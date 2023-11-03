5 фильмов для сильных мужчин со стальным характером. Выбор кинокритика

Таира Фогельсон культуролог, писатель, кинокритик «Говоря о сильных мужчинах, можно было бы остановиться на «Брестской крепости» или на «Рэмбо». Всё кино о войне в действительности нацелено на мужской характер, лишь иногда оно дополняется женским образом. Тема сильных мужчин встречается во многих кинокартинах и в разных жанрах. Такие фильмы смотришь не с целью полюбоваться. Обычно зритель ожидает «прийти, увидеть, победить» или почувствовать, «как закалялась сталь».

Зрителю хочется проявить к герою уважение, понять что-либо для себя, научиться важному и укрепить внутренние позиции. Кино о мужчинах – это часто не развлекательное кино. В некоторых местах сюжет обретает черты брутальности, а в некоторых – указывает на факт, что даже сильный человек может колебаться, сомневаться. Но это только на мгновение.

Предлагаем вам посмотреть кино о героях, которых обстоятельства закалили покрепче стали, начиная с той кинокартины, которая на данный момент будет отвечать вашим внутренним потребностям.

«Безумный Макс», Австралия, 1979, реж. Джордж Миллер

Картина, бюджет которой составлял всего $ 300 тыс. и которая собрала более $ 100 млн в прокате, с высокой вероятностью может пережить десятилетия. Герой Мела Гибсона – Макс Рокатански – переживает смерть жены и ребёнка. Личная драма усугубилась тем, что сам Макс работает полицейским и ловит плохих парней, а после случившегося с его семьёй правосудие состояло из него одного. Устраняя одного противника за другим, Макс эволюционировал сам. Многое в преобразовании его характера обозначено в одной-единственной сцене. Однако для того, чтобы по-настоящему понять суть этой эволюции, имеет смысл понаблюдать за тем, как протекала жизнь Макса до несчастья.

Возрастные ограничения: 16+

«Безумный Макс» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Шерлок Холмс», США, Германия, Великобритания, Австралия, 2009, реж. Гай Ричи

Шерлока Холмса играли многие именитые актёры, но по-настоящему мужскую версию сыграл Роберт Дауни-младший. Режиссёр Гай Ричи существенно перевернул привычный стиль рассказов Артура Конан Дойла. Вместо того чтобы изображать Шерлока и его напарника доктора Ватсона раскрывающими тайны и наслаждающимися бокалом портвейна и хорошей сигарой в своей гостиной, Гай Ричи поместил их в центр кулачных боёв, перестрелок и сцен погони. Не ожидали? То-то и оно.

Холмс стал суровым боксёром, используя не только свою физическую подготовку, но также и остроту ума, чтобы выполнять стратегические удары, которые сбивали его противника с ног. Он использовал одну и ту же тактику вновь и вновь, что помогло ему правильно предсказывать ходы своих врагов и организовать собственные манёвры. Достаточно нестандартный подход, когда сила героя на ринге состояла не в физических возможностях, а в умственных.

Возрастные ограничения: 12+

«Шерлок Холмс» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Порок на экспорт», Великобритания, США, Канада, 2007, реж. Дэвид Кроненберг

Николай Лужин — член русской мафии, и у него достаточно сложный характер. Он не простой стереотипный бандит, а человек, который верен своей семье и готов сделать всё возможное, чтобы защитить её. Этот персонаж одновременно увлекает и нервирует зрителя во многом за счёт того, что в главной роли — датско-американский актер Вигго Мортенсен, который неоднократно снимался у Альфреда Хичкока. Сами понимаете, этот актёр весьма осведомлён о том, как заставить зрителя не моргнуть глазом и забыть про остывший чай в три часа ночи. Чтобы понять русских, актёр приезжал в Россию и успел пожить пару месяцев в нашей стране, изучая при этом русский язык.

Возрастные ограничения: 18+

«Порок на экспорт» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Временные трудности», Россия, 2017, реж. Михаил Расходников

Данный фильм построен на реальных событиях. Главный герой в картине – Саша Савельев, который появляется на свет с врождённым заболеванием. Но мне кажется, что более интересный персонаж – отец героя. Иногда он ведёт себя по отношению к сыну жёстко, иногда – возмутительно. Его тирания доводит до логического финала и разрыва с сыном. В картине тем не менее показана также оборотная сторона истории, которая переворачивает представление о сильном мужском характере, ведь сильный характер часто путают с тиранией. Посмотреть это кино обязательно стоит, чтобы перезагрузиться.

Возрастные ограничения: 12+

«Временные трудности» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Непрощённый», Россия, 2018, реж. Сарик Андреасян

Об этой картине сложно писать, однако она однозначно про мужской характер и силу воли. Один мой знакомый носит погоны и считает, что Виталий Калоев планировал поступить так, как поступил. Не могу ничего комментировать в отношении такой позиции, однако интересен не поступок, а путь героя сквозь «чёрную дыру». Фильм о мужчине, для мужчины и про мужчину. Его лучше смотреть без попкорна, но, если очень хочется, можно сварить себе кофе и зашторить окна. Так будет лучше для восприятия героя в кино, а не сюжета.

«Непрощённый» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»