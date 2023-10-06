Как поддерживал форму Рокки Бальбоа? Разбираем тренировку легендарного кинобоксёра

Фильмы про Рокки Бальбоа, сыгранного актёром Сильвестром Сталлоне, – настоящая классика кино про бокс и спортивных драм. Саундтрек из фильмов стал одним из самых узнаваемых в мире, а возвышенные речи Рокки завирусились в интернете и стали мемом. Но Бальбоа не был бы собой, если бы не тягал штангу и не мутузил грушу в кадре. Специально для вас разобрали тренировку великого кинобоксёра с профессиональным бойцом.

Дамил Шарафутдинов профессиональный боец лиги «Наше Дело» «Неважно, насколько у боксёра техничный удар. Если он много побеждает, к его удару не может быть вопросов».

Эффективна ли методика тренировок Рокки?

Хоть на экране Рокки всегда неотразим, в жизни всё работает по другим законам. В ринге во время реального поединка у тебя почти нет права на ошибку, нет ещё одного дубля, который спасёт положение. Поэтому у многих возникает резонный вопрос: а будет ли эффективной система тренировок Рокки для обычных людей?

Дамил Шарафутдинов: Тренировка для боксёров эффективна в том случае, если комбинировать силовые занятия с боксёрскими. Иначе ухудшатся скорость и функциональная подготовка.

По большому счёту без скорости и техники в ринге делать нечего, и, кроме сильного удара, больше вы ничего показать не сможете. И хватит вас, если повезёт, на первые несколько минут боя. Затем вы выдохнетесь, и бой будет пущен на самотёк. В профессиональном боксе минимум четыре раунда, поэтому бойцу нужна серьёзная и разносторонняя подготовка.

Фото: Кадр из фильма/«Кинопоиск»

Разбор упражнений с кувалдой и бочкой

В отрывке есть как минимум два упражнения, про которые хотелось бы поговорить отдельно. И если про подтягивания, жим штанги и пробежки мы знаем достаточно, то силовые с бочкой и кувалдой могут вызвать вопросы. Сначала Рокки что есть сил бьёт молотом по покрышке, а в следующем кадре со всего размаху кидает бочку в пол. Насколько такие упражнения полезны при подготовке к бою?

Дамил Шарафутдинов: Они однозначно эффективны, потому что развивают силовую выносливость, взрывные, мощные удары. По факту мы заставляем мышцы имитировать силовой, то есть максимально тяжёлый удар.

Теперь мы понимаем, откуда у героя Сталлоне такой джеб. Всё же одних спаррингов для развития силы удара недостаточно.

С полной тренировкой Рокки можно ознакомиться в видео ниже.

Под силу ли тренировка Рокки обычным людям?

В ролике отражена подготовка боксёра к поединку после долгого перерыва. Это видно по тому, как Рокки прогрессирует день ото дня, превозмогая себя по всем законам в спортивных драмах. Именно этот эпизод и отличает фильм от реальной жизни. Потому что, как правило, профессиональные бойцы выходят на пик формы за какое-то время до боя, а на финальном этапе просто её поддерживают.

Дамил Шарафутдинов: Я считаю, что профессиональные спортсмены однозначно готовятся примерно в таком ритме, когда подходят к боям. Но, естественно, любой организм требует отдыха, поэтому между тренировками восстановление обязательно. Обычно любая подготовка к бою делится на циклы, их выстраивает тренерский штаб.

Приведём пример, чтобы было понятнее. Два дня подготовки, потом день отдыха, затем три дня подготовки. Или если мы берём объёмную работу и есть достаточно времени до боя, обычно это три дня тренировок и день отдыха. Потом спортсмен переходит на схему «3 и 2», ближе к бою – «2 и 2». И уже за неделю до поединка достаточно будет всего одной-двух тренировок, чтобы сохранялась мышечная память.

Фото: Кадр из фильма/«Кинопоиск»

Правильно ли у Рокки поставлен удар?

Рокки не был бы собой, если бы не обладал хорошим ударом, скажете вы. И мы не сможем не согласиться, но это если говорить про кино. А вот решил бы исход боя такой удар в реальном поединке – большой вопрос.

Дамил Шарафутдинов: У Рокки хороший удар. Если мы говорим про бокс, там существуют разные техники. Я считаю, что, если человек побеждает, значит, у него всё правильно и хорошо, и надо просто совершенствовать технику. Если не побеждает, то уже могут возникнуть вопросы.