«Только еда дарила мне чувство счастья». Как я победила орторексию спустя пять лет мучений

Любовь Казацкая эксперт умного фитнеса «В детстве были разные комплексы, диеты тоже были, но краткосрочные. Тогда не задумывалась, как нужно есть, что правильно, а что нет. Ела, когда хотела, и не переживала по поводу количества калорий. Но в какой-то момент стала больше внимания уделять своему отражению в зеркале, вечно сравнивая с другими. В итоге начала ограничивать себя, у меня появилась норма рациона, за рамки которой старалась не выходить».

Хвалила себя только в те моменты, когда питалась по плану. Сахара и углеводы в моём меню почти отсутствовали, жиры урезались максимально. Любимые творог и сыр ела только с пониженной жирностью. Все съеденные калории записывала в специальном приложении. Это стало моим ежедневным занятием, даже обязательным.

Когда поняла, что еда — весьма калорийная штука и могу набрать вес, то появилась установка: чтобы поесть, нужно хорошо потренироваться. Узнав, сколько в одном зефире калорий и углеводов, стала ещё усерднее изучать состав продуктов. И с этого момента всё начало меняться… Всё перешло в какую-то гонку.

Фото: из личного архива Любови Казацкой

Вот как на тот момент выглядели мои отношения с едой:

следование строгой «чистой» диете;

чрезмерно интенсивные физические нагрузки, без должного восстановления;

невозможность объективно оценивать свою фигуру;

ограничение или вообще отказ от «нечистых» продуктов;

неадекватное стремление максимально улучшить состояние здоровья;

чувство превосходства над другими и презрение, если люди едят то, что «вредно и неполезно»;

чувство вины при нарушении своих правил.

Признать, что это ненормально и буквы РПП — большие и страшные — имеют отношение к тебе, было нелегко.

Фото: из личного архива Любови Казацкой

Потихоньку стала понимать, что могу позволить себе, а что «должна» контролировать. Старалась есть только то, что запланировала и что возможно посчитать. Иногда было непросто, и когда не могла найти в приложении того или иного продукта, то выбирала что-то похожее и увеличивала объем, на всякий случай, чтобы меньше съесть потом. Так я себя вела и дома, и в гостях, и в кафе с друзьями.

У меня хорошо получалось обманывать себя.

И вот спустя пару недель, пристально осмотрев себя в зеркале, решаю, что даже набрала. Пересмотрела питание и тренировки: первое — ужесточила, второе — увеличила.

Тогда мне было 19 лет, и у меня начались проблемы с циклом, но я не придала этому особого значения. Посетила врача, но выписанные им таблетки не помогли, так как образ жизни остался прежним. Летом, когда впервые поехала в Китай на заработки, состояние ещё больше ухудшилось.

Фото: из личного архива Любови Казацкой

Плавала русалкой под водой, развлекая китайский народ. Там было хорошее питание (шведский стол), поэтому ела много. Но контролировать все продукты и блюда в приложении за границей было невозможно. И я акцентировала свой выбор на полезных продуктах (не жирных, не жареных, не сладких).

Тогда у меня появились дни читмила. В разгрузочные дни позволяла себе и панировочные бананы (безумно вкусные) и очень большое количество мороженого. И всё за раз.

Так я приучила себя терпеливо отказываться в течение нескольких дней от «вредного», зная, что наступит день, когда будет можно всё. Под «всё» я имею в виду неадекватное количество продуктов за раз (нередко до болей в желудке).

В дни читмила ела так, чтобы этой пищи мне больше не хотелось ровно до следующего такого дня. И это время тянулось в ожидании. Тогда перестала жить в настоящем, особо ничему не радуясь. Только еда дарила мне чувство счастья.

При этом усердно занималась, прыгала на скакалке, бегала по жаре 10 км, качала пресс и хвалила себя за силу воли. Прошло два месяца. А с ними ушли и пять кг, и пять см во всех параметрах. В Минск, откуда я родом, к родным вернулся живой скелет с ещё бóльшими тараканами в голове.

Фото: из личного архива Любови Казацкой

Только спустя пять лет подобных экспериментов я приняла себя, наладила гормональный фон, перестала принимать таблетки и ходить по врачам, стала нормально питаться, не считаю калории и занимаюсь фитнесом в удовольствие и для здоровья.

Самое главное, осознала, что в реальности ничего не произойдёт страшного, если съесть кусок любимого торта. Имеет значение то, как часто это делать и какого питания придерживаться бóльшую часть времени. Любите себя, ваше здоровье — самое ценное.

Мнение врача

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог «Очень важно поддерживать информационный фон вокруг данной проблемы, чтобы снизить её массовость. Я помню бум РПП, который процветал с 2000 по 2015 год, думаю, он не спал и сейчас. Сначала это была гонка за модой, теперь — гонка за правильным образом жизни. И то, и то — не здорово».

Орторексия – это патологическое влечение к правильному, «здоровому» питанию, которое может иметь серьёзные последствия для физического и психического здоровья человека. Она напрямую связана с расстройством пищевого поведения, потому что не является нормой.

Фото: istockphoto.com

Орторексия не только губительна для психики. Подобные пищевые ограничения (а затем послабления) приводят к заболеваниям: дефициту нутриентов, не только витаминов и минералов, но и белков, жиров. Дефицит первых веществ = риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а вторых = риск развития неврологических заболеваний и деменции.

Между тем мышечную массу очень трудно набрать с возрастом. А скачки инсулина при читмилах и голодании могут вызвать инсулинорезистентность.

Инсулинорезистентность – это снижение чувствительности инсулинозависимых клеток к действию инсулина с последующим нарушением метаболизма глюкозы и поступления её в клетки.

Чтобы избежать орторексии и её последствий, важно следить за балансом в питании и разнообразием продуктов, а также обращаться за помощью к специалистам, если у вас возникают навязчивые мысли и тревожность в отношении питания.