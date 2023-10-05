Куриные или перепелиные? Нутрициолог рассказала, какие яйца полезнее

И можно ли одни заменить на другие.

Оксана Фаст нутрициолог, эксперт в области коррекции питания и пищевого поведения «Яйцо — это не просто популярный ингредиент многих блюд, но и кладезь питательных веществ. В течение многих лет этот продукт был объектом противоречивых мнений среди специалистов по питанию. Причина проста — из-за содержания в нём холестерина. Однако многие сходятся во мнении, что он является незаменимым источником многих витаминов, минералов и других полезных компонентов».

На первый взгляд куриные и перепелиные яйца могут показаться похожими по своим свойствам. Однако при ближайшем рассмотрении различия становятся очевидными. Они не только отличаются размером и внешним видом, но и содержанием питательных веществ, способом применения в кулинарии и даже влиянием на здоровье.

Польза куриных яиц

Важное свойство этого продукта – он питателен и некалориен. В 100 г продукта содержится 157 ккал, 14 г белка, 17 г жира и 0,8 г углеводов.

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Куриные яйца очень полезны для организма человека. Они повышают иммунитет, поддерживают в норме артериальное давление, защищают нервную систему, помогают избавиться от лишних килограммов. На этом их свойства не заканчиваются:

они являются источником высококачественного белка, который способствует росту и восстановлению тканей;

в их состав входит большое количество витаминов. Среди них витамины A, D, E и группы B и минералы, включая фосфор, железо и цинк, натрий, магний, хром, калий;

желток богат холином. Он способствует развитию мозга и поддерживает здоровье нервной системы;

яйца содержат антиоксиданты, помогающие предотвратить возрастные изменения зрения;

они служат источником здоровых жиров и омега-3 жирных кислот;

куриные яйца поддерживают здоровье сердца благодаря содержанию фолиевой кислоты и других нутриентов;

этот продукт также помогает в поддержании здорового веса, поскольку они способствуют продлению чувства сытости.

В чём вред куриных яиц?

Этот продукт имеет ряд противопоказаний. Однако если соблюдать рекомендации по норме потребления, то проблем можно избежать. Важно помнить следующее:

употребление большого количества яиц может привести к увеличению уровня холестерина в крови. Причиной этому служит высокое содержание насыщенных жиров в желтке. Хотя есть исследования, посвящённые клиническому питанию и обменным процессам, которые говорят, что употребление пары яиц (от четырёх до шести) еженедельно не повышает уровень холестерина;

некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на белок или другие компоненты яйца;

есть риск заражения сальмонеллой при употреблении сырых или недостаточно приготовленных яиц;

продукт может содержать остаточные вещества антибиотиков или гормонов, если птицы выращивались на фермах с интенсивным содержанием;

некоторые исследования доказывают, что чрезмерное употребление яиц увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;

они также содержат пурин, что может стать причиной обострения подагры у людей с таким заболеванием.

Помните, что употреблять яйца стоит в умеренном количестве, и нужно учитывать индивидуальную переносимость. Одно-два яйца в день только на пользу.

Фото: istockphoto.com

Польза перепелиных яиц

В 100 г продукта содержится 168 ккал, 12 г белков, 13 г жиров и 0,6 г углеводов. Как и куриные яйца, перепелиные имеют богатый состав. Например:

перепелиные яйца содержат в пять раз больше фосфора и в семь раз больше железа, чем куриные;

они богаты аминокислотами, витаминами (А, D, особенно группы B) и минералами (кальций, магний, фосфор, железо, калий, селен);

также помогают улучшить работу пищеварительной системы. Особенно могут быть полезными при гастрите и язве;

продукт содержит овомуцин, который обладает антивирусными свойствами;

благодаря своему составу они могут поддерживать здоровье кожи и волос;

такие яйца помогают укрепить иммунную систему и повысить уровень гемоглобина в крови; их употребление может помочь в предотвращении атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

В чём вред перепелиных яиц?

Перед употреблением стоит обратить внимание на следующее:

подобно куриным яйцам, перепелиные могут вызвать аллергические реакции у некоторых людей;

избыточное употребление может привести к нарушениям в работе печени и почек из-за высокого содержания белка;

существует риск заражения различными бактериями при употреблении сырых яиц;

как и любой продукт, их следует употреблять в умеренных количествах;

некоторые могут испытывать пищеварительные расстройства при употреблении большого количества перепелиных яиц.

Перед покупкой важно обращать внимание на страну происхождения яиц, так как их качество может зависеть от условий содержания птицы.

Фото: istockphoto.com

Какие полезнее: перепелиные или куриные?

Оба вида яиц содержат множество полезных веществ и имеют свои преимущества. Перепелиные часто считаются более питательными из-за высокого содержания витаминов и минералов, а также из-за меньшего риска заражения.

Два типа яиц содержат холестерин. Но стоит помнить, что его уровень в крови человека больше зависит от насыщенных жиров в диете, чем от употребляемого холестерина.

В составе перепелиных яиц – более полезные жиры и меньше насыщенных жиров по сравнению с куриными.

Выбор между одними или другими зависит от индивидуальных предпочтений, потребностей в питательных веществах и бюджета. Оба типа предлагают уникальные преимущества. Если вы ищете более питательный и экзотический продукт, то перепелиные яйца могут вам подойти. Если вам нужен доступный и универсальный продукт для приготовления различных блюд – куриные яйца будут оптимальным выбором.

Можно ли заменить куриные яйца перепелиными?

Это самый частый вопрос. Особенно когда в рецепте указываются перепелиные. Россиянам привычнее всё-таки куриные. Больших изменений на вкусовые качества блюда замена не несёт.

Не забудьте рассчитать норму. Так, одно куриное будет приравниваться к пяти перепелиным. С энергетической точки зрения – два перепелиных равны одному куриному.

Многие считают, что перепелиные гипоаллергенны. Помните, что реакция организма может проявиться на все типы яиц. Учтите это при составлении детского меню. В данном случае стоит проконсультироваться с педиатром.