Врач-колопроктолог назвал 10 возможных причин болей в прямой кишке

Александр Соломка заведующий отделением колопроктологии, врач-колопроктолог, онколог ФНКЦ ФМБА России «Заболевания прямой кишки являются достаточно распространённым явлением, с которым сталкиваются как мужчины, так и женщины. Заподозрить патологию можно по характерному симптому – боль в области заднего прохода. Такой признак может свидетельствовать о развитии серьёзной болезни».

Характер боли

Боль в области заднего прохода может иметь разный характер: тупая и ноющая, обжигающая, резкая, пронзающая, спазмическая, иррадиирующая (распространяющаяся) в живот, копчик или промежность.

Зачастую болезненные ощущения присутствуют при ходьбе, долгом сидении, опорожнении прямой кишки или после. Также дискомфорт может сопровождаться зудом и жжением в области прямой кишки и кровотечением во время дефекации.

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Причины

Когда у пациента есть болевые ощущения в области заднего прохода, то в первую очередь врач будет рассматривать заболевания прямой кишки. Специалист также изучит характер боли, сопутствующие симптомы (неполное опорожнение после дефекации, дискомфорт и зуд). Однако такая клиническая картина может указывать и на другие болезни.

Геморрой

Болезненные ощущения при геморрое беспокоят только при осложнениях заболевания. Это могут быть выпадение и тромбоз геморроидального узла.

Как правило, этот недуг передаётся по наследству, при злоупотреблении слабительными средствами, клизмами или может развиться из-за неправильного образа жизни. Речь о сидячей работе, регулярном приёме горячих ванн, подъёме тяжестей и даже сковывающей движения одежде. Всё это приводит к венозному застою в районе малого таза. Как итог – формируются геморроидальные узлы.

Выпадение узлов происходит вследствие недостатка жидкости и пищевых волокон в рационе. Из-за этого каловые массы слишком плотные. Со временем человеку больно не только сидеть, но и ходить, пребывать в вертикальном положении.

Анальная трещина

Это дефект слизистой оболочки анального канала, примыкающей к анусу. Встречается разной формы: прямой, овальной или треугольной. Достигает размеров до 2 см. Также бывает передняя, боковая (расположена в районе промежности) и задняя трещины (расположена в направлении копчика).

Может быть острой и хронической. Первая – беспокоит в течение четырёх недель. Вторая – имеет утолщённые края, рубцы или другие изменения.

К основной причине появления данного недуга относят наличие травмы. Она может быть в результате анального интимного контакта, хронических запоров, наличия инородного тела в прямой кишке, диагностики с применением инструментов, использования неправильной туалетной бумаги. Также как следствие обострения геморроя.

Воспаления прямой кишки

Заболевание формируется при размножении патогенной или условно-патогенной микрофлоры в районе прямой кишки. На наличие этого недуга будут указывать частые позывы к дефекации, болезненные ощущения и жжение в районе ануса. Патология может протекать у больных разного возраста и пола.

Причём болезнь начинается с обычного покраснения, а может доходить до язв. Чтобы не довести до серьёзной стадии, важно вовремя обратиться к врачу.

Может сопровождаться зудом, бессонницей, проблемами с дефекацией. Это также отражается на эмоциональном состоянии человека. Значительно снижается его качество жизни.

Злокачественные новообразования

Рак прямой кишки встречается редко, но исключать такое заболевание при болях в заднем проходе нельзя. Его очень трудно выявить, так как имеет схожие симптомы с геморроем и анальной трещиной. К ним относят: болезненные ощущения и зуд в районе ануса, наличие слизи или сгустков крови, уплотнения в районе ануса, жидкий или рыхлый стул, недержание кала.

Злокачественная опухоль формируется из эпителиальной ткани нижнего отдела прямой кишки (между верхним краем аноректальной линии и переходом анодермы в перианальную кожу).

Острый парапроктит

Это гнойное воспаление клетчатки в области прямой кишки. На наличие парапроктита указывают боль, припухлость в районе заднего прохода, повышение температуры тела.

Если вовремя не обратиться к врачу за помощью, то в 90% случаях болезнь переходит в хроническую форму. При всех последующих обострениях есть риск образования свищей. Они могут открываться как наружу, так и в брюшную полость. Это очень опасно.

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Эпителиальный копчиковый ход

При данном заболевании характерна боль в области крестца (при наличии воспалительного процесса). Это врождённый дефект. Выглядит как узкий канал с волосяной луковицей и сальными железами.

Как правило, пациента данная проблема не беспокоит, так как проходит бессимптомно. Есть только эстетический дефект в межъягодичной области. В основном находится в 5 см от копчика. Больной обращается к врачу уже при воспалении, которому сопутствуют гнойные выделения.

Кокцигодиния

Это воспаление в области копчика, образующееся из-за травмы после удара или падения. Может быть в результате тяжёлых родов или на фоне развития остеохондроза. Иными словами – это спазм глубоких мышц тазового дна. Боль проявляется при наклонах или актах дефекации. И имеет жгучий, ноющий и приступообразный характер.

Отличительными симптомами являются бледность кожного покрова и обильное потоотделение. Это обусловлено реакцией вегетативной нервной системы. Это может негативно сказаться на эмоциональном состоянии человека. Вплоть до развития депрессии.

Простатит

Простатит – это воспалительный процесс, при котором страдают ткани предстательной железы. Встречается у мужчин любого возраста, однако чаще обращаются пациенты средней возрастной группы.

Редко, но дискомфорт в заднем проходе бывает и при остром простатите, возникающем всегда внезапно. Сопровождается резкой болью в промежности, паху и в районе заднего прохода, высокой температурой. Также характерны болезненные мочеиспускание и дефекация. Воспаление может длиться несколько месяцев. Если есть последующие рецидивы, то болезнь приобретает хроническую стадию.

Анальный свищ

Это инфекционное заболевание. При нём гной накапливается в подкожной жировой клетчатке в области прямой кишки. После чего выходит через канал около анального отверстия. Вместе с пульсирующей болью пациента мучают раздражение и отёк кожи возле ануса, выделение крови, слизи и гноя.

Может развиться в результате болезни Крона (воспаление кишечника), острого парапроктита, дивертикулита, гнойного гидраденита, травмы, инфекционного заболевания (туберкулез, СПИД, аутоиммунные болезни, ЗППП).

Сфинктерит

Это воспаление слизистой оболочки круговой запирательной мышцы. Как правило, болезнь образуется при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом. К ним относят панкреатит, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит, дуоденит, синдром раздражённой прямой кишки.

Дополнительные симптомы: запор или понос, жжение и зуд. При данном заболевании свойственны ложные позывы к опорожнению, гнойные выделения. Зачастую болевые ощущения отдают в промежность и соседние органы.

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Боль в прямой кишке при беременности

С патологиями прямой кишки можно столкнуться и во время беременности. Этому способствуют гормональные изменения в организме женщины и увеличивающаяся в размерах матка. Она будет давить на кишечник и нижнюю полую вену.

Будущие мамы часто сталкиваются с такой проблемой, как геморрой. Клиническая картина следующая – зуд, боль, кровотечение и отёк в области ануса. Профилактикой данного заболевания является поддержание здорового образа жизни. Это и сбалансированное питание, и регулярная физическая активность. Не рекомендуется длительное сидение или стояние.

Боль в прямой кишке у детей

Дети также могу жаловаться на боль в заднем проходе. Пол здесь не имеет значения. Редко сталкиваются в возрасте до пяти лет. Это обусловлено тем, что их кал жидкий.

Как правило, у ребёнка боль бывает из-за анальной трещины. Причинами служат:

надрыв тканей из-за прохождения слишком густых каловых масс;

ошибки при использовании очистительных клизм или газоотводящих трубок;

неправильно проведённые оперативные вмешательства;

врождённые пороки развития прямой кишки.

Ещё одной причиной является парапроктит. При этом данное заболевание диагностируется у мальчиков в два раза чаще, чем у девочек. Воспаление клетчатки вокруг прямой кишки бывает из-за проникновения болезнетворной флоры в мягкие ткани в районе анального отверстия.

Важно помнить, что у детей такие заболевания быстро прогрессируют. Это обусловлено ещё неразвитой иммунной системой. Нельзя медлить с медицинской помощью. В противном случае болезнь приобретёт хроническую стадию, что опасно формированием свищевых ходов.

К какому врачу обращаться и когда

Идентифицировать заболевание может только врач-колопроктолог. Если на боль жалуется ребёнок, то его нужно отвести к детскому проктологу или хирургу.

Если боль мучает дольше двух дней, то необходимо сразу же обратиться за помощью к специалисту. Также при наличии сильных непрекращающихся болезненных ощущений, не прекращающихся после употребления обезболивающих, запишитесь на приём.

Помните, не стоит заниматься самолечением, важно обратиться к врачу. Это позволит снизить риск развития хронической фазы и тяжёлых последствий. Если заболеванию сопутствуют выделение крови или гноя, повышенная температура, то нужно срочно показаться проктологу.

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Диагностика и лечение

Во время визуального осмотра и пальцевого ректального обследования специалист оценивает состояние слизистой ануса и сократительную способность сфинктера. Для более детального исследования пациенту может быть предложено прохождение аноскопии или ректороманоскопии. Они предполагают более глубокий осмотр прямой кишки.

На его основании и характера боли врач назначает лечение. Оно может быть как консервативным, так и хирургическим. Консервативные методы включают в себя использование ректальных свечей и приём медикаментов. Таких как гормональные средства, антибиотики и флебопротекторы.

Обязательным становится соблюдение диеты – больному необходимо отказаться от острой, солёной и жирной пищи и ограничить потребление клетчатки. В случае неэффективности медикаментозного лечения пациенту может быть показано хирургическое вмешательство. Предпочтение отдаётся использованию малотравматичных методик, которые обеспечивают быструю реабилитацию и общую безопасность процесса.