Что будет, если начать закаляться после 40 лет и 90 дней ходить по снегу?

Елена Хакимова консультант по питанию, модель age+ «Перемены в жизни начинаются внутри человека. И достичь их не так сложно, как кажется. Можно начать с универсального и доступного каждому способа — закаливания. Расскажу о своём опыте».

Как изменилась моя жизнь

90 дней я ходила босиком по снежной земле. Закаливание полностью изменило мою жизнь. Благодаря этому зарядилась энергией и попала на конкурс красоты. В 2023 году выступила в качестве модели в журнале EDITH. И продолжаю достигать новых вершин.

Фото: из личного архива Елены Хакимовой

Как это работает

О ходьбе босиком по снегу слышала давно. Вычитала, что такая практика защищает от простудных заболеваний, стимулирует иммунитет. Коже требуется обогрев, и в результате соприкосновения с холодными объектами повышается кровоснабжение. В результате стимулируется вся сердечно-сосудистая система.

Фото: из личного архива Елены Хакимовой

Начинала постепенно

Изначально разогревала организм, выполняя гимнастику в тёплом помещении. Находилась на снегу – не больше минуты, при этом постоянно двигалась. Затем снова возвращалась в отапливаемое помещение и продолжала разминку. Со временем организм привык к подобному методу стимуляции, поэтому время нахождения на холодной поверхности увеличила.

Влияние на организм

Заметила, что холод выводит организм из так называемого дремотного состояния. Помимо того, что происходит естественный массаж стоп, ощутила благотворную энергию земли. Из-за хождения в обуви этот канал связи у многих остаётся закрытым.

Ведь не зря существует такое понятие, как заземление, подразумевающее хождение босыми ступнями по земле без обуви или носков. Учёные также подтверждают этот факт.

Исследования показывают, что контакт босыми ступнями с Землёй имеет потенциал в лечении, предотвращении развития различных хронических дегенеративных заболеваний. Кроме того, авторы работы отмечают, что заземление во время физических упражнений приводит к улучшению процесса восстановления после тренировок.

Фото: из личного архива Елены Хакимовой

По словам исследователей, благодаря хождению босиком в разы увеличивается стимуляция нервных окончаний, которые на стопах, как известно, находятся в большом количестве. Органы и ткани активнее снабжаются кислородом.

На себе ощутила, что такая практика повышает энергетический резерв организма, его сопротивление стрессовому воздействию.

Адаптировалась к закаливанию не менее чем за полгода. Однако уже через 90 дней почувствовала изменения: стало легко просыпаться по утрам, появилось огромное количество энергии и стремление к новым знаниям и достижениям.

Мнение врача

Сергей Алексутов ведущий врач — травматолог-ортопед, подиатр (специалист по заболеваниям стопы) «Правильная ходьба босиком по снегу и закаливание способствуют оздоровлению организма. Но здесь важно соблюдать осторожность. Для наибольшего полезного эффекта рекомендуется придерживаться следующих правил».

Правильно выбирайте поверхности. Наиболее полезной будет ходьба по естественным (трава, песок, галечный пляж) и искусственным (ортопедические коврики) поверхностям. Такая стимуляция благотворно влияет на организм в виде естественного массажа стоп и стимуляции рефлексогенных зон. Следует избегать хождения по агрессивным и травмирующим покрытиям (угли, острые предметы), особенно для неподготовленных людей.

Фото: istockphoto.com

Соблюдайте правильную дозированность. Героиня резонно делает акцент на постепенности вхождения в практику закаливания. Рекомендуется делать разминку и заминку для более мягкой адаптации организма.

Особое внимание к безопасности. В результате воздействия холода на организм кровоснабжение снижается. Необходимо внимательно следить за состоянием стопы, чтобы не упустить опасные «сигналы»: длительная потеря чувствительности, изменение кожи, выраженные отёки и сильная боль.

Постоянно двигайтесь. Благодаря специальному устройству кровеносной системы кровь не застаивается в сосудах именно при движении. Регулярные активные прогулки способствуют улучшению кровообращения, ускорению метаболизма и профилактике варикозного расширения вен.

Фото: istockphoto.com

Соблюдайте комплексность. Дополнять хождение босиком по снегу рекомендуется с общим закаливанием организма. Например, с помощью контрастного душа. Правила те же: внимание к своему организму, постепенное вхождение, умеренность и аккуратность при закаливании.

Также стоит помнить про гигиену и дополнительную помощь коже стоп в виде укрепляющих и тонизирующих кремов, благотворно влияющих на стопы. Если появились сомнения в правильности и безопасности закаливания, то стоит обязательно обратиться к врачу.