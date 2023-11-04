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Что приготовить с нутом: 2 простых рецепта

Нутрициолог назвала полезный продукт, который может заменить и мясо, и вредные сладости
Татьяна Яковлева
Что приготовить с нутом: 2 простых рецепта
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В материале найдёте рецепты белковых блюд.
<a href="https://www.championat.com/authors/7351/1.html">Татьяна Яковлева</a>
Татьяна Яковлева
нутрициолог

«Родиной нута считается Ближний Восток, его использовали ещё задолго до нашей эры. В древности ели в жареном виде с добавлением сыра и оливкового масла. Сейчас эту культуру по-прежнему выращивают и применяют в питании в разных странах мира».

Польза нута

Нут, он же турецкий горох, богат белками, жирами, клетчаткой, железом, магнием, марганцем, селеном, цинком витаминами группы В, А, С.

100 г варёного нута содержит:

  • 129 ккал;
  • 8,9 г белка;
  • 1,9 г жира;
  • 18,3 г углеводов.

Фото: istockphoto.com

Нут имеет низкую калорийность и лидирует по количеству основных незаменимых для организма аминокислот. Горох содержит Омега-3 и 6, витамин Е и положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей. А антиоксиданты в его составе помогают сохранять молодость и красоту.

Турецкий горох несёт много пользы для организма:

  • способствует снижению лишнего веса и росту мышц;
  • нормализует артериальное давление;
  • предупреждает анемию;
  • восстанавливает повреждённые ткани организма;
  • помогает работе кишечника;
  • снижает риск развития сахарного диабета;
  • предотвращает развитие атеросклероза (заболевание, поражающее артериальные сосуды).
Исследования показывают, что 150 г варёного нута в день способствуют снижению уровня плохого холестерина ЛПНП.
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Нут оказывает положительное влияние на пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки. Две трети пищевых волокон продукта нерастворимы, что способствует улучшению перистальтики кишечника и поддержке здоровой кишечной среды.

Турецкий горох также подходит для тех, кто следит за фигурой. Исследования показывают, что продукт способствует потреблению меньшего количества калорий в день, снижая аппетит и вероятность перекусов между приёмами пищи.

Диетологи рекомендуют потребление до 600 г варёного нута в неделю.

Что приготовить из нута

В мире существует большое количество блюд, в состав которых входит турецкий горох. Из этого ингредиента готовят муку, печенье, каши и даже сладости. Самым известным блюдом является хумус. Он продаётся в любом магазине, а можно приготовить его и самостоятельно дома.

Рецепт хумуса

Ингредиенты

  • турецкий горох в сухом виде – 300 г;
  • чеснок – 3 зубчика,
  • зира (кумин) – 0,5 ч. л.;
  • семена кунжута – 80 г;
  • карри и соль по вкусу;
  • оливковое масло – 3 ст. л.;
  • сок лимона – 2 ст.л.

Фото: istockphoto.com

Приготовление:

  1. Нут замочить на шесть-восемь часов.
  2. Варить два часа.
  3. Растолочь, добавить зиру, молотый чеснок, карри, оливковое масло.
  4. Потушить в течение пяти минут, постоянно перемешивая массу.
  5. Посыпать кунжутом и добавить лимонный сок.
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Десерт из нута и сухофруктов

Если вы не представляете свою жизнь без сладостей и при этом следите за здоровьем, можно приготовить десерт из нута.

Ингредиенты:

  • турецкий горох (сухой) – 200 г;
  • курага – 8 шт.;
  • сушёный инжир – 8 шт.;
  • кунжут – 3 ст. л.;
  • любой фруктовый сок – 1 ст.л.;
  • мёд – 1 ст. л.;
  • какао-порошок – 3 ст. л.;
  • корица по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Приготовление:

  1. Замочите турецкий горох на ночь в воде, а затем отварите.
  2. Сухофрукты вымочите в любом соке.
  3. Ингредиенты измельчите блендером, добавьте мёд и тщательно перемешайте.
  4. Сформируйте шарики и обваляйте их в смеси какао и корицы, в смеси орехов или кунжуте.
  5. Десерт готов!
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