Коуч составила список, который подсветит ваши сильные стороны и то, что требует проработки.

3 словесные привычки, которые говорят, что человек уверен в себе

Ольга Сахарова коуч уровня PCC ICF, руководитель направления «Коучинг» в онлайн-школе «Психодемия» «Сказанные слова — это облечённые в звук мысли, а те, в свою очередь, — следствие работы нашего мышления. Из этой цепочки нетрудно сделать вывод, что за привычными словами, на которые мы сами не обращаем внимания, можно разглядеть, как мы думаем и относимся к себе».

1. Истории о себе

Рассматривая словесные привычки уверенных людей, хочется начать с историй, которые мы рассказываем о себе. Если прямо сейчас вас спросить, что вы за человек, какие у вас самые яркие черты, что вы ответите? «Я оптимист». «Я зануда». Или вообще: «Нет у меня никаких ярких черт. Я самый обычный». Это и есть та история, которую мы рассказываем сами себе день за днём.

Так устроен наш мозг. Ему очень важно удостоверяться, что он думает правильно. Поэтому день за днём мозг ищет подтверждение этой истории и старательно игнорирует контраргументы. Простая, казалось бы, фраза — «Что вы, я интроверт!» — становится для человека самосбывающимся пророчеством.

Чем чаще он так говорит или думает, тем больше фокусируется на том, чтобы найти этому подтверждения. Разумеется, тем старательнее человек игнорирует свидетельства о том, что вообще-то он может быть другим. Этот феномен называют установкой на данность.

Ей можно противопоставить установку на развитие. Это означает, что вы не делаете глобальных выводов о себе, а констатируете факт. Вместо «Я интроверт» говорите «Пока мне сложно выступать на публике».

Если прямо сейчас вы подумали: «Ну я-то действительно интроверт», поверьте — это не факт, а лишь суждение. Допустим, вы прошли соответствующий тест. Он показал, что вы относитесь к данному типу. Стоит понимать, что ни в одном грамотном тесте интровертом человека не назовут, а обозначат результат по шкале интроверсии.

Фото: istockphoto.com

2. Локус контроля

Второе, на что имеет смысл обратить внимание в речи, — известный многим локус контроля. Это механизм, который человек использует в автоматическом режиме для определения источников событий в своей жизни. Внутренний локус контроля предполагает собственную ответственность, внешний — перекладывание её (за происходящее в вашей жизни) на других.

Популярная литература об эффективности учит тому, что у успешных людей локус контроля должен быть внутренним. Но если мы посмотрим на исследования в области восприятия себя, то увидим, что на уверенность положительным образом будет влиять внутренний локус контроля на позитивные события: «Я достиг этих результатов, потому что я молодец» вместо «Просто друзья мне помогли». А на негативные события — внешний локус контроля: «Ничего не вышло, потому что партнёры не справились» вместо «Ничего не получилось, потому что я недостаточно старался».

Вспомните одно позитивное событие в вашей жизни и одно негативное. Как считаете, почему всё вышло именно так? То, что придёт первым в голову, будет для вас указателем на то, растят ли ваши привычные мысли вашу уверенность в себе или, наоборот, разрушают её день за днём.

Конечно, здесь важно оговориться, что всё хорошо в меру. Если вы будете убеждены, что хорошее случается благодаря вам, а во всём плохом виноваты другие, это может привести к не самым приятным последствиям. Плюс будет только один: вы встретитесь с ними абсолютно убеждённым в своём великолепии человеком.

3. Обратная связь самому себе

Есть ещё одна привычка, о которой хотелось бы рассказать. Это о том, как именно вы сами себе даёте обратную связь. Каждая сессия с коучем начинается с вопросов: как у клиента дела, что получилось, а что — нет?

Очевидно, что человек не всегда справляется со всем, что запланировал. Бывают и победы, и поражения. Но как по-разному люди об этом говорят!

Примеры таких диалогов

— Как дела?

— Всё плохо, я опять ничего не сделал. «А» не получилось, и «Б» не вышло. Кошмар!

— А как насчёт «В», «Г», «Д», «Е», Ж»?

— Это-то всё сделал, но ведь «А» и «Б» не получилось!

Фото: istockphoto.com

Или наоборот:

— Как дела?

— Отлично. «В», «Г», «Д», «Е», Ж» — всё получилось! Чувствую, как продвинулся!

— А как насчёт «А» и «Б»?

— Решил на другом сосредоточиться. «А» и «Б» отложу.

Не будем погружаться в то, действительно ли так важно было сделать А и Б. Наша задача сравнить и оценить фокус внимания этих двух людей. Один из них ищет, что получается, и тем самым строит фундамент своей самооценки и уверенности день за днём. Другой, наоборот, обесценивает результаты, фокусируясь на недостатках.

В нашей речи проявляется внутренний монолог с самим собой, который мы ведём по привычке. но есть и хорошая новость — с ним можно работать.

3 совета, чтобы стать увереннее в себе

Следите за тем, кем вы себя считаете. Хотите ли вы, чтобы эта история про вас стала действительностью? Если нет, то какую вы хотели бы про себя рассказывать? Обращайте внимание на тот вклад, который вы вносите в свои успехи, и оставляйте достаточную зону ответственности обстоятельствам и другим людям в неудачах. На негативном опыте нужно учиться, но только в рамках понимания того, что в следующий раз вы сделали бы по-другому. Фокусируйтесь на том, что у вас получается. Мало того, что вы начнёте прирастать в результатах, так ещё и уверенности в себе добавится.