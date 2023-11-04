Нутрициолог назвала полезный продукт, который может заменить и мясо, и вредные сладости

Татьяна Яковлева нутрициолог «Родиной нута считается Ближний Восток, его использовали ещё задолго до нашей эры. В древности ели в жареном виде с добавлением сыра и оливкового масла. Сейчас эту культуру по-прежнему выращивают и применяют в питании в разных странах мира».

Польза нута

Нут, он же турецкий горох, богат белками, жирами, клетчаткой, железом, магнием, марганцем, селеном, цинком витаминами группы В, А, С.

100 г варёного нута содержит:

129 ккал;

8,9 г белка;

1,9 г жира;

18,3 г углеводов.

Фото: istockphoto.com

Нут имеет низкую калорийность и лидирует по количеству основных незаменимых для организма аминокислот. Горох содержит Омега-3 и 6, витамин Е и положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей. А антиоксиданты в его составе помогают сохранять молодость и красоту.

Турецкий горох несёт много пользы для организма:

способствует снижению лишнего веса и росту мышц;

нормализует артериальное давление;

предупреждает анемию;

восстанавливает повреждённые ткани организма;

помогает работе кишечника;

снижает риск развития сахарного диабета;

предотвращает развитие атеросклероза (заболевание, поражающее артериальные сосуды).

Исследования показывают , что 150 г варёного нута в день способствуют снижению уровня плохого холестерина ЛПНП.

Нут оказывает положительное влияние на пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки. Две трети пищевых волокон продукта нерастворимы, что способствует улучшению перистальтики кишечника и поддержке здоровой кишечной среды.

Турецкий горох также подходит для тех, кто следит за фигурой. Исследования показывают, что продукт способствует потреблению меньшего количества калорий в день, снижая аппетит и вероятность перекусов между приёмами пищи.

Диетологи рекомендуют потребление до 600 г варёного нута в неделю.

Что приготовить из нута

В мире существует большое количество блюд, в состав которых входит турецкий горох. Из этого ингредиента готовят муку, печенье, каши и даже сладости. Самым известным блюдом является хумус. Он продаётся в любом магазине, а можно приготовить его и самостоятельно дома.

Рецепт хумуса

Ингредиенты

турецкий горох в сухом виде – 300 г;

чеснок – 3 зубчика,

зира (кумин) – 0,5 ч. л.;

семена кунжута – 80 г;

карри и соль по вкусу;

оливковое масло – 3 ст. л.;

сок лимона – 2 ст.л.

Фото: istockphoto.com

Приготовление:

Нут замочить на шесть-восемь часов. Варить два часа. Растолочь, добавить зиру, молотый чеснок, карри, оливковое масло. Потушить в течение пяти минут, постоянно перемешивая массу. Посыпать кунжутом и добавить лимонный сок.

Десерт из нута и сухофруктов

Если вы не представляете свою жизнь без сладостей и при этом следите за здоровьем, можно приготовить десерт из нута.

Ингредиенты:

турецкий горох (сухой) – 200 г;

курага – 8 шт.;

сушёный инжир – 8 шт.;

кунжут – 3 ст. л.;

любой фруктовый сок – 1 ст.л.;

мёд – 1 ст. л.;

какао-порошок – 3 ст. л.;

корица по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Приготовление:

Замочите турецкий горох на ночь в воде, а затем отварите. Сухофрукты вымочите в любом соке. Ингредиенты измельчите блендером, добавьте мёд и тщательно перемешайте. Сформируйте шарики и обваляйте их в смеси какао и корицы, в смеси орехов или кунжуте. Десерт готов!