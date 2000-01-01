Хотели бы заночевать в палатке в таком месте? Невероятно классный вид!
Это Язык Тролля в Норвегии.
@sembler8
@sembler8
Хотели бы заночевать в палатке в таком месте? Невероятно классный вид!
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