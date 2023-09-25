Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Статьи

Full body – фулбоди-тренировка, тренировка на всё тело для мужчин в домашних условиях и в зале

Как прокачать всё тело мужчине? Программа фулбоди-тренировок для дома и лучшие упражнения
Егор Ходырев
Программа full body-тренировок для мужчин
Аудио-версия:
Комментарии
По данным учёных, этот метод занятий позволяет отлично набрать мышечную массу и стать сильнее.
<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Ходырев</a>
Егор Ходырев
фитнес-тренер

«Основными и самыми распространёнными методами тренировок в фитнесе и бодибилдинге являются SPLIT и FULL BODY. Оба варианта направлены на рост мышечной массы и увеличение силы. При сплит-методе атлет прорабатывает определённую группу мышц строго в отведённый день. Фулбоди – это тренировка, направленная на проработку мышц всего тела за одно занятие».

Есть мнение, что full body-тренинг предназначен для новичков, а более опытным спортсменам нужно переходить на сплит-систему. Главный аргумент сторонников сплит-системы в том, что мышцы лучше прорабатываются, развивается сила, а риск перетренироваться меньше. Давайте разберёмся, что показывают практика и научные исследования.

Преимущества метода «фулбоди»

В 2022 году в научном журнале «Теория и практика физической культуры» была опубликована статья о фулбоди-тренинге и его влиянии на увеличение мышечной силы и массы у людей. Был проведён эксперимент, где людей разделили на две группы. Одни тренировались по методу «фулбоди», а другие — по методу «сплит».

В исследовании пришли к выводу о преимуществе full body над сплитом в части увеличения мышечной массы и силы. В частности, в группе «фулбоди» продемонстрировали большее увеличение мышечной массы и силы в приседаниях со штангой, в жиме лёжа.

В 2015 году учёные провели исследование, как влияет частота тренировок с отягощениями на мышечную адаптацию. В эксперименте участвовали 20 студентов-мужчин, каждый из которых имел за плечами несколько лет силовых тренировок. За испытуемыми следили восемь недель, их разделили на две группы. Первая тренировалась три раза в неделю по сплит-схеме, а вторая – по системе «фулбоди».

В результате студенты из обеих групп немного добавили в мышечной массе и силе, но общий прогресс оказался немного выше в группе, занимавшейся по системе full body.

Фото: istockphoto.com

Правила и особенности фулбоди-тренировки

  • Используйте вес отягощения для выполнения упражнений около 70% от одноповторного максимума.
  • Количество повторений – от 6 до 15.
  • Количество подходов на каждую мышечную группу должно составлять от 10 до 20 в неделю. Разминочные подходы в данный диапазон не входят.
  • Оптимальное количество тренировок – три раза в неделю.
  • Выстраивайте тренировку от более сложных упражнений к более лёгким.
  • Отдых между подходами составляет 90-120 секунд.
  • При наличии сильной мышечной боли от прошлых тренировок необходимо отложить занятие и дать мускулам время на восстановление.

Фото: istockphoto.com

Можно ли перетренировать мышцы по методу «фулбоди»?

Существуют исследования, говорящие о том, что мышцы растут благодаря стимуляции синтеза мышечного белка на тренировках. Основная задача – дать мышцам такую нагрузку, которая запустит этот процесс, а вот чрезмерные нагрузки только навредят.

Необходимо сделать на одной тренировке три-четыре подхода на одну мышечную группу для её роста. В этом случае ваши мышцы будут успевать восстанавливаться, и никакой перетренированности не будет.

О том, как накачать плечи и спину на турнике, читайте по ссылке:
Качаем плечи и спину на турнике. Тренер назвал 5 самых эффективных упражнений
Видео
Качаем плечи и спину на турнике. Тренер назвал 5 самых эффективных упражнений

Программа фулбоди-тренировок в домашних условиях

День 1

  • Выпады: три подхода по 8-12 повторений.
  • Тяга гантели к поясу: три подхода по 8-12 повторений.
  • Жим штанги лёжа: три подхода по 8-12 повторений.
  • Скручивания на пресс: три подхода по 15-25 повторений.
  • Армейский жим с гантелями: четыре подхода по 8-12 повторений.

Фото: istockphoto.com

День 2

  • Приседания: три подхода по 8-12 повторений.
  • Тяга двух гантелей к поясу: три подхода по 8-12 повторений.
  • Отжимания на брусьях: три подхода 8-12 повторений.
  • Скручивания на пресс: три подхода по 15-25 повторений.
  • Сгибание рук с гантелями на бицепс стоя: три подхода по 8-12 повторений.
  • Разгибание рук с гантелями на трицепс из-за головы стоя: три подхода по 8-12 повторений.

Фото: istockphoto.com

День 3

  • Отжимания от пола: три подхода по 8-12 повторений.
  • Подтягивания на турнике: три подхода по 8-12 повторений.
  • Становая тяга с гантелями: три подхода по 8-12 повторений.
  • Скручивания на пресс: три подхода по 15-25 повторений.
  • Тяга гантелей к подбородку: четыре подхода по 8-12 повторений.
  • Подъём на носочках: три подхода по 8-12 повторений.

Фото: istockphoto.com

Лучшие упражнения для фулбоди-тренировки для мужчин

Выпады

Техника выполнения

  • Встаньте прямо. Слегка прогнитесь в пояснице, держите спину ровно. Взгляд направлен вперёд. Лопатки опустите вниз и сведите их вместе. Обратите внимание на положение стоп. Они стоят ровно, не заваливаются внутрь или наружу.
  • Сделайте глубокий вдох и с напряжённым прессом сделайте выпад одной ногой назад. Плавно опускайтесь вниз. Движение начинается с отведения таза назад. Садитесь до параллели бедра с полом или ниже. Чем ниже сядете, тем сильнее включите ягодичную мышцу в работу.
  • На выдохе мощным движением вытолкнитесь вверх в исходное положение. Важно выпрямиться полностью.
  • Обратите внимание, что задняя нога используется только для удержания равновесия. Толкайтесь вверх за счёт передней ноги.

Выполняйте три подхода по 8-12 повторений на каждую ногу. Отдых между подходами — две минуты. Используйте гантели для увеличения эффективности от тренировки.

Тяга гантели к поясу

Техника выполнения

  • Упритесь левой рукой в скамью и наклоните туловище так, чтобы оно было почти параллельно полу. Коленом правой ноги встаньте на скамейку.
  • Правая рука держит гантель. Локоть прижат к туловищу. В пояснице – естественный прогиб, спина прямая.
  • Ноги слегка согнуты в коленях. Сведите лопатки вместе и опустите их вниз.
  • На выдохе тяните гантель к поясу, отводя локоть за спину. Удерживайте снаряд в верхней точке на секунду.
  • На вдохе медленно опустите гантель к полу, не меняя положения спины.

Выполняйте три подхода по 8-12 повторений. Отдых между подходами — две минуты.

Армейским жим с гантелями сидя

Техника выполнения

  • Сядьте на скамью так, чтобы стопы плотно упирались в пол. Возьмите гантели в руки. Локти направлены в стороны.
  • Сведите лопатки вместе и опустите их вниз, чтобы придать жёсткости спине. Зафиксируйте поясницу с лёгким прогибом. Следите, чтобы она была стабильна во время упражнения.
  • На выдохе выпрямляйте руки, поднимая гантели над головой. Постарайтесь ощутить работу мышц плеч. Будто бы они поднимают ваши руки вверх.
  • На вдохе плавно опускайте гантели вниз и сгибайте руки в локтях.
  • Поднимайте гантели только за счёт рук, без раскачки корпуса.

Выполняйте три подхода по 8-12 раз. Отдых между подходами — две минуты.

Жим гантелей лёжа

Техника выполнения

  • Лягте на скамью и прижмитесь к ней головой и лопатками, плечи зафиксированы, пресс напряжён.
  • Сведите лопатки вместе и опустите их вниз, чтобы придать жёсткости спине. Зафиксируйте поясницу с лёгким прогибом. Следите, чтобы она была стабильна во время упражнения.
  • Возьмите гантели хватом чуть шире плеч, снаряды находятся над ключицами.
  • На вдохе медленно опустите гантели к середине груди, сводя лопатки вместе.
  • На выдохе поднимите гантели в верхнюю точку до полного выпрямления рук.

Выполняйте три подхода по 8-12 раз. Отдых между подходами — две минуты.

Скручивания на пресс

Техника выполнения

  • Лягте на спину. Ноги согните в коленях. Сделайте лёгкий прогиб в пояснице, а вот сильного прогиба избегайте.
  • Возьмитесь руками за уши. Это необходимо, чтобы снять с шеи лишнюю нагрузку.
  • На выдохе делайте скручивание туловища, задерживаясь в верхнем положении на одну секунду.
  • Шею тянуть не нужно, все движение выполняется за счёт мышц живота.
  • На вдохе плавно опускайте туловище вниз в исходное положение.

Выполняйте три подхода по 15-25 повторений. Отдых между подходами – две минуты.

О том, как накачать задние дельты, читайте ниже:
5 лучших упражнений на заднюю дельту плеча с гантелями. Видеотренировка
Видео
5 лучших упражнений на заднюю дельту плеча с гантелями. Видеотренировка
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android