Завораживающий танец в гимнастическом колесе
Этот снаряд также называют «немецким» или «рейнским» колесом.
@cheyenne_rechsteiner
@cheyenne_rechsteiner
Завораживающий танец в гимнастическом колесе
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