«Выбирайте неудобные даты». Эксперт рассказал, когда лучше планировать новогодний тур

Тариел Гажиенко владелец международной сети туристических агентств GiTravel «Большинство людей с нетерпением ждут новогодних каникул, чтобы наконец-то отдохнуть и отправиться в сказочное путешествие. Между тем при необдуманном подходе поездка всей семьёй в праздники может оказаться не по карману даже тем, кто имеет стабильный средний доход. Рассказываю о том, как сэкономить на новогоднем отдыхе и сделать его бюджетным».

Планирующим отдых во время зимних каникул необходимо понимать, что в Новый год цены на любые туры и рейсы резко взлетают в два-три раза. Это самый дорогой период для досуга. Можно сказать, что это время для отелей является настоящей золотой жилой. Если вы всё равно готовы раскошелиться, но хотите сэкономить, воспользуйтесь следующими советами.

Выбирайте «неудобные» даты путешествия

Не секрет, что самыми актуальными и востребованными являются числа с 1 по 3 января. В указанные дни туроператоры предлагают максимально высокую стоимость, прекрасно понимая, что уловка сработает. Всё дело в том, что по старой русской традиции большинство встречает Новый год 31 декабря дома, в кругу близких, и только потом со спокойной совестью отправляется в путешествие. Если вы мечтаете о новогодней поездке и готовы пожертвовать давней привычкой, смело покупайте тур с вылетом 29-30 декабря. Такое решение будет стоить на 10% дешевле, чем в первых числах января.

Чтобы значительно сэкономить, необходимо выйти за пределы установленных новогодних каникул, например, вылететь 23-24 декабря и вернуться к 1 января. Такой график устраивает далеко не всех, потому что многие из нас «закрывают хвосты» на работе, покупают подарки и активно готовятся к празднику.

Ещё одним экономным, но не самым популярным вариантом является период с 6-7 января с датой возвращения примерно после 10 января. Это решение позволит вам отправиться на новогодний отдых по сравнительно приемлемой цене.

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Выбирайте менее популярные страны

Примите тот факт, что тёплое море на новогодних каникулах обойдётся весьма недёшево. Если вы готовы ограничить себя в желании искупаться и насладиться летней погодой, подходящее решение обязательно найдётся.

Одной из самых удобных и бюджетных стран является Турция, где во многих отелях есть бассейны, как внутри, так и на улице. Кроме того, здесь будет пусть и не самый тёплый, но всё равно адекватный климат.

Не менее популярным местом для новогоднего отдыха считается Абхазия – довольно бюджетная, но в то же время хорошая идея для празднования главного зимнего праздника. Здесь тоже не получится поплавать в тёплом море, но зато можно посетить интересные места, сходить на экскурсии, отметить торжество в живописной локации.

Для праздничного отдыха можно выбрать и Армению. Из Москвы и некоторых других городов есть прямые рейсы. Главное – заранее позаботиться о покупке билетов и бронировании отелей. Также рассмотрите поездку в Египет, бонусом станет тёплое море.

Выбирайте и любые другие страны и города, которые нельзя назвать желанными для большинства туристов в Новый год. Помните, что многие из них прекрасны не только хорошими ценами на перелёты в Новый год, но и относительно недорогой стоимостью на проживание.

Тем, кто хочет уехать на новогодние праздники и при этом сэкономить, есть смысл обратить внимание на возможность приятно провести время. Тем более что в такой период туристам предлагают массу увлекательных праздничных мероприятий на любой вкус.