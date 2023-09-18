Музыка у водопадов, велогонка в горах и много экстрима. Чем заняться на New Star Weekend?

Уже на этой неделе, с 21 по 24 сентября, на «Роза Хутор» пройдёт ежегодный осенний фестиваль New Star Weekend — 2023. Хайкинг с Антоном Беляевым, кинопоказы, велогонка в горах, концерты и диджей-сет у водопадов — рассказываем, почему нельзя пропустить одно из самых масштабных событий в мире музыки, культуры и спорта.

Аутдор для ценителей прекрасного

Захватывающим приключением на New Star Weekend станет Party Hike с Антоном Беляевым. 23 сентября участники похода в компании звёздного гида поднимутся по горным тропам на высоту 1600 м над уровнем моря. Финальной точкой маршрута станет экспериментальная сцена, где выступит Антон Беляев.

Уникальная скейт-рампа в форме огромной волны и созданное вокруг неё стрит-комьюнити станут особой точкой притяжения. В атмосфере культового балтийского скейт-спота Pretty Poison здесь пройдёт серия любительских и pro-соревнований в формате зрелищного джема. В состязаниях, где главное – стиль и умение «прочитать» фигуру, лучшие райдеры получат призы. Ещё одним спотом для любителей экстремального отдыха будет BMX Action. Восстановить энергию в перерывах между активностями поможет несколько асан на групповой йоге.

Фото: New Star Weekend

Проверить свои силы и установить личный рекорд желающие смогут в uphill-велогонке по Альпийскому шоссе от «Роза Дoлина» до Горной Олимпийской деревни. PEAK CLIMB RIDE 1100 объединит на одной трассе любителей велоспорта разных уровней и станет ещё одним ярким воспоминанием.

Фото: New Star Weekend

Музыкальное погружение

В лайнапе New Star Weekend заявлено более 50 артистов. Смесью этники и электроники откроет фестиваль ансамбль WOZHD на Vibes Stage. Здесь же сыграют лайвы BLIZKEY, «Меджикул», дуэт fck stereotypes и лайв-бэнд Symbol. Впечатляющее аудиосветовое шоу Sila Sveta X BIICLA ждёт зрителей на главной сцене от хедлайнера и ведущей студии мультимедийного дизайна. Также на Main Stage на Аллее флагов выступят «Станция метро Горьковская», ESSAII, Kedr Livanskiy и Flaty.

Ночная жизнь фестиваля будет сосредоточена на переосмысленной международной студией «СЕТАП» вертолётной площадке, где под звёздным небом на сцене Escape за пультом сыграют Mashkov, Errortica, Reptiloid, резиденты Mutabor, Arma17 и другие. Услышать творчество локальных диджеев и представителей южной сцены по традиции можно будет на Local Stage.

Сет на фоне тысячелетних водопадов на сцене Waterfall сыграет диджей Izhevski.

Фото: New Star Weekend

Отдых со вкусом

Впервые на фестивале появится фудкорт. Во дворе одного из ресторанов разместятся фудтраки, где можно будет попробовать местные специалитеты. Именно здесь за большим столом участники встретятся, чтобы познакомиться и попробовать блюда локальной кухни.

В мерчшопе фестиваля можно будет получить кастомные сувениры, приобрести официальный мерч и необходимые вещи, а также попасть на встречу с артистами. Такое креативное и многофункциональное пространство разместится в арке между Аллей флагов и рестораном «Груша».

В Rider’s Lodge пройдут показы концептуального кино. В афише кинотеатра: «Пи Джей Харви: A Dog Called Money», «Рейв в Иране» и «Студия 54».

В этом году New Star Weekend объединит творцов, которые вдохнут новые смыслы в знакомые места. Так, на фестивале появится несколько арт-объектов.

Фото: New Star Weekend

Как добраться и где жить?

Круглогодичный курорт «Роза Хутор» находится в 50 км от международного аэропорта «Адлер» в Сочи и удобен своей транспортной доступностью. Сюда осуществляются прямые рейсы из разных точек страны и зарубежных городов. Также до Сочи идут прямые поезда со всех концов России. Для тех же, кто решит отправиться на курорт на личном авто, на территории нижней базы курорта «Роза Дoлина» расположены несколько парковок общей вместимостью более 1500 машиномест.

Фото: New Star Weekend

Самым удобным вариантом для проживания на этот уикенд станут отели, расположенные на высоте 1100. Остановившись в Горной Олимпийской деревне, вы всегда будете в эпицентре событий с раннего утра и до поздней ночи. Тем, кто предпочитает сон и тишину, подойдут отели на нижнем уровне курорта — в «Роза Дoлине», на берегу реки Мзымта.