Нормативы ГТО — 2023: как получить золотой значок и что он даёт?

«Готов к труду и обороне» – слоган, придуманный ещё в СССР. Это была не просто красивая фраза, а олицетворение образа жизни советских пионеров и их стремлений. Самое настоящее кредо, и аббревиатура ГТО живёт до сих пор. Это спортивные нормативы, которые может сдать любой желающий из I или II групп здоровья и получить за это значок. Сегодня мы расскажем, что нужно сделать, чтобы сдать ГТО.

Екатерина Кравченко топ-тренер сети фитнес-студий World Class «Программа ГТО зародилась после Великой Октябрьской революции. Страна укреплялась, набирала политическую мощь. Основой дисциплины, порядка и хорошей физической подготовки безоговорочно признавался массовый спорт. Программа ГТО появилась 11 марта 1931 года благодаря инициативе комсомола. Именно он выступил инициатором создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».

Как появилась программа ГТО?

Именно тогда, в 1931 году, предложили создать общие критерии для оценки физической подготовки молодёжи, награждая каждого почётным значком о сдаче нормативов ГТО (бронза, серебро и золото). К испытаниям на получение значка «Готов к труду и обороне» первоначально допускались мужчины не моложе 18 лет и женщины не моложе 17 лет. Особым условием было удовлетворительное состояние здоровья. Определял его врач, который устанавливал, что выполнение норм по данному комплексу не принесёт ущерба здоровью человека.

Организация спорта в СССР заслуживает уважения, с какой стороны ни посмотри. Спортсмены занимали высокие места на международных соревнованиях. Хоккейная, футбольная и баскетбольная сборные были очень сильны. В индивидуальных видах спорта советские атлеты также добивались успехов.

Люди из мира спорта представляли свою страну, создавали ей имидж, это было очень важно с политической точки зрения. Поэтому неудивительно, что в Советском Союзе появилась система, которая мотивировала молодых ребят вести спортивный образ жизни.

Фото: ISTOCKPHOTO.COM

Как получить золотой значок?

Для успешной сдачи ГТО нужно выполнить нормативы по спортивным испытаниям, всего их 13. Однако чтобы получить золотой значок, не нужно сдавать все. Достаточно четырёх обязательных нормативов и ещё пяти – на выбор.

Обязательные:

бег на 30 м (или бег на 60 м, или бег на 100 м);

бег на 3000 м;

подтягивания из виса на высокой перекладине (или рывок гири 16 кг, или отжимания);

наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье.

Фото: ISTOCKPHOTO.COM

Дополнительные:

челночный бег;

прыжок в длину с разбега (или прыжок в длину с места толчком двумя ногами);

подъём туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз за 1 мин);

метание спортивного снаряда весом 700 г;

бег на лыжах на 5 км или кросс на 5 км (бег по пересечённой местности);

плавание на 50 м;

стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом (или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо из «электронного оружия»);

самозащита без оружия (очки).

Возрастные ступени для сдачи ГТО:

1-я ступень – от 6 до 7 лет;

– от 6 до 7 лет; 2-я ступень – от 8 до 9 лет;

– от 8 до 9 лет; 3-я ступень – от 10 до 11 лет;

– от 10 до 11 лет; 4-я ступень – от 12 до 13 лет;

– от 12 до 13 лет; 5-я ступень – от 14 до 15 лет;

– от 14 до 15 лет; 6-я ступень – от 16 до 17 лет;

– от 16 до 17 лет; 7-я ступень – от 18 до 19 лет;

– от 18 до 19 лет; 8-я ступень – от 20 до 24 лет;

– от 20 до 24 лет; 9-я ступень – от 25 до 29 лет;

– от 25 до 29 лет; 10-я ступень – от 30 до 34 лет;

– от 30 до 34 лет; 11-я ступень – от 35 до 39 лет;

– от 35 до 39 лет; 12-я ступень – от 40 до 44 лет;

– от 40 до 44 лет; 13-я ступень – от 45 до 49 лет;

– от 45 до 49 лет; 14-я ступень – от 50 до 54 лет;

– от 50 до 54 лет; 15-я ступень – от 55 до 59 лет;

– от 55 до 59 лет; 16-я ступень – от 60 до 64 лет;

– от 60 до 64 лет; 17-я ступень – от 65 до 69 лет;

– от 65 до 69 лет; 18-я ступень – от 70 и старше.

Показатели, которые нужны для получения медалей, можно посмотреть по ссылке.

Фото: ISTOCKPHOTO.COM

Советские нормативы ГТО

Трудно составить общую картину по нормативам, потому что, как известно, у 10-летних и 30-летних спортсменов они будут совершенно разные. Но можно подчеркнуть, что в Советском Союзе были некоторые отличия от современной спортивной системы.

Например, одним из испытаний была езда на велосипеде. Люди от 18 до 39 лет проезжали 10 или 20 км на результат. Были также гимнастическое многоборье и марш-бросок на 3-6 км. В список входили, помимо этого, лазание по канату и толчок штанги от груди, бег на коньках и даже туристский поход. Надо сказать, что в СССР программа была значительно более вариативной, каждый мог найти себе что-то по по интересу. По сравнению с советским ГТО современный российский более упрощённый.

В общем, несмотря на то что ГТО продолжает своё существование уже почти 100 лет, за эти годы комплекс значительно видоизменился, хоть суть и осталась та же: воспитывать поколения людей, любящих спорт и ведущих активный образ жизни.

Фото: ISTOCKPHOTO.COM

Ещё немного о нормативах

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твёрдым покрытием. Смешанное передвижение состоит из бега, переходящего в ходьбу в любой последовательности. По беговой дорожке стадиона или любой ровной местности.

Бег на лыжах проходит свободным стилем на дистанциях, проложенных преимущественно на местности со слабо- и среднепересечённым рельефом в закрытых от ветра местах.

Подтягивание на перекладине выполняется из исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук – на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, ступни вместе. Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, зафиксировать себя в этом положении на 1 секунду.

Альтернатива подтягиваниям – это рывок гири. Поднять её нужно всего один раз, но крепко подумайте, прежде чем сделать выбор в пользу этого испытания. Потому что вам нужно будет поднять гирю с пола наверх так, чтобы ваша рабочая рука была выпрямлена. Тестирование проводится на помосте или на любой ровной площадке размером 2х2 м. Для выполнения испытания используется гиря весом 16 кг.

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье выполняется из исходного положения: стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см.

Фото: ISTOCKPHOTO.COM

Зачем сдавать ГТО?

Все испытания выполнить вполне реально, в них нет ничего экстремально сложного. И даже если не получится с первого раза всё сдать, вы сможете попробовать ещё. Так что не стоит расстраиваться раньше времени. Но, безусловно, к сдаче некоторых нормативов придётся подготовиться.

Золотой значок ГТО – это не только про «доказать себе» и про уверенность. Ради него стоит потрудиться и с точки зрения индивидуальной выгоды. Школьникам при поступлении значок прибавит баллы, которых, быть может, не будет хватать для поступления в университет мечты. Студентам эта награда поможет со сдачей зачётов по физкультуре. А в отдельных спортивных институтах за выполнение нормативов ГТО даже могут повысить стипендию.