Могут ли волосы снова вырасти после облысения? Врач назвала случаи, когда это возможно

Валерия Мишанина врач, дерматолог, косметолог, мастер лазерной эпиляции Soft Laser и Epilaserman «Говоря о патологическом выпадении волос, врачи используют термин «алопеция», когда выпадение волос превышает 100-120 волос в день. Это касается как мужчин, так и женщин всех этнических групп. Может начаться в любом возрасте. Типов и причин этого явления множество».

Рассмотрим андрогенетическую и очаговую алопецию — наиболее распространённые типы потери волос у взрослых.

Андрогенетическая алопеция и причины

Бытует мнение, что только мужчины ей подвержены, однако это самый частый тип алопеции и у женщин. Разница лишь в возрасте возникновения: примерно 50% мужчин-европеоидов старше 50 лет (до 80% к 70 годам) и около 50% женщин старше 65 лет сталкиваются с ней.

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Выпадение волос по мужскому типу и по женскому несколько отличаются, хотя причина возникновения одна и та же — сочетание генетических и гормональных факторов. Гормон дигидротестостерон вызывает изменения в волосяных фолликулах на коже головы. Волосы, образующиеся в поражённых фолликулах, становятся меньше в диаметре, короче и светлее, пока в конечном итоге фолликулы полностью не изменяются и волосы не перестают расти.

У девушек андрогенетическая алопеция может быть связана с состояниями, при которых уровень андрогенов повышен, например, с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Его признаки включают: акне, увеличение количества волос на лице и теле, нерегулярные менструации и бесплодие. При подозрении на СПКЯ необходимо обратиться к гинекологу.

Это лечится?

К сожалению, нет. Однако есть ряд средств, которые помогают замедлить процесс и частично восстановить волосы. Врачи могут назначить пероральные препараты, эффект от которых заметен при непрерывном приёме препарата в течение трёх-шести месяцев.

Есть и побочные эффекты, которые выражаются в снижении либидо и проблемах с эрекцией, а положительный эффект угасает в течение 6–12 месяцев после прекращения лечения.

Фото: istockphoto.com

Существует и хирургический метод — трансплантация волос. Это процедура, при которой волосяные фолликулы берутся из задней и боковых частей головы и пересаживаются на поражённые участки.

Андрогенетическая алопеция прогрессирует медленно, от нескольких лет до десятилетий. Хотя более ранний возраст начала заболевания может привести к более быстрому выпадению волос.

Очаговая алопеция или алопеция areata

Дерматологи считают это состояние аутоиммунным заболеванием, которое часто начинается с небольших, размером с монету, участков выпадения волос на коже головы или по всему телу, включая бороду, брови, ресницы и даже волосы на лобке.

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При очаговой алопеции Т-клетки иммунной системы собираются вокруг волосяных фолликулов и атакуют его, не давая фолликулу производить больше волос. До конца механизм возникновения очаговой алопеции пока что непонятен.

Эта форма алопеции встречается как у мужчин, так и у женщин любого возраста и в 50% случаев начинается в детстве. Приблизительно у 1 из 1000 человек наблюдается одна из форм очаговой алопеции, независимо от этнической принадлежности. Семейный анамнез очаговой алопеции или других аутоиммунных заболеваний имеется у 10–25% пациентов.

Выделяют несколько вариантов заболевания, все они отличаются по масштабу поражённых участков, начиная от алопеции barbae, при которой области потери волос небольшие и затрагивают лишь бороду и усы, до универсальной алопеции, когда выпадают волосы по всему телу.

Как начинается?

Первым симптомом часто бывает внезапное очаговое выпадение волос. Иногда участки увеличиваются и сливаются. У некоторых процесс настолько быстрый, что теряются все локоны на коже головы без появления каких-либо отдельных участков.

Такое состояние может сопровождаться покалыванием, зудом, жжением и головными болями, однако многие не испытывают боли.

Для постановки верного диагноза необходимо обратиться к специалисту, который проведёт трихоскопию (осмотр волос и кожи головы под микроскопом). Может понадобится и биопсия кожи.

Это навсегда?

Нет. Очаговая алопеция не приводит к необратимому выпадению волос. Волосяные фолликулы не разрушаются, и волосы могут вырасти заново. Обычно в течение нескольких месяцев или лет, но гарантировать это не всегда возможно.

Фото: istockphoto.com

У многих людей с очаговой алопецией наблюдается полное возобновление роста волос. Однако, как только заболевание перерастает в тотальную или универсальную алопецию, шансов на полное возобновление роста становится меньше.

Как лечить?

Увы, не существует лекарства от очаговой алопеции, однако разрабатывается множество методов лечения, но ни один из них не гарантирует 100% эффективности. У многих людей наблюдается спонтанное возобновление роста волос и без лечения. Применение лекарств скорее будет эффективным в более лёгких случаях с небольшими участками выпадения волос.

Остальные причины выпадения волос, на которые стоит обратить внимание, какими бы очевидными они ни казались:

Дефицит питательных веществ

Внезапная потеря веса или недостаток белка могут привести к выпадению волос. Кроме того, дефицит железа, ниацина, жирных кислот, селена и цинка может спровоцировать как выпадение, так и истончение волос. То же самое касается чрезмерного употребления витаминов Е и А.

Фото: istockphoto.com

Болезни и лекарства

Стригущий лишай приводит к временной потере волос, как и психиатрические заболевания (например, трихотилломания, расстройство, связанное с периодическим и непреодолимым желанием выдёргивать волосы на теле).

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В некоторых случаях лекарства для терапии других заболеваний могут вызвать выпадение волос в качестве побочного эффекта. Среди них те, которые назначают при артрите, онкопатологиях, депрессии, болезнях сердечно-сосудистой системы и подагре.

Стресс

Физиологические последствия стресса влияют на здоровье всего организма, в том числе и на волосы. Повышенный риск потери шевелюры возникает за счёт ряда механизмов, одним из которых является провоспалительная среда, вызванная стрессом.

Какие общие советы по уходу при алопеции?

Волосы защищают кожу головы от солнечных лучей, поэтому необходимо беречь поражённые участки. Чтобы предотвратить солнечные ожоги, следует наносить на проблемные зоны солнцезащитный крем или надевать головной убор.

Есть ли профилактика?

Можно предпринять шаги, чтобы сохранить здоровье волос и минимизировать их выпадение. Соблюдайте здоровую диету, богатую витаминами A, C, D и E, а также железо и цинк. Найдите способы справиться со стрессом. Контролируйте проблемы щитовидной железы или другие медицинские проблемы, которые могут привести к выпадению волос. А также избегайте причёсок, которые туго стягивают локоны.