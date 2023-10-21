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Лучшие упражнения для прокачки широчайших в тренажёрном зале: эффективные методы и советы

Качаем широчайшие в тренажёрном зале. Видеоинструкция от тренера с техникой выполнения
Иван Королёв Виктор Обморнов
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Качаем широчайшие в тренажёрном зале
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Вас ждут три упражнения, которые максимально задействуют эти мышцы.

Мышца, о которой мы сегодня поговорим, и вправду самая широкая в нашем теле. Она тянется от поясничного отдела аж до плечевой кости. И, конечно, над ней нужно работать. А вот как это делать – расскажет фитнес-тренер Иван Королёв.

В этой тренировке вас ждут всего три упражнения: тяга верхнего блока к груди, пуловер в кроссовере и тяга блока к поясу. Не пугайтесь сложных названий, на самом деле всё довольно просто. Включайте видео и запоминайте инструкции, повторяйте все движения за тренером. А перед занятием не забудьте выполнить разминку. Это залог успешной тренировки, поэтому возьмите небольшой разогрев в привычку. Если вы никогда ранее не занимались, не гонитесь за слишком большим весом. Выставляйте отягощения согласно вашему уровню физической подготовки. Мышцы должны хорошо работать, но вам не должно быть очень тяжело.

Видеотренировку для красивых ног с гирей ищите здесь:
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Тренировка с гирей: 4 упражнения для сильных и рельефных ног
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