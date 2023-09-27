«Бросила курить и нормализовала вес». Как донорство изменило мою жизнь к лучшему

«Мне 42 года, из них 10 лет являюсь регулярным донором крови».
По образованию я журналист, пиарщик, и так уж сложилось, что всю жизнь работаю в сфере медицины. 20 лет назад в начале карьеры была пресс-секретарём больницы. При клинике находилось отделение детской онкогематологии, и кровь требовалась всегда. Но мне отказывали — я мало весила и к тому же курила.
В 2013 году с одним из моих знакомых случилась беда — у него обнаружили лейкоз, он проходил лечение и в соцсетях опубликовал пост с просьбой о помощи. Я откликнулась, поскольку на тот момент уже отказалась от вредных привычек. Со мной пошли пара коллег с работы. Мы приехали в больницу, где лежал мой приятель, и сдали для него кровь.
Процесс кровосдачи не вызвал у меня никаких неприятных ощущений ни во время, ни после донации. При той больнице также было онкогематологическое отделение. Поэтому я подумала, что вернусь туда. Мы работали неподалёку и начали регулярно приезжать в отделение сдавать кровь. Так я и «втянулась».
Фото: istockphoto.com
В 2016 году вступила в реестр потенциальных доноров костного мозга и надеюсь, что мне удастся кому-нибудь однажды помочь. В период ковида, когда активность в городе замерла, меня несколько раз вызывали на донации.
Быть донором — значит ответственно относиться к своему здоровью.
Когда посещаю врачей, то часто уточняю, не повлияет ли назначаемое лечение на мои регулярные донации. У меня постоянно должен быть хороший, достаточный уровень гемоглобина, а в детстве у меня была анемия.
Регулярный кровообмен плюс достаточный поддерживаемый уровень гемоглобина избавили меня от неё. Считаю, что донорство помогло мне справиться с недугом, ведь я слежу за своим питанием и самочувствием, биохимией и клиническими показателями крови. Я давно бросила курить, занимаюсь спортом, хотя мой вес всё равно не превышает 55 кг — это, кстати, нижняя отметка минимального веса, возможного для донора крови.
Каждый раз, когда донор приходит сдавать кровь, ему проводят экспресс-анализ крови из пальца на уровень гемоглобина. Показатель ниже 120 является поводом для отказа. Врач не допустит до донации и отправит домой есть печёнку и принимать препараты железа.
Фото: istockphoto.com
Недомоганий и головокружений во время донаций нет, зато есть чувство лёгкости, эйфории и радости, наверное, оно есть у всех доноров, и в том числе ради него человек снова и снова приходит на станцию переливания крови.
Мнение врача
«Донорство — не только благое дело, оно ещё и полезное для самого донора».
Во-первых, донор постоянно проходит скрининги. Процедуры часто включают предварительные медицинские обследования, что позволяет оценить состояние здоровья или выявить потенциальные заболевания, даже если человек не знал о них ранее.
После сдачи крови здоровье донора тщательно мониторится, что помогает выявить проблемы заболеваний на ранней стадии и начать лечение. Более того, регулярная сдача крови помогает стимулировать кроветворение и очищение организма.
Фото: istockphoto.com
Анемию, конечно, донорство вряд ли излечит. С подобным недугом донором и не разрешат стать. У него множество причин, поэтому кровосдачи нельзя назвать возможностью профилактики или лечения.
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