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Завораживающий танец в гимнастическом колесе
Завораживающий танец в гимнастическом колесе
Этот снаряд также называют «немецким» или «рейнским» колесом.

@cheyenne_rechsteiner
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Завораживающий танец в гимнастическом колесе
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