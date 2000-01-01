Смотрите, как надо! Пёс показывает мастер-класс скейтбордистам
Как думаете, сколько времени понадобилось хозяевам, чтобы обучить его этому трюку?
@rowdy_dachshund
@rowdy_dachshund
Смотрите, как надо! Пёс показывает мастер-класс скейтбордистам
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