Качаем широчайшие в тренажёрном зале. Видеоинструкция от тренера с техникой выполнения

Мышца, о которой мы сегодня поговорим, и вправду самая широкая в нашем теле. Она тянется от поясничного отдела аж до плечевой кости. И, конечно, над ней нужно работать. А вот как это делать – расскажет фитнес-тренер Иван Королёв.

В этой тренировке вас ждут всего три упражнения: тяга верхнего блока к груди, пуловер в кроссовере и тяга блока к поясу. Не пугайтесь сложных названий, на самом деле всё довольно просто. Включайте видео и запоминайте инструкции, повторяйте все движения за тренером. А перед занятием не забудьте выполнить разминку. Это залог успешной тренировки, поэтому возьмите небольшой разогрев в привычку. Если вы никогда ранее не занимались, не гонитесь за слишком большим весом. Выставляйте отягощения согласно вашему уровню физической подготовки. Мышцы должны хорошо работать, но вам не должно быть очень тяжело.