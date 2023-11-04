Нутрициолог назвала полезный продукт, который может заменить и мясо, и вредные сладости

«Родиной нута считается Ближний Восток, его использовали ещё задолго до нашей эры. В древности ели в жареном виде с добавлением сыра и оливкового масла. Сейчас эту культуру по-прежнему выращивают и применяют в питании в разных странах мира».
Польза нута
Нут, он же турецкий горох, богат белками, жирами, клетчаткой, железом, магнием, марганцем, селеном, цинком витаминами группы В, А, С.
100 г варёного нута содержит:
- 129 ккал;
- 8,9 г белка;
- 1,9 г жира;
- 18,3 г углеводов.
Фото: istockphoto.com
Нут имеет низкую калорийность и лидирует по количеству основных незаменимых для организма аминокислот. Горох содержит Омега-3 и 6, витамин Е и положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей. А антиоксиданты в его составе помогают сохранять молодость и красоту.
Турецкий горох несёт много пользы для организма:
- способствует снижению лишнего веса и росту мышц;
- нормализует артериальное давление;
- предупреждает анемию;
- восстанавливает повреждённые ткани организма;
- помогает работе кишечника;
- снижает риск развития сахарного диабета;
- предотвращает развитие атеросклероза (заболевание, поражающее артериальные сосуды).
Нут оказывает положительное влияние на пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки. Две трети пищевых волокон продукта нерастворимы, что способствует улучшению перистальтики кишечника и поддержке здоровой кишечной среды.
Турецкий горох также подходит для тех, кто следит за фигурой. Исследования показывают, что продукт способствует потреблению меньшего количества калорий в день, снижая аппетит и вероятность перекусов между приёмами пищи.
Что приготовить из нута
В мире существует большое количество блюд, в состав которых входит турецкий горох. Из этого ингредиента готовят муку, печенье, каши и даже сладости. Самым известным блюдом является хумус. Он продаётся в любом магазине, а можно приготовить его и самостоятельно дома.
Рецепт хумуса
Ингредиенты
- турецкий горох в сухом виде – 300 г;
- чеснок – 3 зубчика,
- зира (кумин) – 0,5 ч. л.;
- семена кунжута – 80 г;
- карри и соль по вкусу;
- оливковое масло – 3 ст. л.;
- сок лимона – 2 ст.л.
Фото: istockphoto.com
Приготовление:
- Нут замочить на шесть-восемь часов.
- Варить два часа.
- Растолочь, добавить зиру, молотый чеснок, карри, оливковое масло.
- Потушить в течение пяти минут, постоянно перемешивая массу.
- Посыпать кунжутом и добавить лимонный сок.
Десерт из нута и сухофруктов
Если вы не представляете свою жизнь без сладостей и при этом следите за здоровьем, можно приготовить десерт из нута.
Ингредиенты:
- турецкий горох (сухой) – 200 г;
- курага – 8 шт.;
- сушёный инжир – 8 шт.;
- кунжут – 3 ст. л.;
- любой фруктовый сок – 1 ст.л.;
- мёд – 1 ст. л.;
- какао-порошок – 3 ст. л.;
- корица по вкусу.
Фото: istockphoto.com
Приготовление:
- Замочите турецкий горох на ночь в воде, а затем отварите.
- Сухофрукты вымочите в любом соке.
- Ингредиенты измельчите блендером, добавьте мёд и тщательно перемешайте.
- Сформируйте шарики и обваляйте их в смеси какао и корицы, в смеси орехов или кунжуте.
- Десерт готов!