

вафли из цельнозерновой муки – 2 шт.;

арахисовая паста – 2 ст. л.;

апельсин – 1 шт.

Перекус

йогурт – 200 мл;

мюсли – 30 г;

ягода – 100 г.

Обед

запечённая рыба – 150 г;

бурый рис с овощами – 120 г.

Перекус

томатный сок – 200 мл;

тост с сыром – 1 шт.

Ужин

куриная грудка – 120 г;

киноа – 100 г;

овощи – 100 г.

Суббота:

Завтрак

омлет из трёх яиц с сыром;

сладкий перец – 1 шт.

Перекус

нут – 150 г;

зелень – 100 г.

Обед

варёная рыба – 250 г;

чечевица – 80 г;

орехи – 30 г.

Перекус

творог – 226 г;

ягода – 70 г.

Ужин

филе индейки отварное – 120 г;

овощи гриль (сельдерей, сладкий перец, помидоры) – 150 г;

тост из цельнозернового хлеба – 2 шт.

Фото: istockphoto.com

Воскресенье:

Завтрак

гречневая каша на растительном молоке;

яблоко — 1 шт.

Перекус

варёные яйца – 2 шт.;

помидоры – 1 шт.

Обед

паста с грибами – 250 г.

Перекус

творог – 180 г;

банан – 1 шт.

Ужин

рыба на пару – 150 г;

отварной картофель – 150 г;

стручковая фасоль – 100 г.

Помните, что важно питаться сбалансированно. Организм человека должен потреблять достаточно витаминов и минералов. Правильное меню, состоящее из большого количества фруктов и овощей, поможет всем системам организма функционировать правильно.

Для максимальной сбалансированности рациона можно использовать метод тарелки. Правило гласит — на блюде должно быть около 150 г клетчатки и по 75 г углеводов и белка.