7 лайфхаков от шеф-повара, как без затрат разнообразить меню и сделать еду вкуснее

Кулинария – это творчество, но многие об этом забывают. Однотипное домашнее меню, состоящее из одних и тех же продуктов, может заиграть по-новому. Секрет – во вкусе. Его можно добиться с помощью разных лайфхаков. Так даже привычное блюдо заиграет новыми красками.

Более того, даже на своей кухне можно подать ужин, который не уступит блюду из дорого ресторана. Важно знать некоторые тонкости. Тогда вы точно станете мастером на кухне.

У шеф-повара всегда стоит задача – быстро и вкусно накормить клиента. Кулинарные эксперты придумали множество трюков, как сделать изысканными даже самые обычные ингредиенты.

Сергей Михеев бренд-шеф сети кафе «Крошка Картошка» «Обязательно применяйте полезные советы и хитрости. Так ваши блюда станут ещё вкуснее и изысканнее».

Лайфхаки от шеф-повара

1. При приготовлении каких-либо блюд шеф-повара опираются на базовые вкусы: острое, солёное, кислое, сладкое и горькое. Из этого следует первое правило – важно соблюдать баланс между сладкими и солёными нотами.

Не стоит бояться использовать сахар только там, где он действительно требуется. Его добавляют в заправки для салатов и супов, в маринады для морепродуктов, рыбы и мяса, также во время тушения овощей. Это позволяет максимально раскрыть вкус основных ингредиентов.

Всегда нужно добавлять немного соли в сладкие продукты, а сахар — в солёные. Например, при варке рисовой каши в самом конце добавьте щепотку соли. При обжаривании рыбы – немного сахара, тогда знакомые блюда заиграют новыми нотками.

Фото: istockphoto.com

2. Еда – одно из самых доступных удовольствий для человека. Многие лишают себя его, выбирая одни и те же продукты изо дня в день. Всегда экспериментируйте. Шедевры не рождаются в рутине и не получаются с первого раза. При этом важно развивать гастрономическую насмотренность, которая упростит приготовление как новых блюд, так и уже проверенных.

Рекомендуется не только смотреть на то, как готовят другие, но и экспериментировать дома самому. Кулинария – это не наука, требующая соблюдения строгой рецептуры. Всегда можно пробовать заменять один продукт на другой. Добавлять не самые очевидные ингредиенты и доверять своему чутью.

3. Ароматные травы и специи помогут подчеркнуть и даже усилить вкус блюд. Дома абсолютно всем доступны базовые ингредиенты-усилители – чеснок и специи. Первое можно использовать не в чистом виде, а как лёгкую ароматику. Например, взять подсолнечное масло и добавить в него дольку чеснока, ветку розмарина и тимьяна. Дать этому настояться в течение недели. Так вы получите масло для заправки салатов. Его также можно использовать и при жарке.

Сделайте несколько бутылочек масла – под разные блюда. В одну добавьте чеснок с розмарином и тимьяном, во вторую – петрушку, укроп и кинзу, в третью – острый перец, в четвёртую – сухие специи, которые растворятся в масле и сделают его более ароматным.

Фото: istockphoto.com

4. Для усиления запахов и вкусов используйте в готовке алкогольные напитки. Например, те, которые остаются после мероприятий и небольших посиделок. Это красное и белое вино, коньяк или пиво. Их можно добавлять при тушении продукта или в процессе обжаривания.

Если готовите овощи или жарите рыбу, прекрасно подойдёт белое вино или шампанское. При тушении мяса к нему можно добавлять пиво или квас. Они разнообразят вкусовую палитру.

5. Шеф-повара не пренебрегают элементарным инвентарём – обратите внимание на такие базовые вещи, как таймер, термометр, весы. Использование весов позволит точнее отвешивать продукты и соблюдать пропорции.

Та же история с термометром: если вы понимаете, при какой температуре тушить и жарить продукты, то сможете лучше контролировать происходящее на кухне. Например, когда мы запекаем большой кусок мяса или курицы, часто лишний раз протыкаем их ножом, чтобы проверить, готовы они или нет.

Этого действия можно избежать. Во-первых, очень легко промахнуться и не попасть ножом в тот кусок, который не пропёкся. Во-вторых, мы разрушаем целостность оболочки, сок вытекает из мяса. Оно получается более сухим, чем нужно. Термометр же позволяет проконтролировать температуру внутри продукта и добиться его идеальной готовности.

6. Ещё один секрет шеф-поваров – ориентироваться на сезонность продукта. Зелень, салатные листья будут вкуснее, когда они только сорваны с грядки. У всех фруктов, овощей, ягод и даже рыбы и морепродуктов есть свой сезон.

Всегда лучше использовать продукты, которые проходят минимальный путь от производителя до конечного потребителя. Ведь любое долгое хранение ухудшает вкус. Если вы покупаете замороженные продукты, берите их в вакуумных упаковках. Они лучше сохраняют текстуру и вкус.

Фото: istockphoto.com

7. Если хотите получить корочку в процессе запекания или жарки, продукт стоит предварительно просушить от излишней влаги. Действуем так – сначала разогрейте до комнатной температуры, потом просушите с помощью бумажного или вафельного полотенца.

Важный момент – не жарьте продукты сразу из холодильника. Почему? Резкий перепад температуры убивает вкус. Если вы готовите мясо или рыбу, подержите их несколько часов в тепле.