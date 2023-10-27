Врач рассказала, почему у мужчин выше риск развития болезней сердца и сосудов

Асият Хачирова врач-кардиолог, диетолог, кандидат медицинских наук «От сердечно-сосудистых заболеваний умирает каждый второй россиянин. К сожалению, большинство из них — мужчины. Разберёмся, почему так происходит».

Кто подвержен риску развития сердечно-сосудистых заболеваний?

Риски развития болезней сердца бывают двух видов: немодифицируемые и модифицируемые.

Немодифицируемые (пол, возраст и наследственность)

У мужчин по сравнению с женщинами риск заболеваний сердца выше. Это связано с половым различием. В организме женщины детородного возраста количество женского гормона – эстрогена – в разы выше, чем у мужчин. То есть у здоровой женщины в 35 лет инфаркт – нонсенс. У мужчины – начинающаяся закономерность.

Когда женщины входят в фазу менопаузы и количество эстрогена резко падает, то они в своём большинстве догоняют мужчин по количеству сердечно-сосудистых патологий всего за пять лет. Так у женщин и мужчин в 65 лет риск развития инфаркта и инсульта уже сравнивается.

Важно помнить, примерно 25% населения планеты имеют предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых патологий из-за генетических факторов. Это обусловлено врождённым дефектом артерий. В данном случае необходимо в обязательном порядке вести здоровый образ жизни.

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Модифицируемые (курение, алкоголь, ожирение, стресс, отсутствие активности)

Это факторы, на которые человек может повлиять.

Курение

Один из наиболее вредных факторов для сердечно-сосудистой системы. Почему? Пагубная привычка способствует быстрому изнашиванию и старению сердечно-сосудистой системы. Токсичные вещества, попадая в кровь, разносятся по тканям за доли секунд, что способствует мгновенному отравлению организма.

После выкуривания даже пары сигарет мелкие кровеносные сосуды спазмируются, так как никотин сужает их. Если курить регулярно, то они будут в таком состоянии постоянно. Как итог – теряется их эластичность. Также у курильщиков пульс учащается на 15%.

Алкоголь

Спиртные напитки увеличивают липкость тромбоцитов в крови. Это делает её густой, что осложняет передвижение по сосудам. К тому же алкоголь приводит к образованию лишнего веса, способного вызвать артериальную гипертонию.

Избыточный вес и ожирение

Эти факторы увеличивают воспалительный статус организма, вероятность и долю нарушения липидного и углеводного обменов. Люди с ожирением страдают гипертонией, у них высокий уровень плохого холестерина, инсулина и сахара в крови. Как итог – диабет. Всё это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Лишний жир в организме увеличивает объём крови, из-за чего повышается нагрузка на сердце. Ведь ему приходится перекачивать больше крови. Также жировые ткани производят токсические вещества (например, цитокины и адипокины). Они повреждают сердечную мышцу.

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Недостаточная физическая активность

Чтобы быть здоровым, необходимо двигаться. Минимальная нагрузка человека должна составлять 150 минут в неделю активности. В противном случае мышцы практически не функционируют, из-за чего не получают достаточно кислорода, замедляя обмен веществ.

Слабая сердечно-сосудистая система не способна обеспечить должную работу сердца. Данная мышца нуждается в тренировке.

Хронический стресс

Стресс – один из независимых факторов риска. Чем больше нервничаем, тем выше вероятность инфаркта. Напряжение повышает уровень сахара в крови и артериальное давление. Как раз то, что способствует развитию заболеваний сердца.

Те, кто постоянно в тревоге, больше склонны к неправильному питанию, курению, употреблению спиртных напитков и лени. Это вредно для сердечно-сосудистой системы.

Помните, что стресс повышает уровень адреналина, вызывает густоту крови и увеличивает риск образования тромбов. Также этот гормон в больших количествах превращается в адренохром, который поражает стенки артерий и приводит к атеросклерозу.

Фото: istockphoto.com

Как понять, что есть хроническая усталость? На это будут указывать следующие симптомы:

быстрая утомляемость;

бессонница;

головные боли;

слабость;

плохое настроение.

Все эти факторы в большей степени касаются мужчин, которые меньше следят за своим образом жизни. Поэтому они и страдают чаще от сердечно-сосудистых заболеваний.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Очевидно, что повлиять на риски развития сердечно-сосудистых заболеваний мы можем только через воздействие на модифицируемые факторы риска.

Что для этого нужно сделать? Не курить, снизить вес, увеличить долю овощей и фруктов в рационе, снизить потребление добавленного сахара, ввести в привычку много двигаться и заниматься физкультурой, уметь управлять гневом и стрессом в своей жизни.

Также важно обязательно проходить минимальные чекапы в поликлинике ежегодно.

Если у вас уже есть артериальная гипертензия, повышенный холестерин, сахар в крови и повышенное артериальное давление (гипертония), то необходима консультация кардиолога и эндокринолога. Специалисты назначат постоянный приём препаратов. Они помогут поддерживать здоровье пациента в норме.

По данным ВОЗ, нормы артериального давления приравниваются к таким показателям – от 120/80 мм рт. ст. и до не более 135/85 мм рт. ст. В случае отклонений в разы повышается риск инфаркта и инсульта.

Фото: istockphoto.com

Не стоит пренебрегать приёмом антигипертензивных средств. Они не вылечивают, но поддерживают давление на должном уровне и снижают нагрузку на сердце и сосуды. Принимать их необходимо только по назначению врача.

Что касается повышенного холестерина и сахара крови, то о них зачастую пациенты узнают в больнице после свершившегося инфаркта или инсульта. Поэтому регулярное профилактическое обследование – обязательная часть жизни мужчины после 40 лет.

Важно помнить, что профилактика болезней сердца и сосудов должна быть индивидуализированной и согласованной с врачом, учитывая вашу конкретную ситуацию и факторы риска.

Также вести здоровый образ жизни нужно всем. И тем, у кого нет никаких изменений, и тем, у кого были выявлены минимальные. Этот вклад в профилактику сердечно-сосудистых проблем составляет более 50%.