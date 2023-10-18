Как мужчине одеваться, чтобы плечи казались шире, а живот — меньше? Инструкции от стилиста

Ольга Денега fashion-эксперт интернет-магазина Shopping Live «Мода — это история не только про тренды и актуальные фасоны. Важную роль играет правильный подбор одежды, в которой вы будете выглядеть и чувствовать себя уверенно. Мужчины часто не знают, как собрать аутфит, который спрячет «проблемные зоны» и подчеркнёт достоинства. Предлагаю восполнить эти пробелы».

Как расширить плечи?

Верный союзник в борьбе за красивый силуэт и широкие плечи — горизонтальная полоска. Свитеры и пиджаки с таким принтом создают визуальный объём и помогают достичь гармоничных пропорций. Ещё один вариант, который стоит рассмотреть, — пиджаки и пальто с жёсткими подплечниками. Они делают линию чётче, визуально расширяя её.

Светлые оттенки визуально расширяют. Торс кажется массивнее Фото: istockphoto.com

Отдавайте предпочтение рубашкам, футболкам, кардиганам и джемперам в светлых тонах: белым, бежевым, светло-голубым и т.п. Эти оттенки создадут визуальный контраст с тёмными деталями остальной одежды, делая торс более объёмным и брутальным.

Один из самых универсальных вырезов для мужской одежды — V-образный. Он расширяет плечи и удлиняет силуэт, что создаёт иллюзию более узкой талии и массивного торса. А ещё этот вырез отлично смотрится в многослойных образах, которые, в свою очередь, также работают на расширение линии плеча и коррекцию пропорций.

Как сузить бёдра?

Чтобы создать визуальный эффект более стройных бёдер, выбирайте брюки прямого фасона или модели, которые слегка заужены книзу. Этот приём позволяет выровнять пропорции и придать силуэту более стройный вид. Лучше избегать вариантов с заниженной талией. Она может искажать пропорции тела и укорачивать силуэт. Остановитесь на моделях, которые подчеркивают вашу естественную линию талии — на средней и высокой посадке.

Образ с ошибками: светлый оттенок расширяет бёдра Фото: istockphoto.com

В цветовой палитре лучше отдать предпочтение тёмным оттенкам. Например, глубоким синим, графитовым или чёрным. Тёмные цвета создают визуальное сужение и помогают скрыть излишний объём. Старайтесь избегать брюк с полосками или джинсов с акцентным декором. Это может привлечь лишнее внимание к этой области и сделать её более объёмной.

От декора на брюках, в особенности в области бёдер, лучше полностью отказаться. Объёмные карманы и другие детали сделают эту зону более массивной. Ремень тоже стоит выбирать максимально лаконичный, с небольшой аккуратной пряжкой.

Верное решение: тёмный цвет стройнит бёдра Фото: istockphoto.com

Ещё один принцип, который поможет скорректировать фигуру, — выбирать верх одежды такой длины, чтобы он заканчивался или выше, или ниже самой широкой линии бёдер. Это позволит не создавать лишнюю горизонталь и скрыть объёмы как в бёдрах, так и на животе.

Как скрыть живот?

Создать более чёткую линию талии или дополнительно её выделить можно с помощью контрастного ремня. Особенно удачно этот приём работает со светлым верхом, приближая силуэт к эталонному типу перевёрнутого треугольника.

Контрастный ремень привлекает внимание к талии и делает её более стройной. Это идеальное решение для тех, кто хочет скрыть небольшой животик.

Если вас беспокоит лишний объём в талии, то мешковатой одежды стоит избегать так же, как и облегающей — она только подчеркнёт проблемные места. Вместо этого выбирайте изделия с посадкой по фигуре. Между тканью и телом должно быть 1–2 сантиметра свободного пространства. Это позволит вам двигаться комфортно, а одежда будет лучше сидеть, корректируя недостатки фигуры.

Одежда должна свободно сидеть по фигуре Фото: istockphoto.com

Стоит выбирать изделия из плотных тканей, особенно верхнюю одежду. Кожаные, твидовые, шерстяные куртки, пиджаки и пальто делают фигуру визуально более «собранной».

Костюмы в стиле двойка или тройка также помогут скрыть живот и придать силуэту более стройный вид. Они также позволяют расширить плечевой пояс, уравновешивая пропорции тела. Оптимальными будут модели из плотных материалов, которые хорошо держат форму.