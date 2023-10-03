Как быстро накачать трицепс мужчине? 5 лучших упражнений в тренажёрном зале

Тренировка трицепса – это то, без чего нельзя обойтись, если вы хотите рельефные руки. Но добиться результата можно лишь при правильном подходе. Зачастую новички, которые приступают к тренировке рук, не знают, за какие упражнения хвататься, ведь их так много. Сегодня вместе с фитнес-тренером Денисом Кинцурашвили мы расскажем, как правильно качать трицепс.

В видео вы услышите о пяти упражнениях: отжимания на брусьях, жим лёжа узким хватом, французский жим лёжа или стоя, разгибание в блочном тренажёре с верёвочной или с прямой рукоятью. А финальным упражнением любого комплекса должны быть отжимания с узкой постановкой рук на максимальное количество повторений. Не пугайтесь, все эти упражнения необязательно выполнять за раз. Включайте видео и запоминайте, как правильно встроить их в тренировочный план.